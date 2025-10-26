Ciencia

Seis murciélagos sorprenden a científicos por su brillo verde bajo luz ultravioleta

Un equipo de investigadores de Estados Unidos describió el fenómeno de fotoluminiscencia en los mamíferos voladores. Cuál es la pregunta que se generó a partir del hallazgo, según le revelaron a Infobae

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
El murciélago Myotis del sureste
El murciélago Myotis del sureste (Myotis austroriparius) es exclusivo del sureste de Estados Unidos. Es una de las seis especies en las que se detectó fotoluminiscencia/Wikipedia

En lo profundo de la noche, hay murciélagos que esconden un secreto que no se había observado antes: seis especies de América pueden brillar con un color verde cuando se los expone a luz ultravioleta.

El descubrimiento del fenómeno de la fotoluminiscencia en esos murciélagos fue realizado por un equipo de la Universidad de Georgia en los Estados Unidos y generó más preguntas sobre la vida de esos animales. Publicaron los resultados en la revista Ecology and Evolution, de la editorial Wiley.

Se trató de una investigación hecha con ejemplares preservados en el Museo de Historia Natural de Georgia.

Los murciélagos y su brillo verde

Científicos de los Estados Unidos
Científicos de los Estados Unidos detectaron por primera vez la fotoluminiscencia en murciélagos de América. Muestran un brillo verde secreto bajo luz ultravioleta/Universidad de Georgia/Andrea Piazza

Steven Castleberry, autor principal del estudio, explicó: “Este es el primer descubrimiento de este fenómeno en murciélagos localizados en esta parte del mundo. El reto ahora es entender por qué ocurre”.

La investigación fue llevada adelante por Briana Roberson, Santiago Perea Arroyo y Daniel DeRose-Broecker, de la Escuela Warnell de Recursos Naturales y Silvicultura de la Universidad de Georgia, con la colaboración de otras instituciones.

El murciélago de cola libre
El murciélago de cola libre o cola de ratón habita desde el sur de Estados Unidos hasta gran parte de Sudamérica. Tiene fotoluminiscencia/Wikipedia

En diálogo con Infobae, el científico español Santiago Perea Arroyo, investigador en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y coautor del estudio, comentó: “Si la fotoluminiscencia cumple un rol ecológico o sobre la comunicación de los murciélagos, la contaminación lumínica o la pérdida de hábitat causadas por actividades humanas podrían interferirla”.

Por eso, el científico señaló que ahora entender cuál es la función de la fotoluminiscencia “podría ayudar a los biólogos a identificar las necesidades de conservación de los murciélagos, incluidas especies en peligro de extinción”.

Cuáles son las seis especies de América

El murciélago moreno vive en
El murciélago moreno vive en Canadá, Estados Unidos, México, América Central y llega al extremo norte de Sudamérica, en zonas como Colombia, Venezuela y Ecuador/INaturalist México

Los investigadores confirmaron entonces la capacidad de absorber luz y emitirla después como un brillo visible en estas seis especies:

  1. El murciélago moreno (Eptesicus fuscus), que vive en Canadá, Estados Unidos, México, América Central y llega al extremo norte de Sudamérica, en zonas como Colombia, Venezuela y Ecuador.
  2. El murciélago de cola libre (Tadarida brasiliensis), que es uno de los más extendidos. Puede encontrarse desde el sur de Estados Unidos hasta gran parte de Sudamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.
  3. El murciélago Myotis del sureste (Myotis austroriparius) es exclusivo del sureste de Estados Unidos.
  4. El murciélago gris (Myotis grisescens) habita solo la región este y centro de Estados Unidos.
  5. El murciélago rojo oriental o colorado (Lasiurus borealis) aparece en América del Norte y Central, con algunos reportes en el norte de Sudamérica.
  6. El murciélago seminola (Lasiurus seminolus) solo se encuentra en el sureste de Estados Unidos.

Cómo fue el estudio de la fotoluminiscencia

Las hembras y los machos
Las hembras y los machos presentan el mismo tipo de brillo fotoluminiscente. En esta imagen se puede ver al murciélago seminola/Wikipedia

El equipo analizó sesenta murciélagos preservados, sometidos a luz ultravioleta de 410 nm, una longitud de onda que no es visible para las personas.

Usaron filtros y cámaras especiales que permitieron ver el brillo verde en las alas y patas de todas las especies, sin diferencias entre hembras y machos ni por región de origen.

Los investigadores encontraron que el color era el mismo entre sexos y entre especies, lo que sugiere que no es para el reconocimiento sexual o de especie. Tampoco parece usarse como camuflaje ni para atraer pareja”.

El murciélago gris también reveló
El murciélago gris también reveló su brillo verde bajo luz ultravioleta en estudios de laboratorio/Archivo Wikipedia

La fotoluminiscencia se demostró como una característica genética y no ambiental.

Ocurre cuando el cuerpo del murciélago absorbe la luz ultravioleta y la devuelve como un resplandor verde visible. El fenómeno estuvo presente en todas las muestras analizadas, sin variaciones notables.

Por qué brillan los murciélagos

El equipo de investigadores recomienda
El equipo de investigadores recomienda más pruebas con murciélagos vivos en libertad/Wikipedia

El motivo por el que estos murciélagos emiten ese resplandor aún es un enigma. A partir de los resultados, los investigadores recomendaron realizar estudios con animales vivos y en ambientes naturales para saber si la fotoluminiscencia tiene algún rol en los murciélagos, como en su comunicación, comportamiento o adaptación.

En la entrevista con Infobae, el doctor Perea mencionó que como la fotoluminiscencia se observó en las zonas ventrales de los animales, “su función podría estar relacionada con adaptaciones evolutivas al vuelo o a las actividades de búsqueda de alimento”.

Probablemente más especies de murciélagos presenten el fenómeno. “La fotoluminiscencia que registramos fue constante en tres géneros distintos también presentes tanto en Sudamérica como en la Argentina, lo que sugiere que este fenómeno podría estar extendido entre los murciélagos”, afirmó.

Los investigadores reconocieron que su trabajo tiene limitaciones ya que solo se estudiaron ejemplares conservados en un museo.

El murciélago rojo oriental sorprendió
El murciélago rojo oriental sorprendió también con su resplandor verde invisible al ojo humano. Vive principalmente en Canadá, Estados Unidos y México/Wikipedia

“Mientras sigue sin conocerse si la fotoluminiscencia puede cumplir una función ecológica explícita, información adicional sobre ventajas adaptativas podría ser valiosa para entender el comportamiento y la ecología de los murciélagos”, señaló Briana Roberson, la primera autora.

Tras el hallazgo, los investigadores esperan que los resultados inspiren para la búsqueda de fotoluminiscencia en otros murciélagos y regiones del mundo, y a utilizar nuevas técnicas en campo.

Temas Relacionados

MurciélagosMurciélagos de AméricaBiodiversidadFotoluminiscenciaÚltimas noticiasBiología

Últimas Noticias

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

El hallazgo, realizado frente a la isla de Vancouver, muestra el proceso en el que una zona de subducción se desintegra lentamente. La investigación revela cómo la Tierra se transforma desde sus profundidades y podría cambiar la forma en que se comprenden los riesgos sísmicos

Científicos captaron por primera vez

Así descifraron los mayas los ciclos del Sol y la Luna: el algoritmo milenario detrás de sus predicciones

Expertos revelan cómo la observación continua, la matemática avanzada y el calendario Tzolk’in permitieron anticipar con éxito los eclipses durante siglos y consolidar un legado que aún perdura

Así descifraron los mayas los

Un filósofo propone un “árbol de decisión” para entender la conciencia animal y sus implicaciones éticas

Jonah Branding, de la Universidad Estatal de Míchigan, presentó en Biology & Philosophy un marco conceptual que combina enfoques teóricos, analógicos y funcionales. Su propuesta no resuelve el misterio, pero ofrece una guía que orienta la investigación científica y el debate sobre la responsabilidad moral hacia otras especies

Un filósofo propone un “árbol

Por qué algunos cometas deslumbran en el cielo y otros pasan desapercibidos como el cometa Lemmon

La visibilidad depende de factores como su tamaño, composición, distancia a la Tierra y cercanía al Sol. Mientras fenómenos como Hale-Bopp marcaron hitos por su brillo, otros requieren binoculares para observarse, recordando que la espectacularidad cósmica es la excepción y no la regla

Por qué algunos cometas deslumbran

¿El cerebro se “despierta” al soñar? Un nuevo hallazgo reveló que la mente nunca descansa

Un grupo internacional de investigadores analizó registros cerebrales de más de 500 personas y comprobó que los sueños se producen en diferentes etapas del descanso, no solo en el ciclo REM

¿El cerebro se “despierta” al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Antigua celebra 500 años

La Antigua celebra 500 años y es declarada Zona de Monumentos Históricos

Aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia no resolvería estos problemas de millones de colombianos: cuentas limitan

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Caputo va al bunker de LLA a esperar los resultados y aún no se definieron los cambios en el equipo de Economía

Largas filas, alteración de orden público y otras novedades que reportó la Defensoría del Pueblo durante la consulta del Pacto Histórico

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubren por qué algunas

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Las Palmas arranca un empate en El Alcoraz

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

El español Carlos Alcaraz debutará en París-Bercy contra Cameron Norrie o Sebastián Báez

EEUU sanciona a Petro y su círculo cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Los hermanos Duffer revelan los

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix

Rose Byrne deslumbra en “If I Had Legs I’d Kick You” y se perfila como candidata al Oscar tras ganar el Oso de Plata

El secreto detrás de “El Origen”: cómo DiCaprio influyó en el guion de Christopher Nolan

Diane Keaton y los recuerdos de su madre: “La vida le dio unos golpes de los que no se recuperó”

Drew Barrymore reveló cómo un centro de rehabilitación para adolescentes cambió su vida: “Lo mejor que me ha pasado”