¿El coronavirus se transmitió de los animales a las personas dos veces?

Los hallazgos publicados en la revista científica Nature reforzarían la hipótesis de que la pandemia se originó en múltiples mercados en Wuhan y debilita la hipótesis de que el SARS-COV-2 escapó de un laboratorio (AFP)

El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, podría haberse propagado de los animales a las personas varias veces, según un análisis preliminar de genomas virales extraídos de personas infectadas en China y en otros lugares al comienzo de la pandemia.

Si se confirman mediante análisis adicionales, los hallazgos publicados en la revista científica Nature agregarían peso a la hipótesis de que la pandemia se originó en múltiples mercados en Wuhan y haría menos probable la hipótesis de que el SARS-COV-2 escapó de un laboratorio, dicen algunos investigadores. Pero los datos deben ser verificados y el análisis aún no ha sido revisado por pares.

Las primeras secuencias virales, tomadas de personas infectadas a fines de 2019 y principios de 2020, se dividen en dos linajes amplios, conocidos como A y B, que tienen diferencias genéticas clave.

El linaje B se ha convertido en el linaje dominante a nivel mundial e incluye muestras tomadas de personas que visitaron el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, que también vendía animales salvajes. El linaje A se extendió dentro de China e incluye muestras de personas vinculadas a otros mercados en Wuhan.

Una pregunta crucial es cómo se relacionan los dos linajes virales . Si los virus del linaje A evolucionaron a partir de los del linaje B, o viceversa, eso sugeriría que el progenitor del virus saltó solo una vez de los animales a las personas. Pero si los dos linajes tienen orígenes separados, entonces podría haber habido múltiples eventos de desbordamiento.

Daga en el corazón

"El hallazgo podría ser la 'daga en el corazón' de la hipótesis de que el SARS-CoV-2 se escapó de un laboratorio" (REUTERS)

El último análisis, publicado en el foro de discusión virological.org, agrega peso a la segunda posibilidad al cuestionar la existencia de genomas que vinculan los linajes.

“El hallazgo podría ser la ‘daga en el corazón’ de la hipótesis de que el SARS-CoV-2 se escapó de un laboratorio, en lugar de originarse en el comercio de vida silvestre ”, dice Robert Garry, virólogo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana. Pero otros aseguran que se necesita más investigación, especialmente dados los datos genómicos limitados de principios de la pandemia.

“Es un estudio muy significativo”, sostiene Garry. “Si puede demostrar que A y B son dos linajes separados y hubo dos efectos secundarios, se elimina la idea de que provienen de un laboratorio”.

Los hallazgos son “consistentes con al menos dos introducciones de SARS-CoV-2 en la población humana”, explicó David Robertson, virólogo de la Universidad de Glasgow, Reino Unido.

Los linajes A y B están definidos por dos diferencias clave de nucleótidos. Pero algunos de los primeros genomas tienen una combinación de estas diferencias. Los investigadores pensaban anteriormente que estos genomas podrían ser los de virus en etapas intermedias de evolución que unen los dos linajes. Pero los investigadores detrás del nuevo análisis los examinaron en detalle y notaron algunos problemas.

Peine fino

Si el virus saltó entre animales y personas en varias ocasiones, sugiere que varios animales individuales, de una o más especies, que portaban un progenitor del virus podría haber sido transportado a través de Wuhan, infectando a personas en al menos dos lugares (REUTERS)

Analizaron 1.716 genomas de SARS-CoV-2 en un popular repositorio de genomas en línea llamado GISAID que se recopilaron antes del 28 de febrero de 2020 e identificaron 38 de esos genomas “intermedios”.

Pero cuando observaron las secuencias más de cerca, encontraron que muchas de ellas también contenían mutaciones en otras regiones de sus genomas. Y dicen que estas mutaciones están definitivamente asociadas con el linaje A o el linaje B, lo que desacredita la idea de que los genomas virales correspondientes datan de una etapa intermedia de evolución entre los dos linajes.

Los autores sugieren que probablemente ocurrió un error de laboratorio o de computadora al secuenciar una de las dos mutaciones en estos genomas “intermedios”. “Cuanto más excavamos, más parecía, tal vez no podemos confiar en ninguno de los genomas ‘de transición’”, destacó el coautor del estudio Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona, en Tucson.

Tales errores de secuenciación no son inusuales, según los investigadores. “A veces, el software puede llenar los vacíos en los datos sin procesar con secuencias incorrectas y las muestras virales pueden contaminarse”, señala Richard Neher, biólogo computacional de la Universidad de Basilea en Suiza. “Tales contratiempos no son sorprendentes. Especialmente al principio de la pandemia, cuando los protocolos no estaban muy establecidos y las personas intentaban generar datos lo más rápido que podían”, agregó.

Varios investigadores contactados por Nature, que secuenciaron algunas de las muestras incluidas en el estudio, dicen que es poco probable que sus secuencias incluyan errores en los dos nucleótidos clave. Pero los autores del estudio contrarrestan que incluso si algunos de los genomas se secuenciaron correctamente, otras partes de los mismos genomas, o las ubicaciones de las que se recolectaron las muestras, todavía indican claramente que pertenecen solo a uno u otro linaje.

“Es muy poco probable” que alguno de los denominados genomas intermedios sean en realidad genomas de transición, señaló el coautor del estudio Joel Wertheim, epidemiólogo molecular de la Universidad de California en San Diego.

Xiaowei Jiang, biólogo evolutivo de la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool en Suzhou, China, aseguró que el equipo detrás del estudio debe verificar los hallazgos obteniendo “los datos originales de secuenciación sin procesar para tantos genomas como sea posible”.

Muchos mercados

Para recopilar más evidencia, el equipo detrás del nuevo análisis ahora planea ejecutar simulaciones por computadora para probar qué tan bien encajarían múltiples efectos de propagación con la diversidad de genomas conocidos de SARS-CoV-2 (REUTERS)

Si el virus saltó entre animales y personas en varias ocasiones, el hecho de que los linajes A y B estén vinculados a personas que visitaron diferentes mercados en Wuhan sugiere que varios animales individuales, de una o más especies, que portaban un progenitor del SARS- CoV-2 podría haber sido transportado a través de Wuhan, infectando a personas en al menos dos lugares.

Un estudio publicado en junio encontró que los animales vivos susceptibles al SARS-CoV-2, como los perros mapache y el visón, se vendían en numerosos mercados en Wuhan. Estudios previos del virus que causó el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) concluyeron que probablemente también saltó varias veces de los animales a las personas.

“El último estudio, si se verifica, significaría que el escenario en el que un investigador se infecta accidentalmente en un laboratorio y luego propaga el virus a la población en general, tendría que haber ocurrido dos veces”, dijo Garry. Y concluye: “Es mucho más probable que la pandemia tenga su origen en el comercio de vida silvestre”.

Para recopilar más evidencia, el equipo detrás del nuevo análisis ahora planea ejecutar simulaciones por computadora para probar qué tan bien encajarían múltiples efectos de propagación con la diversidad de genomas conocidos de SARS-CoV-2.

