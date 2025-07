Innovación global contra el VIH: la OMS incorpora la terapia doble en sus guías de tratamiento para el virus del sida

El avance se presentó en la 13° Cumbre IAS del VIH 2025 que se realizó en Ruanda, Africa. "Es un avance significativo”, remarcó el infectólogo Pedro Cahn (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que el VIH/Sida se transformara, con el paso del tiempo, en una enfermedad crónica cuya cura sigue siendo intensamente buscada, hoy puede decirse que la ciencia está cada vez más cerca y la tiene rodeada. La última noticia llega desde Ruanda, el país del África subsahariana con la mayor cantidad de casos por metro cuadrado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó una actualización en sus guías internacionales de tratamiento contra el VIH. Cabe recordar que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana debilita progresivamente el sistema inmunitario -al destruir un tipo de glóbulos blancos- clave en la defensa contra infecciones, lo que aumenta el riesgo de otras enfermedades.

La noticia se dio a conocer en la 13° Conferencia en Ciencias del VIH (IAS), que se lleva a cabo en Kigali, Ruanda, y cuenta con la presencia de la experta Meg Doherty, directora del Departamento de VIH, Hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS.

Allí, en la sesión titulada “Novedades en las directrices de la OMS: avances en prevención, testeo y tratamiento para lograr impacto y sostenibilidad”, se informó la incorporación de la terapia doble como una opción recomendada para personas con carga viral indetectable.

Allí anida la importancia de la fórmula I=I (indetectable=intransmisible) que significa que el paciente con VIH, a partir de ser accesible y constante con su terapéutica de todos los días, se pueda transformar en una persona con carga viral indetectable, que luego convertirá en intransmisible.

Este avance en la gestión de la enfermedad constituye un paso crucial en el tratamiento y la prevención.

¿De qué se trata la terapia doble?

La terapia doble consiste en una combinación de dos medicamentos, dolutegravir y lamivudina, y representa una alternativa a la tradicional terapia de tres fármacos. Su simplicidad y menor incidencia de efectos adversos vienen siendo estudiadas hace más de una década. Entre las instituciones que impulsaron esta línea de trabajo, se destaca el rol de la Fundación Huésped, de Argentina, que participó en investigaciones clave como GARDEL, ANDES, PADDLE y DOLCE.

En diálogo con Infobae, desde la cumbre en Ruanda, el médico infectólogo argentino Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped, profundizó el alcance de este avance: “La incorporación de la terapia doble en las guías de la OMS implica un reconocimiento a la ciencia argentina, expresada en este caso por el equipo de investigaciones de Fundación Huésped, que comenzó con esta idea de la terapia doble hace más de 12 años".

“A lo largo de este tiempo, la estrategia fue llevada adelante en diferentes estudios que permitieron demostrar que esta terapia (la doble) es tan eficaz como la terapia triple”, completó a Infobae el doctor Cahn.

Según el experto infectólogo, este enfoque reviste un impacto directo en la vida de quienes conviven con el virus: “¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de un tratamiento de por vida en el cual no da lo mismo que las personas tengan que tomar dos sustancias químicas que tres. Hasta que no tengamos una cura, el tratamiento será de por vida. Por lo tanto, el haber conseguido que la terapia doble pudiera demostrar no inferioridad con respecto a la terapia triple y que, en función de esto, haya sido incorporada en las guías de los Estados Unidos, Canadá, Europa y, por supuesto, Argentina, es un avance significativo”.

“Hasta ahora, lo único que faltaba era la incorporación en las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchos países africanos y asiáticos siguen exclusivamente esas guías. A partir de ahora, podemos decir que se trata de un reconocimiento universal a la terapia doble, con su inclusión en la guía de la OMS. Como dato interesante, todas las nuevas estrategias terapéuticas que están en fase de ensayo son de terapia doble”, agregó Cahn.

El experto también se refirió al panorama de la ciencia en Argentina: “Podemos decir con orgullo que esta es una contribución de la ciencia argentina. La ciencia argentina necesita el apoyo y financiamiento del Estado para que los investigadores de las distintas reparticiones del CONICET, de la Agencia de Investigación y Desarrollo, y de las universidades, entre otras entidades, reciban el apoyo necesario. Así como en Fundación Huésped pudimos avanzar con financiación privada, hay muchos otros investigadores que no tienen esa posibilidad”.

En palabras de Cahn, “este reconocimiento internacional al trabajo científico que se realiza en Fundación Huésped resalta la capacidad de producción de conocimiento para transformar las políticas de salud pública y garantizar el acceso universal a tratamientos eficaces”.

Sistema inmunitario, el target

Según la OMS, el VIH infecta los linfocitos T CD4 del sistema inmunitario, esenciales en la defensa del organismo frente a infecciones. El virus se multiplica dentro de esas células y termina por destruirlas. En ausencia de tratamiento eficaz con combinación de medicamentos antirretrovirales, el sistema inmunitario se debilita al punto de no poder enfrentar infecciones ni enfermedades.

Tal como divulgó anteriormente la OMS, el objetivo es que, para 2025, el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 95% de ellas reciba tratamiento antirretroviral, y el 95% de quienes están en tratamiento logren una carga viral suprimida. En 2023, estos indicadores se ubicaron en el 86%, 89% y 93%, respectivamente.

En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha divulgado sobre la llamada terapia antirretroviral (TAR): “El tratamiento consiste en una combinación de fármacos (comúnmente llamada “terapia antirretroviral de gran actividad” o TARGA) que suprime la replicación del VIH. Se utiliza una combinación de fármacos para aumentar la potencia y reducir la probabilidad de desarrollar resistencia. La TAR reduce la mortalidad y morbilidad entre las personas infectadas por el VIH, y mejora su calidad de vida".

Por último, vale recordar que, si bien no existe una cura definitiva para la infección por VIH, el acceso a prevención, diagnóstico, tratamiento y atención adecuados ha permitido que se convierta en una enfermedad crónica controlable, compatible con una vida larga y saludable.

Otra recomendación de la OMS frente al VIH

Durante la conferencia que se celebra en Kigali -la capital de Ruanda-, la OMS también destacó el lenacapavir inyectable (conocido como LEN) como un medicamento antirretroviral altamente eficaz y de acción prolongada para la prevención del VIH, el cual requiere solo dos dosis anuales.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su apoyo al lenacapavir, el cual considera el medicamento más cercano a una vacuna contra el VIH, aún inexistente. “Si bien una vacuna contra el VIH sigue siendo difícil de conseguir, el lenacapavir es la mejor alternativa: un antirretroviral de acción prolongada que, según ensayos clínicos, previene casi todas las infecciones por VIH en personas en riesgo,” afirmó Ghebreyesus.

La OMS también recomendó el uso de kits de prueba rápida para el diagnóstico de la enfermedad, en lugar de procedimientos más complejos y costosos, con el fin de facilitar la administración de la inyección cerca de los domicilios de las personas interesadas en recibirla.

Según datos de la ONU, en 2024, 1,3 millones de personas contrajeron el VIH. Los grupos más afectados fueron las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas, las personas en prisión, y los niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención en la conferencia, Tedros también reafirmó el compromiso de la OMS para colaborar con los países y sus socios para garantizar que el lenacapavir llegue a las comunidades “de la forma más rápida y segura posible”.