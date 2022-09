Federer se retira: cuáles son las razones médicas detrás de la decisión del tenista

Federer anunció su retiro a los 41 años, luego de atravesar diversos problemas en sus rodillas

Este jueves 15 de septiembre será recordado como un día triste para el mundo del tenis profesional. El histórico Roger Federer anunció su retiro de las canchas a los 41 años de edad. Su legado cuenta con una prolífica cosecha de 20 torneos de Grand Slam, una Copa Davis, dos medallas olímpicas y 310 semanas como número uno del mundo.

A lo largo de sus 22 temporadas en la elite profesional, el suizo se destacó no sólo por sus logros o por su humanidad, sino también por su envidiable estado físico, que le permitió sostenerse sin problemas en la competencia. Son escasas y difíciles de hallar las lesiones de Federer durante su trayectoria. Sin embargo, en los últimos seis años una serie de problemas en su rodilla lo fueron apartando del protagonismo y finalmente de la actividad.

Cuando comenzaba el 2016, “Su Majestad” llegó a las semifinales del Abierto de Australia, instancia en la cual enfrentó al serbio Novak Djokovic, uno de sus rivales más duros. La derrota del suizo en cuatro sets no fue la principal noticia de aquel momento: ni bien finalizó el cotejo, Federer anunció que se había roto los meniscos. “Federer tuvo pocas lesiones en su extensa carrera. Pero en los últimos años sufrió con sus rodillas. Las lesiones, la edad, la trayectoria y la competencia con gente talentosa y joven hicieron decidir el retiro”, analizó en diálogo con Infobae el cardiólogo y deportólogo Jorge Franchella (MN 44396).

“La gente que compite y está en el alto rendimiento, entra en un área donde la actividad física que hace no es saludable. Es una profesión con un nivel de exigencia muy alto”, agregó el doctor.

El suizo levantó 20 trofeos de Grand Slam

El comienzo del final

Tras los inconvenientes físicos que experimentó en Australia, Federer siguió compitiendo e incluso levantando copas, pero lamentablemente el final se iba acercando. En 2020, cuando la pandemia era incipiente, el ex número uno del mundo sorprendió al mundo del deporte con un anuncio. “Mi rodilla derecha me estaba molestando desde hace un tiempo y decidí someterme a una cirugía artroscópica en Suiza”, explicó con tristeza.

En ese sentido, el doctor Franchella consideró: “En la rodilla tenemos dos huesos y en el medio tenemos los meniscos, rodeados por una cápsula sinovial. Cuando se expone a un nivel alto de entrenamiento y de juego, surgen lesiones que se suelen corregir con una artroscopia, que es una operación simple”.

Otro profesional que analizó el caso de Federer con Infobae es Norberto Debbag, cardiólogo y deportólogo (MN 60253). “El deporte de alta competencia no es saludable. Nuestras articulaciones no están acostumbradas al alto rendimiento y al impacto permanente. Es lógico que a la edad de Federer aparezcan lesiones. Ha jugado en distintas canchas, con pisos blandos y duros. Es habitual que un deportista sufra lesiones en los meniscos. Antes se sacaban, pero hoy con artroscopia se saca la parte del menisco rota o se repara”, dijo.

En 2020, Federer se sometió a una cirugía artroscópica en Suiza

Recuperación y poca competencia

Cuando el ámbito del tenis creía que Federer estaba en la ocaso, la fortaleza del suizo se hizo notar. El descanso que provocó la pandemia en el mundo del deporte internacional le permitió recuperarse en casa, con su familia. De todas formas, en aquel entonces el tenista había hecho trascender rumores de retiro pero priorizó la paciencia y apostó a una recuperación general de su físico.

“El caso de Federer es único. Tiene una capacidad para desplazarse y para llegar a las pelotas con mucha suavidad. Como un deslizamiento. Rafael Nadal es más intenso. Es razonable en los tenistas que se lesionen las rodillas, las muñecas y la espalda, expuesta en los saques. La explosividad la tenemos en la juventud. Luego, con los años, uno quizá tiene más resistencia”, detalló Franchella.

Debbag, por su parte, añadió: “Si bien no tenemos la historia clínica de Roger, podemos también citar a la osteocondritis como una lesión común que puede aparecer. Es una lesión debajo del cartílago. Es una lesión que puede manifestarse en la rodilla, en el fémur o en la tibia”.

Federer y Nadal, rivales y amigos, se enfrentaron más de 15 veces en la historia

El retiro

Entre 2020 y 2022, Federer disputó tan sólo 22 encuentros. El suizo se mantuvo al margen de las grandes competiciones de este deporte, aunque nadie imaginaba que el final era inminente. “En los últimos tres años se me presentaron desafíos en forma de lesiones y de operaciones. Trabajé duro para regresar a una forma plena y competitiva pero también me di cuenta que las capacidades y la limitaciones de mi cuerpo me enviaron un mensaje que últimamente está más que claro”, anunció el tenista a través de sus redes sociales, que fueron saturadas por mensajes de tristeza y de despedida.

Previamente, el medio de comunicación suizo Tagesanzeiger había informado que Federer tenía líquido en la rodilla, por lo que no podía intensificar su preparación para los próximos torneos en agenda. “La inflamación de rodilla debido al traumatismo genera sinovitis. Esto produce líquido, que se denomina derrame articular. Es importante saber parar a tiempo, porque o se lesiona el hueso o bien se puede producir un desgarro muscular”, dijo el doctor Debbag.

Para finalizar, Franchella fue en la misma línea que su colega: “Los golpes o los impactos pueden generar esta especie de caries en el hueso. Se desprende así el cartílago, se lesiona el hueso y se produce la sinovitis”

