Ciencia

Comer distraído puede alterar la memoria alimentaria y aumentar el hambre, según un nuevo estudio

Según una investigación reciente, consultada por GQ, quienes no prestan atención al momento de alimentarse tienden a sentir más hambre después, lo que podría impactar en los hábitos alimentarios y la salud metabólica

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La distracción durante las comidas
La distracción durante las comidas interfiere en la formación de recuerdos de comida y favorece el apetito (Freepik)

Sentarse a comer, disfrutar un plato generoso y, al poco tiempo, volver a sentir hambre es una paradoja cotidiana que desconcierta a muchas personas. ¿Por qué el apetito regresa tan pronto, incluso tras una comida abundante?

La ciencia comienza a responder este enigma: recientes avances en neurociencia, impulsados por un equipo de la Universidad del Sur de California liderado por Scott Kanoski, han revelado que la clave no está solo en el estómago, sino también en la memoria. Investigaciones difundidas por GQ señalan la existencia de neuronas especializadas en el hipocampo responsables de almacenar los llamados “recuerdos de comida”.

Este descubrimiento transforma la comprensión tradicional del apetito y la saciedad, al demostrar que la memoria sobre lo que comemos influye directamente en el control del hambre. Así, la mesa se convierte en un escenario donde el cerebro y la biología dictan cuándo sentimos realmente satisfacción y cuándo aparece, sorpresivamente, el deseo de comer otra vez.

Engramas de comida: el rastro físico de lo que comemos

El estudio, describe cómo estas neuronas forman “engramas de comida”, es decir, rastros físicos en el cerebro que archivan detalles sobre la experiencia alimentaria. Kanoski detalló a GQ España: “Un engrama es el rastro físico que deja un recuerdo en el cerebro”. Estas estructuras funcionan como bases de datos biológicas muy sofisticadas, almacenando información sobre el lugar y la hora en que se comió. Así, el cerebro puede registrar con precisión la experiencia de alimentarse.

Investigadores de la Universidad del
Investigadores de la Universidad del Sur de California identifican neuronas que almacenan recuerdos alimentarios en el hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación destaca que, si este sistema falla, el cerebro puede olvidar que se ha comido, lo que provoca la aparición de hambre y puede llevar a comer en exceso. Los autores explican que el hipocampo integra señales internas, como la saciedad, con estímulos externos, como el entorno y el tiempo desde la última comida, para formar un recuerdo completo.

Si este registro resulta defectuoso, el cuerpo experimenta hambre sin necesitarlo realmente.

Uno de los aspectos destacados del estudio, citado por GQ España, es la influencia de la memoria sobre la saciedad. Los investigadores sostienen que recordar qué y cuándo se ha comido es tan importante para una alimentación saludable como la selección de alimentos. Kanoski lo resume así: “Recordar qué y cuándo comemos es tan crucial para una alimentación saludable como las elecciones de alimentos en sí”.

Distracción: el enemigo de los recuerdos de comida

La distracción durante las comidas aparece como un factor clave que interfiere en la formación de recuerdos de comida. El equipo de la Universidad del Sur de California advierte que estos recuerdos se consolidan en los breves intervalos entre cada bocado, cuando el cerebro evalúa el entorno.

La distracción durante las comidas
La distracción durante las comidas impide que el cerebro catalogue adecuadamente la experiencia alimentaria (Freepik)

Si la atención se desvía hacia una pantalla o cualquier otra distracción, el cerebro no cataloga adecuadamente ese instante, lo que deja incompleto el registro. Los autores, citados por GQ España, aclaran: “El cerebro no cataloga adecuadamente la experiencia”, algo que se compara con una fotografía desenfocada.

La evidencia en modelos animales

El estudio explora la base biológica del fenómeno con experimentos en ratas. Los científicos destruyeron selectivamente las neuronas encargadas de almacenar la información sobre las comidas y observaron que los animales olvidaban dónde estaban los alimentos, aunque su memoria espacial para otras tareas permanecía intacta.

Además, al bloquear la comunicación entre este circuito y el hipotálamo lateral —región que regula el hambre—, las ratas comieron de forma compulsiva y no recordaron su última comida. Estos resultados muestran la existencia de un sistema cerebral especializado para archivar la experiencia alimentaria y su conexión directa con el control del apetito.

Experimentos en ratas muestran que
Experimentos en ratas muestran que la destrucción de neuronas específicas provoca olvido de la última comida y alimentación compulsiva (Imagen ilustrativa Infobae)

Las implicaciones de este descubrimiento son profundas para comprender y tratar trastornos alimentarios y obesidad. Hasta ahora, las estrategias para controlar el peso se centraban en reducir la ingesta calórica o incrementar la actividad física. El estudio sugiere que mejorar la memoria de las comidas puede ser un enfoque adicional y eficaz. Pacientes con alteraciones de la memoria, como quienes sufren demencia, pueden comer varias veces porque no recuerdan haberlo hecho, pero el fenómeno también afecta a personas sanas que comen distraídas.

Consejos para fortalecer los recuerdos de comida

A partir de estos hallazgos, los investigadores ofrecen recomendaciones prácticas para favorecer la formación de recuerdos de comida y mejorar la saciedad. Entre las sugerencias recogidas por GQ España figuran: comer sin distracciones, hacer pausas entre bocado y bocado, observar el plato y registrar sabores y texturas. Mantener horarios estables, anotar lo ingerido en un diario o describir en voz alta el plato son estrategias adicionales que ayudan al cerebro a guardar de forma adecuada la experiencia de comer.

Si el cerebro olvida que
Si el cerebro olvida que se ha comido, puede aparecer hambre y llevar a comer en exceso, advierten los científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de la Universidad del Sur de California, difundido por GQ España, invita a reconsiderar la relación entre mente y alimentación. Más allá de la selección de ingredientes, la capacidad de prestar atención y recordar cada comida puede ser tan determinante para la salud como cualquier otro aspecto de la dieta.

Temas Relacionados

memoriaNeurocienciaUniversidad del Sur de CaliforniaScott KanoskiMemoria alimentariaSensación de saciedadTrastornos alimentariosObesidadGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La increíble mariposa con 229 pares de cromosomas que marca récords en el reino animal

La secuenciación genómica confirmó datos desconocidos de la especie Atlas azul. Por qué los resultados pueden aportar para entender enfermedades como el cáncer

La increíble mariposa con 229

La encrucijada demográfica de Brasil: cómo la demografía amenaza a la décima economía mundial

El rápido envejecimiento de la población y la caída de la natalidad podrían reducir la fuerza laboral, presionar las finanzas públicas y poner en riesgo el crecimiento económico del país en las próximas décadas

La encrucijada demográfica de Brasil:

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

Un equipo internacional analizó datos de 185 países y detectó diferencias notables en la caída de la mortalidad por problemas cardiovasculares, cáncer o diabetes. Cuáles fueron los hallazgos en América Latina

Caen las muertes por enfermedades

Científicos estudian ciclos sísmicos que podrían anticipar futuros terremotos

Ciertos sismos muestran patrones de repetición tras varias décadas, lo que permite identificar zonas de riesgo y estimar intervalos promedio de actividad sísmica, aunque la predicción exacta aún es inalcanzable

Científicos estudian ciclos sísmicos que

Tubos de lava: el refugio subterráneo que podría proteger a los primeros colonos en Marte

Según informó Forbes, equipos internacionales prueban tecnología autónoma en entornos volcánicos análogos, generando mapas 3D que permitirán evaluar la viabilidad de hábitats protegidos para astronautas en próximas expediciones al planeta rojo

Tubos de lava: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Arma usada en el asesinato del diplomático de Indonesia estaría vinculada a un miembro de la PNP

La mañanera de hoy 12 de septiembre | No tenemos nada contra China, implementar aranceles del 50% es para fortalecer nuestra economía: Sheinbaum

Canasta alimentaria en México sube 4.1 por ciento en agosto: INEGI

México: cotización de apertura del dólar hoy 12 de septiembre de USD a MXN

La Comisión de Acusación abre proceso penal contra Gustavo Petro por presunta injuria y calumnia contra Enrique Vargas Lleras

INFOBAE AMÉRICA
Cataluña detecta 10 casos de

Cataluña detecta 10 casos de tuberculosis en un asentamiento ocupado de Badalona (Barcelona)

El nuevo cargador MagSafe de Apple ya puede cargar otros teléfonos a 25W

Declarado un incendio en el paraje Los Almendrillos de Paterna y queda extinguido el de Higuera

Amber Heard asegura que lleva "muy bien" ser madre de familia numerosa

Navantia Ferrol bota este jueves la primera F-110 con presencia de Sánchez y la reina Sofía como madrina

ENTRETENIMIENTO

Emma Thompson criticó la presión

Emma Thompson criticó la presión sobre las mujeres en Hollywood: “La cirugía plástica es una forma de psicosis colectiva”

Liam Hemsworth anunció su compromiso con Gabriella Brooks tras divorciarse de Miley Cyrus hace 5 años

Justin Bieber sorprende a sus fans con una publicación en ropa interior

Los 10 K-dramas que arrasan en Corea del Sur y puedes maratonear este fin de semana

Crimen de una dinastía: secretos familiares, un imperio legal en ruinas y el escándalo que sacudió a Carolina del Sur