Lanzan una campaña para la detección temprana de la Artritis Reumatoidea

Se estima que en la Argentina unas 400.000 personas padecen artitris reumatoidea (Getty Images)

La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune. Afecta principalmente a las articulaciones, aunque al ser sistémica, puede comprometer a otros órganos . Los principales síntomas son: dolor y/o hinchazón articular (manos, pies, rodillas, tobillos y codos), rigidez por la mañana, debilidad generalizada, fatiga y con menor frecuencia fiebre. Por todo esto, la calidad de vida de muchos pacientes se ve afectada: deben faltar al trabajo, reorganizar sus responsabilidades o pedir ayuda a otros para llevar a adelante sus rutinas diarias.

Se estima que en la Argentina unas 400.000 personas padecen la enfermedad y a ni nivel global se estima que afecta a entre el 0,5% y 1% de la población mundial, es decir más de 20 millones de personas . Se desarrolla con más frecuencia en mujeres que en hombres entre los 20 y 50 años. Si bien es más habitual su detección en la edad adulta, puede afectar también a niños y jóvenes.

Cada 12 de octubre se conmemora el día mundial de la Artritis Reumatoidea. Instaurado en 1996 por la asociación internacional de artritis y reumatología (ARI, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo sensibilizar y brindar apoyo a pacientes y familiares de todo el mundo. En ese marco, la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR) lleva adelante esta campaña nacional de detección gratuita.

La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune. Afecta principalmente a las articulaciones pero puede comprometer a otros órganos (Getty Images)

Cuando la artritis reumatoidea no se trata a tiempo, el fuerte dolor e inflamación de las articulaciones se torna invalidante , pudiendo generar discapacidad y graves consecuencias en la vida cotidiana del paciente.

“Es una enfermedad que puede tener un inicio insidioso pero que, de no ser tratada a tiempo, puede derivar en lesión articular e impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental que la gente consulte, que vaya al especialista, que pueda alcanzar un diagnóstico temprano. Somos conscientes que la pandemia complicó y mucho esta dinámica. Esperamos que se conozca esta iniciativa que realizaremos en todo el país para que muchos puedan sumarse”, explicó la doctora María Celina de la Vega (MN 89.104), presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología.

Como toda enfermedad crónica es importante conocerla y aprender a convivir con ella , pero si es tratada a tiempo y se mantienen los controles periódicos con el médico especialista, puede alcanzarse una buena calidad de vida y las personas con la enfermedad pueden llevar adelante sus actividades personales, familiares, sociales y laborales sin mayores dificultades.

“Lo que se pierde no se recupera y debemos considerar que esta es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en los años más productivos de la edad adulta. Si no la diagnosticamos y tratamos tempranamente la artritis reumatoidea puede ser discapacitante. Y esto tiene un impacto directo en el vínculo familiar, social y laboral del paciente ”, señaló la doctora Anastasia Secco (MN 102.795), integrante Comisión Directiva de la SAR.

El diagnóstico temprano de la artritis reumatoidea es clave para evitar que se convierta en discapacitante (Getty Images)

Por todo esto, el diagnóstico temprano es clave para iniciar un tratamiento exitoso y mejorar la calidad de vida. “Nuestro principal objetivo cuando empezamos a tratar a un paciente con artritis reumatoidea es que pueda llegar a la remisión sostenida o baja actividad de la enfermedad, es esencial para que el paciente pueda realizar sus actividades diarias sin sentirse limitado . Si bien el avance en los tratamientos de los últimos años nos permite hablar de un aumento progresivo de las tasas de remisión, nada de esto se logra si no detectamos y diagnosticamos tempranamente. Con el tratamiento adecuado, se puede detener el avance de la enfermedad y lograr que los pacientes tengan una calidad de vida adecuada”, detalló la doctora de la Vega.

Campaña de detección gratuita de artritis reumatoidea

Desde el 11 hasta el 22 de octubre la Sociedad Argentina de Reumatología lanza la convocatoria a su campaña de detección gratuita de artritis reumatoidea. Durante estas semanas aquellas personas que tengan signos y/o síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista en diferentes lugares del país cono ser: Ciudad de Buenos Aires (CABA), San Isidro, Escobar, Quilmes, Berazategui, La Plata, Gonnet, Olavarría, Mar del Plata, Pergamino (Bs. As.), Colón (Bs. As.), San Andrés (Bs. As.), Granadero Baigorria (Santa Fe), Reconquista (Santa Fe), Rosario (Santa Fe), Santa Fe (Capital), Paraná (Entre Ríos), Rawson (Chubut), La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza.

Aquellas personas con signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista a través de la página web: www.pedirturno.com.ar o llamando 0800 220 0082, de lunes a viernes, de 9 a 14hs. La atención efectiva se realizará desde el 25 de octubre al 5 de noviembre.

