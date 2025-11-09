Ciencia

Un nuevo estudio reveló que la escolaridad puede modificar la inteligencia, incluso entre gemelos idénticos

Una investigación internacional comprobó que la educación puede generar hasta 15 puntos de diferencia en el coeficiente intelectual de personas con el mismo ADN

Guardar
La correlación en el CI
La correlación en el CI de gemelos idénticos disminuye cuando existen diferencias significativas en la escolaridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, se pensó que la inteligencia estaba determinada solo por la genética. Sin embargo, una nueva investigación internacional demuestra que la educación puede influir de forma decisiva en el desarrollo intelectual, incluso entre personas que tienen exactamente el mismo ADN, como los gemelos idénticos (monocigóticos).

El estudio muestra que las diferencias en las oportunidades educativas pueden generar grandes diferencias en el coeficiente intelectual, lo que cuestiona la creencia de que el destino de la inteligencia está marcado únicamente por los genes.

Este hallazgo abre el debate sobre el verdadero papel del entorno, la escuela y las experiencias de vida en el potencial intelectual de cada persona.

Cuando la escuela supera al ADN

Un análisis publicado en la revista Acta Psychologica y difundido por Muy Interesante se centró en gemelos idénticos criados en hogares diferentes ¿El resultado? Incluso con experiencias escolares distintas, llegaron a mostrar hasta 15 puntos de diferencia en su coeficiente intelectual (CI), a pesar de compartir exactamente el mismo ADN.

La investigación publicada en Acta
La investigación publicada en Acta Psychologica cuestiona la creencia de que la inteligencia depende solo de los genes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación recopiló datos de un siglo de estudios para analizar 87 pares de gemelos y puso especial atención en la trayectoria educativa de cada uno.

Hasta ahora, los estudios sobre gemelos idénticos criados por separado se habían usado para afirmar que la inteligencia dependía de la genética. Sin embargo, el equipo dirigido por Jared Horvath y Katie Fabricant estudió una variable crucial: la escolaridad individual.

Con este enfoque, clasificaron los casos desde trayectorias educativas similares hasta experiencias escolares completamente distintas, enfocándose en cómo la educación modeló las diferencias.

El análisis de 87 pares
El análisis de 87 pares de gemelos idénticos criados en hogares distintos revela el impacto de la educación en la inteligencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder de la educación

El método consistió en comparar los CI de acuerdo con la semejanza entre las trayectorias educativas. Los resultados fueron contundentes: cuando los gemelos tuvieron una educación similar, la diferencia promedio en CI fue de solo seis puntos. Sin embargo, en los casos donde la escolaridad fue muy diferente, la brecha llegó a los 15 puntos.

Esta tendencia también se observó al analizar la correlación entre los CI. Cuando la educación era parecida, esa relación se mantenía alta; si existían diferencias educativas significativas, la correlación se debilitaba hasta parecer la de hermanos no gemelos o personas sin parentesco.

Según Muy Interesante, la educación “no solo influye; redefine la manera en que la genética se expresa en el rendimiento cognitivo”.

El estudio reabre el debate sobre el papel real de la herencia. Si la correlación entre gemelos idénticos en pruebas de CI cambia según el entorno educativo, es necesario revisar décadas de creencias.

Entre los factores que, según los investigadores, más influyen, se encuentran aspectos generales del sistema educativo: duración de los estudios, calidad de la enseñanza y acceso a oportunidades, que pueden potenciar o limitar el desarrollo intelectual de cualquier persona.

Factores como la duración de
Factores como la duración de los estudios, la calidad de la enseñanza y el acceso educativo potencian o limitan el desarrollo intelectua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores reconocen que existen límites en su trabajo: la muestra de gemelos con diferencias educativas extremas es pequeña y faltan datos de muchas regiones del mundo, especialmente de contextos no occidentales.

Además, elementos como la nutrición, la salud o el nivel socioeconómico también pueden influir y, habitualmente, están ligados al acceso educativo. A esto se suman los avances en epigenética, que demuestran que el entorno puede modificar la expresión genética e impactar así en el desarrollo cerebral, incluso entre gemelos.

Nueva mirada sobre la inteligencia: desafíos y oportunidades

Ante estos hallazgos, Horvath y Fabricant sugieren dejar a un lado los grandes estudios estadísticos y enfocarse en el análisis individualizado, donde cobran peso factores como el entorno escolar, los profesores, el contexto familiar y social, e incluso los pequeños detalles de la cotidianeidad.

El estudio destaca la importancia
El estudio destaca la importancia de abrir bases de datos históricas para facilitar comparaciones interculturales sobre el desarrollo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, proponen que las bases de datos históricas se abran a la comunidad científica mundial para facilitar nuevas revisiones, comparaciones interculturales y ampliar el conocimiento sobre el desarrollo cognitivo.

Este nuevo enfoque invita a valorar el acceso a una educación de calidad como un elemento fundamental para el desarrollo intelectual de cada persona, abriendo así la puerta a políticas públicas más inclusivas y decididas.

Si el entorno educativo puede modificar el resultado de la genética, promover oportunidades reales se convierte en una herramienta crucial para que cada individuo alcance su máximo potencial.

Los hallazgos subrayan que la
Los hallazgos subrayan que la inteligencia resulta de la interacción entre herencia genética y experiencias educativas a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia no se reduce a un destino biológico: es el resultado de la interacción entre lo que heredamos y lo que aprendemos a lo largo de la vida. Reconocer este vínculo es el primer paso para construir sociedades más igualitarias y conscientes del valor transformador de la educación.

Temas Relacionados

Inteligencia humanaGenéticaGemelos idénticosEducaciónCoeficiente intelectualJared HorvathKatie FabricantMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo es el proyecto argentino distinguido por la NASA que simula una misión espacial a la Luna y Marte

Fue en el marco del concurso Space Apps Challenge 2025. El programa creado por la startup nacional permite asumir el mando de una base espacial y tomar decisiones críticas para la supervivencia y el bienestar de la tripulación

Cómo es el proyecto argentino

“Islas de la inmortalidad” y laboratorios de vanguardia: la estrategia del régimen chino en busca de la longevidad

El auge de la biotecnología y la medicina para extender la vida moviliza inversiones, proyectos y debates en el gigante asiático

“Islas de la inmortalidad” y

El nuevo enfoque sobre los probióticos: conocer la cepa ayuda a optimizar el eje intestino-cerebro

El consumo de probióticos específicos puede ayudar a reducir el estrés en el sistema digestivo y favorecer el bienestar emocional. Los últimos hallazgos de la ciencia

El nuevo enfoque sobre los

Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

Millones de personas conviven con daños en sus riñones sin saberlo y las muertes ya superan marcas históricas, según un estudio publicado en la revista The Lancet. Expertos de los Estados Unidos y Argentina, consultados por Infobae sugieren ampliar las oportunidades de chequeos y mejorar el acceso a los tratamientos

Alerta en América Latina por

Un estudio reveló cómo el agua bajo tierra llega al mar y lo modifica

Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, descubrieron un impacto hasta ahora desconocido de los acuíferos costeros en la química oceánica. Los detalles

Un estudio reveló cómo el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En vivo| Arranca la IV

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

De Alicante al centro de Europa: así es la nueva ruta de Ryanair para descubrir una de las ciudades más impresionantes del continente

Muchas emociones, homenajes y tensiones: así ha sido la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’

Gobierno francés aprovechó la cumbre Celac-UE para impulsar estrategia contra narcotráfico en América Latina

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

INFOBAE AMÉRICA
China levanta el veto a

China levanta el veto a la exportación de chips de Nexperia tras renunciar Países Bajos a su control

Netanyahu confirma que esperan recibir este domingo el cadáver del oficial de las FDI Hadar Goldin

El brasileño Diogo Moreira vence en Portimão y vislumbra el título de Moto2

La inflación de México se estanca en el 3,57% interanual en octubre

Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence reveló que tiene

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción