Corazón siglo XXI y polipíldoras: un quiebre en el tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares y ACV

El gran desafío que tiene la medicina moderna para actuar de manera eficaz y, sobre todo poder anticiparse a las enfermedades, es latir más cerca de los hábitos y costumbres reales de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por tener poblaciones cada vez más envejecidas e intervenidas por un conglomerado de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, cáncer de diversos tipos; enfermedades respiratorias, renales y cardiovasculares. También se puede sumar a la obesidad.

La cardiología actual parece haber tomado nota de este tiempo y de su imperiosa necesidad de trabajar en la prevención a través de métodos simples y accesibles que faciliten la adherencia a los tratamientos. Es decir, que los pacientes no abandonen los tratamientos.

Las afecciones cardiovasculares representan la mayor causa de morbimortalidad en las sociedades contemporáneas y afectan al 50% de los hombres y al 40% de las mujeres a lo largo de sus vidas. Cada año, las enfermedades cardiovasculares causan en todo el mundo 17,9 millones de muertes, a la vez que se producen unos 50 millones de ataques cardíacos y ACV. A nivel global, tanto en hombres como en mujeres, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la Argentina se estima que mueren más 100.000 mil personas por año debido a enfermedades cardiovasculares, unas 280 personas por día, lo que representa la principal causa de muerte en el país y la primera causa de muerte prematura tanto en hombres (35%) como en mujeres (28%). A partir de estadísticas que surgieron de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada por el INDEC, el 39,5% de las personas mayores de 18 años tiene niveles de colesterol por arriba de lo aconsejable. A su vez, el 45% de los entrevistados que presentó indicadores elevados no recibió ningún tipo de tratamiento.

Paradójicamente, aquellas personas que no están —o creen no estar— entre los grupos de mayor riesgo, muchas veces se sienten a salvo. Pero es justamente entre ellos que se produce la mayor cantidad de eventos agudos.

Uno de los más recientes y accesibles hallazgos de la cardiología es el concepto de polipíldora, que ya arrojó evidencia científica y clínica a través del ensayo clínico HOPE-3. ¿Es posible que una pastilla que incluya un antihipertensivo, un diurético y un reductor del colesterol pueda prevenir los males más extendidos y mortales de este siglo? La respuesta es sí.

Esta combinación de drogas genéricas y accesibles demostró la disminución de las probabilidades de padecer un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, la revascularización miocárdica y otros cuadros que pueden causar una muerte de origen cardiovascular en aquellos pacientes en prevención primaria de riesgo.

El recientemente celebrado 48° Congreso Argentino de Cardiología (SAC.22), considerado el foro cardiológico más importante de habla hispana y el cuarto a nivel mundial entre los cónclaves de la especialidad, fue el escenario donde los expertos pusieron blanco sobre negro de las novedades sobre este y otros tratamientos.

El cardiólogo y epidemiólogo canadiense, nacido en India en 1952, Salim Yusuf, visitó Buenos Aires la semana última para participar del 48vo. Congreso SAC 2022, donde presentó su disertación sobre “Polipíldora para reducir a la mitad las muertes relacionadas con factores cardiovasculares”.

Yusuf, en 2014 fue uno de los nombres favoritos para ganar el premio Nobel de Medicina por ser justamente el promotor de la polipíldora a través de sus estudios clínicos poblacionales; y en 2020 se convirtió en el científico más citado del mundo en cardiología. Pero para generar este logro no estuvo solo, lo acompañaron cientos de médicos cardiólogos de distintas partes del mundo y también equipos argentinos.

El experto, quien se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, es líder y creador del estudio multicéntrico internacional Heart Outcomes Prevención Evaluación (HOPE, por sus siglas en inglés) en sus tres fases. Esta amplia investigación incluyó a numerosos expertos del mundo, entre ellos el médico cardiólogo argentino Rafael Díaz.

el Congreso de larealizado enel cónclave anual de la especialidad más importante del mundo que se realiza cada año en distintos países. Para rubricar su peso científico el paper de esa investigación fue publicado el 26 de mayo de 2016 en el The New England Journal of Medicine.