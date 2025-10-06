Ciencia

La humanidad ha sumado más de 117.000 millones de personas a lo largo de la historia

Un cálculo reciente del Population Reference Bureau, citado por Scientific American, señala que, desde el surgimiento de los Homo sapiens, han existido aproximadamente 117.000 millones de personas, incluyendo a los 8.000 millones que viven actualmente

Por Mirko Racovsky

Guardar
La pregunta sobre cuántas personas
La pregunta sobre cuántas personas han vivido en la Tierra intriga a científicos y curiosos desde hace décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre cuántas personas han vivido alguna vez en la Tierra ha cautivado a científicos y curiosos por igual. Aunque parece sencilla, la respuesta implica enfrentarse a un problema complejo: los datos de población global histórica son fragmentarios, y en muchos casos, inexistentes, informa Scientific American.

La falta de registros escritos de las primeras eras humanas añade incertidumbre. En las últimas décadas, organismos y demógrafos han intentado aproximar una respuesta, reconociendo los límites inherentes al proceso.

Métodos y supuestos para calcular la cifra total de habitantes históricos

Ante la ausencia de censos confiables en la prehistoria y la antigüedad, quienes abordan este cálculo deben apoyarse en estimaciones indirectas y suposiciones sobre el pasado. Seleccionar en qué punto de la evolución definir a un ser humano es un primer reto: si se contabilizan solo los Homo sapiens anatómicamente modernos o también a los predecesores homínidos.

Igualmente, hay que decidir en qué momento comienza el conteo y asumir tasas aproximadas de natalidad y mortalidad para periodos donde las variables demográficas son desconocidas. Los demógrafos suelen trabajar con modelos matemáticos simplificados para plantear hipótesis sobre el crecimiento de la población a lo largo del tiempo.

Definir el inicio del conteo
Definir el inicio del conteo poblacional depende de si se consideran solo Homo sapiens o también homínidos predecesores (Tel Aviv University/Handout via REUTERS)

Estimaciones de la organización Population Reference Bureau (PRB) y cifras concretas

Una de las estimaciones más citadas proviene de la organización Population Reference Bureau (PRB), que en 2022 calculó que, hasta ese momento, habían vivido en la Tierra aproximadamente 117.000 millones de personas.

Este cálculo parte de un punto de inicio definido, hace unos 190.000 años, para los Homo sapiens, y emplea proyecciones sobre la población en distintos periodos históricos. Cabe señalar que esa cifra incluye tanto a los 8.000 millones de personas vivas entonces como a los miles de millones que existieron antes y murieron.

La PRB revisa su estimación periódicamente en función de los nuevos datos y avances en la investigación antropológica y demográfica.

Debate sobre las fechas de inicio para el conteo de humanos y su impacto en la cifra final

El punto de partida elegido para iniciar el conteo cambia drásticamente el resultado final. Si se consideran solo los últimos 50.000 años, la cifra disminuye; en cambio, abarcando todo el periodo desde que surgieron los primeros Homo sapiens modernos, el número crece considerablemente.

Además, las interpretaciones sobre qué constituye a una persona –desde los criterios biológicos hasta los culturales– pueden modificar el cálculo. La decisión de incluir o no a especies previas o a variantes de humanos arcaicos también afecta la suma final, lo que muestra la complejidad de un debate donde la ciencia y la filosofía se entrelazan.

Importancia de los modelos de crecimiento poblacional y su interpretación

Los modelos de crecimiento poblacional
Los modelos de crecimiento poblacional permiten estimar la cantidad total de seres humanos a lo largo de la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de modelos de crecimiento poblacional ha sido fundamental para aproximar la cifra total de seres humanos. Estos modelos requieren suposiciones acerca de cómo se comportaba la natalidad y la mortalidad en entornos muy distintos a los actuales, marcados por epidemias, hambrunas, guerras y bajas expectativas de vida.

A medida que la agricultura, la medicina y el orden social evolucionaron, las tasas de crecimiento se modificaron drásticamente. Por ello, las conclusiones varían según los parámetros que cada analista utilice y la interpretación de eventos históricos relevantes para la dinámica demográfica global.

Perspectiva histórica del crecimiento de la población mundial

A lo largo de la historia, la cantidad de personas que viven al mismo tiempo en la Tierra ha experimentado un crecimiento lento por miles de años, seguido de una aceleración repentina en tiempos recientes.

Durante la mayor parte del tiempo de existencia del Homo sapiens, la población mundial apenas sobrepasaba los millones. Solo con la revolución agrícola, y más tarde la industrial, la cifra aumentó más pronunciadamente.

En el contexto histórico total, los 8.000 millones de personas vivas hoy representan solo una fracción del total de quienes han existido, aunque en términos relativos es la mayor cantidad simultánea en la historia de la humanidad.

Temas Relacionados

Población mundialHomo sapiensTierraPrehistoriaDemografíaModelos matemáticosCrecimiento poblacionalAntropologíaPopulation Reference BureauScientific AmericanNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

Los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi fueron distinguidos por su investigación sobre la tolerancia inmunitaria periférica. El avance abre vías para nuevos tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes

Hallazgo clave sobre el sistema

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Fueron seleccionados por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, abriendo el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes

El premio Nobel de Medicina

Siete plantas venenosas que parecen inofensivas pero pueden causar graves daños a la salud

Desde el “manzanillo de la muerte” en el Caribe hasta la hiedra venenosa en América del Norte y el temido gympie gympie australiano, estas especies esconden toxinas capaces de provocar dolor extremo, quemaduras, ceguera e incluso la muerte con un simple roce

Siete plantas venenosas que parecen

La ciencia confirma que la mayor longevidad femenina tiene raíces evolutivas y no solo sociales o ambientales

Un estudio internacional del Instituto Max Planck analizó más de 1.100 especies de mamíferos y aves y reveló que, en la mayoría de los casos, las hembras viven más que los machos por factores ligados a los cromosomas sexuales y a la selección evolutiva, un patrón que también se observa en los humanos

La ciencia confirma que la

Luna llena del Cazador: a partir de qué hora se podrá ver hoy

El satélite natural alcanzará una fase especial de luminosidad y tamaño. Cómo apreciar el fenómeno

Luna llena del Cazador: a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿En dónde se respira el

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Paro de transportistas HOY EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicio en protesta por la inseguridad

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

Advierten que Senado podría corregir la reforma a la Ley de Amparo con “fe de erratas” por polémico transitorio

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

INFOBAE AMÉRICA
Stellantis podría invertir más de

Stellantis podría invertir más de 8.500 millones de euros en Estados Unidos

La mexicana Cemex vende sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por 171 millones de euros

Tsipras renuncia a su escaño de diputado y anuncia su vuelta al activismo político fuera de las instituciones

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam viajará a Corea del Norte por primera vez en 20 años

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

ENTRETENIMIENTO

“We Are the World fue

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

“Verdaderamente aterrador”: El estreno de Netflix que mezcla testimonios reales y recreaciones para asustar hasta a los más valientes

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”