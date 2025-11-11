Ciencia

El enfriamiento artificial de la Tierra podría reducir la proteína en alimentos clave, advierte un estudio

Un nuevo estudio de Rutgers University advierte que intervenir el clima con métodos inéditos podría traer consecuencias sobre la calidad nutricional de cosechas fundamentales para la población mundial

Un estudio de Rutgers University, publicado hace escasos días en la revista Environmental Research Letters, advierte sobre efectos no previstos para la dieta mundial ante la posible implementación de técnicas de enfriamiento artificial de la Tierra.

La investigación señala que la intervención climática mediante la inyección de dióxido de azufre en la estratosfera —una estrategia propuesta para reducir el calentamiento global— podría disminuir el contenido de proteína en cultivos esenciales como el maíz, el arroz, el trigo y la soja.

Esta advertencia, recogida por ENN y la SEBS/NJAES Newsroom de Rutgers University, reaviva el debate sobre la interacción entre tecnología climática y seguridad alimentaria.

Geoingeniería solar: técnica y funcionamiento

La intervención, denominada inyección de aerosoles estratosféricos (SAI, por sus siglas en inglés), se basa en liberar dióxido de azufre en la atmósfera superior. Inspirada en las consecuencias de grandes erupciones volcánicas, busca crear una nube persistente de partículas de ácido sulfúrico que refleje parte de la radiación solar, lo que enfriaría la superficie terrestre.

De acuerdo con ENN y SEBS/NJAES Newsroom, los científicos de Rutgers University utilizaron modelos climáticos y agrícolas a escala global para evaluar cómo esta técnica podría modificar la composición nutricional de los principales alimentos básicos del mundo.

Efectos sobre la proteína en cultivos clave

El equipo de Rutgers University halló que la SAI alteraría tanto el clima como el valor nutricional de los alimentos. Las simulaciones indican que el aumento de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera reduce el contenido de proteína en maíz, arroz, trigo y soja.

En contraposición, el ascenso de la temperatura global tiende a elevar dicha proteína. Sin embargo, la geoingeniería solar bloquearía el efecto compensatorio del calentamiento global, lo que provocaría una disminución neta de proteínas respecto a un escenario sin intervención.

Brendan Clark, exdoctorando y autor principal del estudio, explicó a SEBS/NJAES Newsroom: “La SAI no contrarrestaría perfectamente los impactos del cambio climático; en cambio, crearía un clima novedoso donde la relación entre el CO₂ y las temperaturas superficiales se desvincula. Esto probablemente reduciría el contenido de proteína de los cultivos y afectaría la ecología vegetal de formas que aún no comprendemos completamente”.

Riesgos para regiones ya afectadas

El impacto nutricional no sería uniforme en todo el mundo. Según SEBS/NJAES Newsroom, los modelos apuntan que las mayores caídas en proteína ocurrirían en países con altos niveles de desnutrición y déficit proteico.

Como el maíz, el arroz, el trigo y la soja son fuentes fundamentales de proteínas para gran parte de la población, cualquier disminución de su calidad nutricional agravaría la inseguridad alimentaria, especialmente en regiones vulnerables.

La advertencia científica es clara: los autores del estudio insisten en la urgencia de profundizar en la investigación y mejorar los modelos antes de avanzar hacia la aplicación masiva de la geoingeniería solar.

Clark y su equipo destacan que existen amplias incertidumbres acerca de los efectos ecológicos y alimentarios de esta tecnología, por lo que las decisiones deberán basarse en una evaluación cuidadosa de riesgos y beneficios.

La investigación expone un dilema central para la sociedad: si está dispuesta a afrontar los posibles efectos colaterales de la geoingeniería solar a cambio de limitar el calentamiento global.

