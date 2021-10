Cómo reconocer los síntomas de las enfermedades reumáticas

Cuando la artritis reumatoidea no se trata a tiempo, el fuerte dolor e inflamación de las articulaciones se torna invalidante (Getty)

Con el objetivo de concientizar y desarrollar medidas que puedan reducir el impacto de estas enfermedades, cada 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Artritis Reumatoidea (AR) y las Enfermedades Reumáticas

Estas afecciones son aquellas que afectan al aparato locomotor. Incluyen más de 200 patologías distintas, y suele hablarse de reuma o de reumatismo para referirse al conjunto de dolores o molestias relacionados con el aparato locomotor.

Se estima que en la Argentina unas 400.000 personas padecen la enfermedad y a nivel global se estima que afecta a entre el 0,5% y 1% de la población mundial, es decir más de 20 millones de personas. Se desarrolla con más frecuencia en mujeres que en hombres entre los 20 y 50 años. Si bien es más habitual su detección en la edad adulta, puede afectar también a niños y jóvenes.

Cuando la artritis reumatoidea no se trata a tiempo, el fuerte dolor e inflamación de las articulaciones se torna invalidante, pudiendo generar discapacidad y graves consecuencias en la vida cotidiana del paciente.

El dolor articular es uno de los síntomas principales y puede venir acompañado por inflamación o deformidad (Getty)

Entre los más de doscientos tipos de enfermedades reumáticas destacan por ser las más comunes:

- Artritis: psoriásica, idiopática juvenil, reumatoide

- Artrosis

- Dermatomiositis

- Enfermedad de Behçet

- Esclerosis sistémica

- Espondilitis anquilosante

- Fibromialgia

- Fiebre mediterránea familiar

- Gota

- Lupus eritematoso sistemático

- Miopatías

- Osteoporosis

- Policondritis recidivante

- Polimialgia reumática

- Sarcoidosis

- Síndrome de Sjögren

- Uveítis

- Vasculitis

Las Enfermedades Reumáticas , abarcan una serie de patologías cuyos síntomas varían según la persona y según el cuadro, aunque los especialistas coinciden que los más frecuentes son:

- Dolor, convirtiéndose a menudo en dolor crónico. El dolor articular es uno de los síntomas principales y puede venir acompañado por inflamación o deformidad.

- Hinchazón, enrojecimiento y calor en las articulaciones, sobre todo en el caso de la artritis reumatoide.

- Rigidez matutina de las articulaciones.

- Fatiga, cansancio, sensación de debilidad y falta de vitalidad.

- Alteraciones del sueño nocturno.

- Malestar generalizado.

- Fiebre.

- Contracturas musculares.

- Hormigueo y quemazón cerca de la articulación.

- Pérdida de la función de una o diversas articulaciones.

- Movilidad limitada.

- Además, determinadas enfermedades reumáticas pueden provocar otros síntomas en diversos órganos o sistemas, como la piel (manchas o heridas), los riñones (sangre en la orina), los ojos (pérdida de visión), los pulmones o el corazón (dolor en el pecho o sensación de falta de aire).

“Lo que se pierde no se recupera y debemos considerar que esta es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en los años más productivos de la edad adulta" (Getty)

En lo que a su origen refiere, puede haber una combinación de factores que ocasionen las enfermedades reumáticas. Normalmente responden a determinadas causas:

- Degenerativas, es la más común de ellas la artrosis.

- Metabólicas, como la gota.

- Inflamatorias, sin causa conocida clara, pero que provocan inflamación de las articulaciones, como la artritis reumatoide.

- Inmunológicas.

- Genéticas, como en el síndrome de hiperlaxitud articular.

- Infecciosas, como en la fiebre reumática.

“ Es una enfermedad que puede tener un inicio insidioso pero que, de no ser tratada a tiempo, puede derivar en lesión articular e impacto en la calidad de vida de los pacientes . Es fundamental que la gente consulte, que vaya al especialista, que pueda alcanzar un diagnóstico temprano. Somos conscientes que la pandemia complicó y mucho esta dinámica. Esperamos que se conozca esta iniciativa que realizaremos en todo el país para que muchos puedan sumarse”, explicó la doctora María Celina de la Vega (MN 89.104), presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR).

Como toda enfermedad crónica es importante conocerla y aprender a convivir con ella, pero si es tratada a tiempo y se mantienen los controles periódicos con el médico especialista, puede alcanzarse una buena calidad de vida y las personas con la enfermedad pueden llevar adelante sus actividades personales, familiares, sociales y laborales sin mayores dificultades.

Según los especialistas, "el diagnóstico temprano es clave para iniciar un tratamiento exitoso y mejorar la calidad de vida"

“Lo que se pierde no se recupera y debemos considerar que esta es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en los años más productivos de la edad adulta. Si no la diagnosticamos y tratamos tempranamente la artritis reumatoidea puede ser discapacitante. Y esto tiene un impacto directo en el vínculo familiar, social y laboral del paciente”, señaló la doctora Anastasia Secco (MN 102.795), integrante de la Comisión Directiva de la SAR.

Por todo esto, el diagnóstico temprano es clave para iniciar un tratamiento exitoso y mejorar la calidad de vida. “ Nuestro principal objetivo cuando empezamos a tratar a un paciente con artritis reumatoidea es que pueda llegar a la remisión sostenida o baja actividad de la enfermedad , es esencial para que el paciente pueda realizar sus actividades diarias sin sentirse limitado. Si bien el avance en los tratamientos de los últimos años nos permite hablar de un aumento progresivo de las tasas de remisión, nada de esto se logra si no detectamos y diagnosticamos tempranamente. Con el tratamiento adecuado, se puede detener el avance de la enfermedad y lograr que los pacientes tengan una calidad de vida adecuada”, detalló la doctora de la Vega.

Una campaña de detección gratuita, para un pronto arribo al diagnóstico

Hasta el 22 de octubre la Sociedad Argentina de Reumatología lanza la convocatoria a su campaña de detección gratuita de artritis reumatoidea . Durante estas semanas aquellas personas que tengan signos y/o síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista en diferentes lugares del país como serr: Ciudad de Buenos Aires (CABA), San Isidro, Escobar, Quilmes, Berazategui, La Plata, Gonnet, Olavarría, Mar del Plata, Pergamino (Bs. As.), Colón (Bs. As.), San Andrés (Bs. As.), Granadero Baigorria (Santa Fe), Reconquista (Santa Fe), Rosario (Santa Fe), Santa Fe (Capital), Paraná (Entre Ríos), Rawson (Chubut), La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza.

Aquellas personas con signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista a través de la página web: www.pedirturno.com.ar o llamando 0800 220 0082, de lunes a viernes, de 9 a 14. La atención efectiva se realizará desde el 25 de octubre al 5 de noviembre.

