Ciencia

Caminar más de 5.000 pasos al día retrasa el avance del Alzheimer, reveló un estudio de Harvard

Un grupo de científicos, con la colaboración de expertos de Canadá y Australia, hizo un seguimiento a largo plazo de adultos mayores. Cómo los niveles de actividad diaria pueden realmente hacer la diferencia en la protección cerebral

Guardar
Caminar más de 5.000 pasos
Caminar más de 5.000 pasos diarios se asocia a una menor acumulación de proteínas vinculadas al Alzheimer, según un estudio de Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar fortalece el corazón, regula el peso y mejora el bienestar físico y emocional. Ahora, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, comprobó que caminar más de 5.000 pasos diarios puede ralentizar la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer y retrasar el deterioro de la memoria.

Los investigadores hicieron un seguimiento durante hasta 14 años de la actividad física y la salud cerebral de adultos mayores.

Según los resultados que publicaron en la revista Nature Medicine, quienes alcanzan entre 5.001 y 7.500 pasos diarios muestran los mayores beneficios cerebrales.

El estudio publicado en Nature
El estudio publicado en Nature Medicine destaca que los beneficios cerebrales aumentan a partir de los 3.001 pasos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también constató que incluso quienes superan los 3.000 pasos diarios registran ventajas medibles para la salud cerebral, aunque se intensifican a medida que aumenta la cantidad de pasos.

El hallazgo sugiere una meta alcanzable y concreta para que los adultos mayores protejan su función cognitiva, que es el conjunto de habilidades mentales que permiten pensar, recordar, aprender, razonar y comprender el entorno.

Qué es la enfermedad de Alzheimer

La inactividad física figura entre
La inactividad física figura entre los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial.(Freepik)

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar tareas cotidianas.

Esta condición ocurre por la acumulación de proteínas anómalas, como la amiloide y la tau, en el cerebro, lo que daña y destruye a las neuronas. El proceso afecta sobre todo las áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje.

A nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer afecta a más de 55 millones de personas y cada año se diagnostican alrededor de 10 millones de nuevos casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El seguimiento de adultos mayores
El seguimiento de adultos mayores durante 14 años revela que la actividad física protege la memoria y la función cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores de Harvard quisieron averiguar si un mayor nivel de actividad física puede retrasar los primeros cambios cerebrales de la enfermedad.

Contaron con la colaboración de científicos del Instituto de Investigación Sunnybrook y la Universidad de Toronto, en Canadá, el Instituto Banner de Alzheimer en los Estados Unidos, y de la Universidad de Melbourne en Australia.

Consideraron que la inactividad física es uno de los principales riesgos para desarrollar Alzheimer, pero hasta ahora no se había comprobado con claridad la cantidad de movimiento necesaria para ver efectos.

Beneficios comprobados al caminar más

Un total de 294 adultos
Un total de 294 adultos mayores participaron usando pulseras electrónicas que registraron sus pasos diarios durante hasta 14 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 294 personas mayores de 50 años sin deterioro cognitivo, que integraron el “Harvard Aging Brain Study” y llevaron pulseras para registrar sus pasos diarios hasta durante 14 años.

Esos participantes realizaron pruebas anuales de memoria y estudios cerebrales con tomografía por emisión de positrones (PET) para detectar proteínas tau y amiloide, ambas asociadas al Alzheimer.

El estudio halló que los beneficios para la salud cerebral aumentan de manera gradual a partir de los 3.001 pasos diarios.

Pero se vuelven más destacados desde los 5.001 pasos. El mayor efecto se alcanza al dar entre 5.001 y 7.500 pasos cada día.

Los científicos sugieren consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cambios en la actividad física, especialmente si existen enfermedades previas.

El estudio fue observacional y
El estudio fue observacional y sus resultados podrían no ser aplicables a poblaciones con menos acceso a tecnología (Freepik)

Reconocieron que los resultados podrían variar según el contexto y el acceso a tecnología.

En diálogo con Infobae, el doctor Ricardo Allegri, investigador en neurociencias del Conicet y jefe de Neurología cognitiva del Instituto Fleni en la Argentina, opinó que “el estudio es muy interesante y original por varios motivos. Hay múltiples artículos que relacionan la actividad física como factor de protección para el deterioro cognitivo; de hecho, es uno de los 14 factores modificables identificados en los trabajos de Lancet Commission. Pero este trabajo va más allá al relacionar el depósito de placa amiloide y, especialmente, la alteración de la proteína Tau”.

Ya se sabe que “el deterioro cognitivo se vincula con la proteína Tau y no con la primera. Además, el nuevo trabajo presenta otra originalidad respecto de estudios previos, ya que evaluó longitudinalmente una cohorte de participantes durante 14 años de seguimiento. Claramente, la caminata es una acción que debería promoverse activamente desde la salud pública”, destacó el doctor Allegri.

La doctora Julia Dudley, jefa de investigación de la organización Alzheimer’s Research del Reino Unido, valoró los resultados del estudio: “Investigaciones previas habían demostrado que hasta el 45% de los casos de demencia podrían prevenirse al abordar factores que pueden aumentar nuestro riesgo, incluida la inactividad física. Este trabajo se suma al conocimiento existente de que mantenerse activo es bueno para la salud cerebral y podría ayudar a ralentizar el deterioro de la memoria y el pensamiento a medida que envejecemos”.

Los investigadores plantean la necesidad
Los investigadores plantean la necesidad de ensayos clínicos para confirmar el impacto directo de la actividad física en el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta agregó al ser consulta por Science Media Centre que “es importante recordar que este estudio solo muestra que existe una relación, sin demostrar directamente que caminar ralentiza los cambios propios del Alzheimer. Tampoco analizó el efecto de otros tipos de ejercicio ni las variaciones en los patrones de caminata a lo largo del tiempo”.

Opinó también que se necesita más investigación, incluidos ensayos clínicos, para ver el impacto directo de la actividad física sobre la prevención y el avance de la demencia y sobre las causas subyacentes de la enfermedad. Pero reconoció que estudios como el que fue publicado en Nature Medicine refuerzan que la recomendación de que cambios simples en el estilo de vida “podrían ayudar a mantener el cerebro sano por más tiempo”.

En tanto, Jorge Franchella, médico deportólogo y cardiólogo y director del programa de actividad física y deportes del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, opinó al ser consultado por Infobae: “La caminata sirve para salir del sedentarismo. Son resultados que alientan a promover la actividad física, como un modo de ralentizar el desarrollo de Alzheimer. Aunque se deberían hacer más estudiar para corroborar si la caminata reduce el riesgo”.

Temas Relacionados

Enfermedad de AlzheimerCaminataActividad físicaUniversidad de HarvardÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las orcas sorprenden al cazar tiburones blancos jóvenes en el Golfo de California

Investigadores documentan cómo estos cetáceos emplean tácticas avanzadas para capturar presas juveniles y extraer órganos vitales, revelando cambios en su alimentación y estrategias de caza en respuesta al entorno

Las orcas sorprenden al cazar

Parches con virus: en qué consiste el avance científico para eliminar las bacterias de los alimentos

La innovación diseñada por investigadores canadienses permite combatir peligros invisibles en comidas listas para consumir. Cómo podría transformar la forma en que se enfrenta los patógenos difíciles de detectar

Parches con virus: en qué

Vacuna del dengue: un nuevo estudio demostró que ofrece protección durante siete años

Son nuevos datos de la inmunización tetravalente, que previene tanto las infecciones como las internaciones asociadas al virus. Un estudio analizó los resultados favorables en Asia y América Latina

Vacuna del dengue: un nuevo

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Un equipo de científicos descubrió que recrear digitalmente el rostro infantil de los participantes mediante IA facilita el acceso a recuerdos olvidados de la niñez, abriendo nuevas posibilidades para el estudio de la memoria y terapias contra la amnesia infantil

Un experimento con inteligencia artificial

Ingenieros convierten residuos alimentarios en biocombustible para aviones

Un equipo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign ha logrado transformar desechos de alimentos en combustible para aviación, cumpliendo con los estándares internacionales del sector y prometiendo una reducción significativa de emisiones

Ingenieros convierten residuos alimentarios en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres poderosas propiedades curativas que

Tres poderosas propiedades curativas que tienen las hojas de de guayaba para la salud y cómo obtenerlas en un té

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en noviembre 2025

De barbero a ser el primer santo mulato de Perú y América: la vida de San Martín de Porres y el día en que Lima lo celebró con cañonazos

Cómo ayuda la manzana a controlar la presión arterial

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

INFOBAE AMÉRICA
Pedri, Lamine Yamal, Alexia Putellas,

Pedri, Lamine Yamal, Alexia Putellas, Aitana y Ona Battle, en los mejores onces del año 2025 de FIFPRO

Eurostars se estrena en República Dominicana con un primer hotel en Samaná

Las temperaturas descenderán mañana en la Península y los cielos permanecerán nubosos con lluvias débiles, según AEMET

Elon Musk no trabaja en un teléfono, pero visualiza un futuro donde la IA hará todo

Recibimiento a responsables del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible de Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Rosalía deslumbra con ‘Lux’, un

Rosalía deslumbra con ‘Lux’, un álbum que mezcla 13 idiomas y navega entre la dualidad de la luz, el amor y la espiritualidad

AC/DC confirma su regreso a Latinoamérica: países, fechas, venta de boletos y más

El DJ Diplo bromeó con haber salido con Justin Trudeau tras terminar su romance con Katy Perry

Britney Spears desaparece de Instagram en medio de tensiones con su exmarido Kevin Federline

La razón por la que Jennifer Lawrence aseguró que trabajar con Robert Pattinson es una “venganza total”