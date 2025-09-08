Ciencia

El análisis genético revela que antiguos linajes humanos desaparecieron sin dejar descendencia

Nuevos estudios confirman que varios grupos de Homo sapiens no contribuyeron al acervo genético moderno, mostrando cómo la desconexión social y la baja densidad poblacional facilitaron la extinción de culturas en Eurasia y América

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
El análisis de ADN antiguo
El análisis de ADN antiguo revoluciona el entendimiento de migraciones y desapariciones en la historia humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el análisis de ADN antiguo ha transformado la comprensión de la evolución humana. Según nuevas investigaciones recogidas por New Scientist, varios linajes humanos extintos desaparecieron sin dejar descendientes, lo que desafía la visión tradicional de un progreso humano lineal. Estos hallazgos ofrecen nuevas respuestas sobre los factores detrás de la supervivencia o extinción de poblaciones enteras.

El caso de los grupos LRJ en el norte de Europa

Un ejemplo ilustrativo es el de los creadores de las herramientas Lincombian-Ranisian-Jerzmanowician (LRJ). Se trata de un pequeño grupo de humanos modernos que hace alrededor de 55.000 y 42.000 años habitó regiones frías del norte de Europa, desde las Islas Británicas hasta Polonia. Aunque recorrían grandes distancias y fabricaban herramientas de piedra distintivas, apenas sumaban unos cientos de individuos.

El análisis genético de restos hallados en la cueva Ilsenhöhle (Alemania) y Zlatý kůň (República Checa), realizado por equipos liderados por Jean-Jacques Hublin y Arev Sümer del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, permitió reconstruir la historia de este grupo. Los estudios determinaron que los LRJ formaban una única familia extendida, con una población reproductora estimada en solo doscientos adultos, cifra sorprendentemente baja para un territorio de más de 1.500 kilómetros.

Las investigaciones revelaron que estos humanos modernos presentaban piel, ojos y cabello oscuros, rasgos habituales en poblaciones con ancestros africanos recientes. Vivían en ecosistemas desconocidos y bajo condiciones climáticas extremas, lo que los hacía particularmente vulnerables. Katerina Harvati, de la Universidad de Tubinga, afirmó: “Vivían realmente en los límites y eran también vulnerables al cambio climático”. Además, el bajo número de miembros elevaba el riesgo de desaparición. Arev Sümer aclaró: “Si solo hay unos pocos cientos, unos golpes de mala suerte pueden significar el fin, y si no tienes vecinos amistosos, nadie acudirá en tu ayuda”.

El clima extremo y la
El clima extremo y la ausencia de redes sociales aumentaron la vulnerabilidad de antiguos pueblos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de redes sociales y la baja densidad poblacional fueron determinantes. Priya Moorjani, de la Universidad de California, Berkeley, explicó: “Solo los datos moleculares revelaron la ausencia de continuidad genética”, lo que indica que estos linajes no dejaron huella en la actualidad. Johannes Krause, del Instituto Max Planck, calificó de “extremadamente baja” la cantidad de adultos reproductores, considerando la vasta región que ocupaban.

Migraciones, desapariciones y el valor de la conectividad

El destino de los LRJ se replicó en otros casos. Ludovic Slimak, de la Universidad de Toulouse, sostiene que Europa experimentó al menos tres olas migratorias de humanos modernos entre hace 55.000 y 42.000 años. Las dos primeras, con menor tamaño y éxito, desaparecieron sin dejar descendientes. Solo la tercera, asociada a la cultura Proto-Aurignaciense, logró establecerse y expandirse por el continente. Según Slimak, el éxito estuvo vinculado a una mayor población y a condiciones climáticas más benignas, facilitando la reproducción y la transmisión de prácticas culturales.

La comparación con otros continentes resalta la importancia de la conectividad social. En América, también han surgido indicios de linajes humanos extintos. Un estudio reciente analizó el ADN de veintiún individuos de Colombia que vivieron entre hace seis mil y quinientos años. Se detectó un grupo de cazadores-recolectores emparentados con los primeros pobladores de Sudamérica, que no dejaron aportes genéticos en las poblaciones actuales y fueron reemplazados por migrantes centroamericanos. En México y Estados Unidos, evidencias como las herramientas de la cueva Chiquihuite y las huellas de White Sands indican la existencia de grupos humanos tempranos que podrían haber desaparecido sin descendencia, aunque persisten reservas sobre la interpretación de estos hallazgos.

La genética moderna permite rastrear
La genética moderna permite rastrear extinciones y reemplazos de poblaciones que transformaron la diversidad actual (Imagen Ilustrativa)

La dificultad para conservar ADN antiguo en climas cálidos limita el conocimiento sobre linajes extintos en regiones como África, centro de la diversidad humana. Katerina Harvati señaló en New Scientist que la mejor conservación del material genético en Eurasia permitió identificar múltiples extinciones locales, mientras que en África la presencia de otras poblaciones ofreció una red de apoyo que ayudó a la supervivencia.

La desconexión social y la extinción cultural

A lo largo de la prehistoria, la desconexión de los grupos humanos respecto a redes sociales más amplias se relacionó con su desaparición. Un descenso en el tamaño poblacional conllevaba la pérdida de individuos, tradiciones y conocimientos culturales. La historia de los linajes humanos extintos demuestra que la supervivencia de la especie dependió tanto de la cooperación y la densidad demográfica como de la capacidad de adaptación.

Sin redes de apoyo, ni intercambio cultural, ni reemplazo demográfico, muchos grupos enfrentaron la extinción silenciosa. Así lo revela el estudio de los linajes perdidos, retratando un pasado humano más frágil y menos lineal de lo que se suponía.

Temas Relacionados

ADN antiguoEvolución humanaMigraciones humanasHomo sapiensNewsroom BUE

Últimas Noticias

5 errores cotidianos que afectarían el rendimiento cognitivo

Identificar los hábitos que limitan la mente es clave para liberar el verdadero potencial intelectual. La autoconciencia aparece como la herramienta central para transformar esos patrones

5 errores cotidianos que afectarían

Descubren un gigantesco acuífero de agua dulce bajo el Atlántico Norte que podría abastecer a millones

Un equipo internacional de científicos halló un vasto reservorio submarino frente a la costa noreste de Estados Unidos. El descubrimiento reaviva la esperanza de nuevas fuentes de recurso potable en plena crisis hídrica mundial

Descubren un gigantesco acuífero de

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarían en solo 25 años

Un estudio internacional advierte que la presión sobre mares y costas crecerá de forma acelerada hacia 2050. Qué rol juegan la contaminación, el cambio climático y la pesca en ese deterioro

El futuro de los océanos

Científicos prueban un casco de ultrasonido que podría cambiar el tratamiento del Parkinson

La innovación permite alcanzar objetivos con precisión y de forma no invasiva. Los detalles del hallazgo de expertos de Oxford

Científicos prueban un casco de

Qué dice la ciencia sobre la partícula más pequeña del universo y por qué la respuesta sigue abierta

La física moderna desafía la idea de encontrar una definición única: lo que se considera “pequeño” en el mundo subatómico se transforma en un concepto relativo y lleno de matices, informa Scientific American

Qué dice la ciencia sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Quintero lanzó fuerte advertencia

Daniel Quintero lanzó fuerte advertencia en caso de que la Corte no apruebe la reforma pensional: “De tumbarla, el 26 de octubre inicia el proceso de Constituyente”

Fotografía compromete a hermano de Daniel Quintero en presunto manejo irregular de contratos públicos

Salón del Automóvil de Múnich: las novedades de Volkswagen, la marca que ya prepara autos que frenan solos en los semáforos

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 8 de septiembre

Receta de albóndigas de merluza en salsa, un clásico sencillo y delicioso para añadir pescado a tu menú semanal

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardea "múltiples objetivos terroristas"

Israel bombardea "múltiples objetivos terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano

Más de una decena de muertos por las protestas contra la prohibición de las redes sociales en Nepal

Podemos avanza su apoyo para convalidar mañana ampliar el permiso parental y pedirá tramitarlo como ley para mejorarlo

Mariah Carey actuará el 17 de septiembre en un escenario flotante en Brasil para urgir a preservar el Amazonas

Israel refuerza el despliegue militar en Cisjordania tras el ataque contra un autobús cerca de Jerusalén

ENTRETENIMIENTO

Critterz, la película animada que

Critterz, la película animada que revoluciona Hollywood con inteligencia artificial

Duki conquista Netflix con un documental que revela su lado más íntimo y su ascenso global

La ganadora del Oscar a mejor película ya se puede ver en streaming

Gwyneth Paltrow reveló lo que realmente siente por su hijastra Izzy

MTV VMA’S 2025: la lista completa de los ganadores