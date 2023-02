La OMS advirtió que la gripe aviar podría causar una pandemia a pesar del bajo riesgo actual

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta a las aves. Los subtipos de alta patogenicidad, como H5N1, tienen una letalidad muy elevada (REUTERS/Michael Kooren)

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la humanidad debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar humana. Porque hay riesgo de que la cepa circulante de gripe aviar salte desde las aves domésticas y silvestres a más poblaciones de mamíferos, incluyendo los seres humanos.

La gripe o influenza aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Algunos subtipos de virus de gripe aviar son de alta patogenicidad: afectan gravemente a los animales y pueden causar la muerte.

Precisamente un subtipo de alta patogenicidad, el virus de la gripe aviar H5N1, está causando actualmente el peor brote de la enfermedad entre las aves desde que se identificó por primera vez en China en 1996.

Existe el riesgo de más seres humanos se contagien la gripe aviar. En América hubo 2 casos desde el año pasado. Un caso se detectó en Estados Unidos y el otro en Ecuador en el mes pasado (Getty)

Europa está inmersa en su segunda temporada comercial de contagio generalizado en aves. En los Estados Unidos se está registrando el año más mortal para las aves de corral de su historia, con 58 millones de animales afectados hasta ahora.

También se están batiendo récords en Japón, donde a mediados de enero se anunció un plan de sacrificio de 10 millones de aves de corral ante la aparición de un subtipo diferente pero similar, el H5N2.

En América, el virus de influenza aviar H5N1 se identificó por primera vez en aves domésticas y silvestres en diciembre de 2014 en los Estados Unidos. Desde entonces y hasta el momento ya 11 países han notificado brotes de gripe aviar en las aves domésticas o en aves silvestres.

En Perú se han detectado varios brotes de gripe aviar en pelícanos y lobos marinos, entre otros animales/Archivo

Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Bolivia y Venezuela son los países que han detectaron brotes. El último en sumarse fue Bolivia. En países cercanos como Argentina, Uruguay y Brasil hay alertas por el peligro de introducción del subtipo de alta patogenicidad.

En otras regiones del mundo, ya se han notificado casos de la cepa H5N1 en nutrias, visones y zorros, lo que hace temer que el virus esté un paso más cerca de llegar a los humanos. Durante la última reunión de prensa, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los países a vigilar de cerca las infecciones en mamíferos.

Afirmó que el riesgo de que el virus de la gripe aviar salte a los humanos sigue siendo bajo, pero “no podemos dar por sentado que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el status quo”.

La noticia llega después de que el Reino Unido informara de que el mayor brote de gripe aviar de su historia se había extendido a los mamíferos. El mes pasado también se informó de un brote entre visones en el noroeste de España.

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la OMS, los países deben reforzar la vigilancia de gripe aviar. “No podemos dar por sentado que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el status quo”, dijo/Archivo

El virus H5N1 se ha detectado anteriormente en personas, pero los casos han sido esporádicos y han estado estrechamente relacionados con el contacto cercano con aves infectadas vivas o muertas. No infecta fácilmente a los humanos ni a otros mamíferos.

Pero los informes de infecciones en mamíferos han suscitado la preocupación de que el patógeno pueda obtener mutaciones que faciliten el salto del virus a los humanos. Eso contribuiría a que supere el mayor obstáculo que le ha impedido arrasar el mundo.

Los principales expertos ya habían advertido de que la propagación de la gripe aviar supone un riesgo mundial hasta que se controle. Los expertos han advertido de que los brotes entre visones podrían dar lugar a un evento de recombinación, cuando dos virus intercambian material genético para crear un nuevo híbrido.

Se cree que un proceso similar causó la crisis mundial de gripe porcina de 2009, que infectó a millones de personas en todo el planeta.

Al saltar desde las aves a otros animales, como los visones, el virus de la gripe aviar podría recombinarse y dar lugar a otro patógeno con potencial pandémico (Archivo)

En el Reino Unido, un informe de diciembre mostró que cuatro muestras de nutrias y zorros infectados “muestran la presencia de una mutación que se asocia con ventajas potenciales para la infección de mamíferos”.

La agencia sanitaria británica UKHSA advirtió de que “la rápida y consistente adquisición de la mutación en mamíferos puede implicar que este virus tiene propensión a causar infecciones zoonóticas”, lo que significa que podría propagarse a los humanos.

El brote por la gripe H5N1 en visones en una granja peletera de España preocupó a los expertos. Porque las vías respiratorias superiores de los visones son extraordinariamente adecuadas para servir de vectores hacia los seres humanos, señaló Thomas Peacock, un virólogo que ha investigado sobre la gripe aviar.

Como preparación ante una potencial pandemia por gripe aviar, los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de todo el mundo ya cuentan con redes de vigilancia para la influenza, pero muchos especialistas en gripe aviar señalaron que no creían que las redes estuvieran funcionando lo suficientemente bien para la gran amenaza que representa.

Además de la vigilancia del gripe aviar en granjas de aves, también se debería monitorear la infección en cerdos porque podrían adquirir el virus ( REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Esa vigilancia tendría que darle prioridad a la gente que trabaja en el sector avícola, pero también extenderse más allá de él. Thijs Kuiken, experto en gripe aviar en el Centro Médico de la Universidad Erasmus en Roterdam, Países Bajos, comentó que también se debe investigar si no hay gripe aviar en las granjas de cerdos, otra especie susceptible de contraer influenza.

Las personas que interactúan con aves y animales silvestres, así como con mascotas de especies susceptibles como los hurones, también presentan mayor peligro. Pero no basta con detectarla; para eliminarla se requiere un gran esfuerzo y una buena coordinación a nivel mundial.

Ya hay varias vacunas para la gripe aviar H5N1 aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) cuya seguridad y respuesta inmune han sido investigadas.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con una pequeña reserva de vacunas contra la H5N1, pero esta no sería suficiente si hubiese un brote considerable, según la socióloga Zeynep Tufekci en un artículo del diario The New York Times. El plan que se tiene en la actualidad es producirlas en grandes cantidades si llegara a producirse un brote.

La OMS dijo que sigue colaborando con los fabricantes para asegurarse de que, en caso necesario, haya suministros de vacunas y antivirales disponibles para uso mundial (Getty)

Una de las dificultades posibles es que esa producción de vacunas. podría tardar varios meses y que requiere del uso de gallinas ponedoras de huevos. Hay una sola empresa que elabora una vacuna contra la H5N1 aprobada por la FDA que no utiliza huevos.

Esa empresa espera poder producir 150 millones de dosis en un lapso de seis meses a partir de que se declare una pandemia. Pero hay 7000 millones de personas en el mundo.

El director de la OMS dijo que el organismo internacional sigue colaborando con los fabricantes para asegurarse de que, “en caso necesario, haya suministros de vacunas y antivirales disponibles para uso mundial”.

