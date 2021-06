Mercados de animales: ¿el verdadero origen del COVID-19?

Un trabajo de la OMS analizó hipótesis alternativas sobre cuándo y dónde surgió la pandemia, y concluyó que el virus probablemente no se propagó ampliamente antes de diciembre ni escapó de un laboratorio (Aly Song)

Los mercados que vendían animales, algunos muertos, otros vivos, en diciembre de 2019 han surgido como un inicio probable de la pandemia de coronavirus en una investigación organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese trabajo analizó hipótesis alternativas sobre cuándo y dónde surgió la pandemia, y concluyó que el virus probablemente no se propagó ampliamente antes de diciembre ni escapó de un laboratorio. El informe de investigación, también analiza en profundidad el papel probable de los mercados, incluido el mercado de Huanan en Wuhan, al que están vinculadas muchas de las primeras infecciones conocidas por COVID-19.

“Podríamos demostrar que el virus estaba circulando en el mercado ya en diciembre de 2019 -declaró Peter Ben Embarek, de la OMS, quien codirigió la investigación, quien, además, asegura que de ninguna manera es concluyente de manera definitiva-. Se sugirieron muchas pistas buenas en este informe, y anticipamos que muchas, si no todas, serán seguidas porque le debemos al mundo entender qué sucedió, por qué y cómo evitar que vuelva a ocurrir”.

Se desconoce exactamente qué sucedió en el mercado de Huanan (REUTERS)

Eddie Holmes, virólogo de la Universidad de Sydney en Australia, dice que el informe hace un buen trabajo al exponer lo que se sabe sobre los primeros días de la pandemia y señala que sugiere los próximos pasos para el estudio. “Claramente había mucha transmisión en el mercado -concluye-. Para mí, mirar los mercados de animales vivos y su cría debería ser el enfoque en el futuro”.

Sin embargo, se desconoce exactamente qué sucedió en el mercado de Huanan. Los análisis genómicos y las inferencias basadas en los orígenes de otras enfermedades sugieren que un animal intermedio, posiblemente uno vendido allí, transmitió el SARS-CoV-2 a los humanos después de infectarse con un coronavirus predecesor en los murciélagos.

Después de la publicación del informe, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que no participó directamente en la investigación, publicó un comunicado en el que decía que esperaba con interés estudios futuros sobre los orígenes animales del coronavirus, pero que no estaba conforme con el examen de una posible fuga de laboratorio. “No creo que esta evaluación fuera lo suficientemente amplia -decía su declaración-. Esto requiere más investigación, posiblemente con misiones adicionales que involucren a expertos especialistas, que estoy listo para desplegar”.

A fines de enero y principios de febrero de este año, 34 científicos de naciones como China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido se reunieron en Wuhan y evaluaron datos (EFE)

El primer acercamiento

A fines de enero y principios de febrero de este año, 34 científicos de naciones como China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido se reunieron en Wuhan y evaluaron datos. El equipo publicó sus hallazgos en un informe de 300 páginas.

Gran parte está dedicada a los casos de COVID-19 que ocurrieron en diciembre de 2019 y enero de 2020. Dos tercios de las 170 personas que tuvieron síntomas en diciembre informaron haber estado expuestas a animales vivos o muertos poco antes, y el 10% había viajado al fuera de Wuhan.

Investigadores chinos secuenciaron los genomas del SARS-CoV-2 de algunas de las personas de este grupo y descubrieron que ocho de las primeras secuencias eran idénticas y que las personas infectadas estaban vinculadas al mercado de Huanan. Esto sugiere un brote allí, según el informe.

Sin embargo, los investigadores también encontraron que estos genomas variaban ligeramente de los de algunos otros casos tempranos. Algunos vinculados al mercado; otros no. Esto significa que el coronavirus podría haberse estado propagando por debajo del radar en las comunidades, evolucionando a lo largo del camino y ocurriendo casualmente en personas vinculadas al mercado, según datos del propio informe.

“Otra posibilidad es que se haya producido un brote en una granja que proporcionaba animales al mercado -sugiere Holmes- varios animales infectados, con variaciones ligeramente diferentes de SARS-CoV-2, podrían haberse vendido en los mercados de Wuhan, lo que provocó múltiples infecciones en humanos”.

Se vendieron muchos especies diferentes en el mercado de Huanan. Los registros de diciembre de 2019 enumeran aves de corral, tejones, conejos, salamandras gigantes, dos tipos de cocodrilos, entre varios más. Los funcionarios chinos dijeron que el mercado no vendía mamíferos vivos o vida silvestre ilegal, según se especifica en el informe, pero también hace referencia a detalles no verificados difundidos por medios que sugieren que sí, junto con fotos que Holmes publicó después de un viaje allí en 2014, de animales como mapaches y perros vivos.

Investigadores chinos recolectaron casi 1.000 muestras del mercado de Huanan a principios de 2020, limpiando puertas, cubos de basura, inodoros, puestos que vendían vegetales y animales, gatos callejeros y ratones. La mayoría de los que dieron positivo provenían de puestos que vendían mariscos, ganado y aves de corral. Los investigadores también tomaron muestras de 188 animales de 18 especies en el mercado, todas las cuales dieron negativo.

“Pero estos animales no representan todo lo que se vende en el mercado -señala el miembro del equipo de la OMS Peter Daszak, presidente de la organización de investigación sin fines de lucro Ecohealth Alliance en la ciudad de Nueva York-. Mil muestras es un gran comienzo, pero hay más por hacer”. El especialista señala que los investigadores rastrearon animales de granja en el mercado de tres provincias de China donde se habían encontrado pangolines y murciélagos portadores de coronavirus similares al SARS-CoV-2. Aunque los virus de estos animales resultaron demasiado distantes para ser los progenitores directos del SARS-CoV-2, Daszak dice que “podrían proporcionar una pista de que los brotes entre animales comenzaron en esos lugares”.

El informe de la OMS también concluye que es muy poco probable que el coronavirus se haya escapado de un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan (REUTERS)

La dicotomía mercado o laboratorio

El informe de la OMS también concluye que es muy poco probable que el coronavirus se haya escapado de un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. La mayoría de los científicos dicen que la evidencia favorece abrumadoramente la versión que indica que el SARS-CoV-2 se ha propagado de los animales a los humanos, pero algunos han respaldado la idea de que el virus se filtró intencional o accidentalmente de un laboratorio. A esta versión se suma la fuerte demanda de más datos que ha elevado públicamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y que espera resolución en los próximos dos meses.

Cuando los autores del informe de la OMS visitaron el instituto, sus científicos les dijeron que nadie en el laboratorio tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2, descartando la idea de que alguien había sido infectado en un experimento y se lo había contagiado a otras personas.

Los investigadores de Wuhan también dijeron que no habían mantenido ninguna cepa de virus viva similar al SARS-CoV-2. Y en sus conversaciones con el equipo de investigación, señalaron un documento de la revista especializada Nature que muestra la existencia de virus similares en los animales en China, en lugar de en su laboratorio. Explicaron además que todos en el laboratorio tienen capacitación en seguridad y evaluaciones psicológicas, y que su salud física y mental se monitorea continuamente.

Matthew Kavanagh, investigador de salud global de la Universidad de Georgetown en Washington, DC, dice que no ha escuchado ninguna evidencia que apunte a una fuga de laboratorio. “Pero los escépticos querrán una investigación más profunda de la que permitió el gobierno chino”, especula (REUTERS)

“Se nos permitió hacer las preguntas que quisiéramos y obtuvimos respuestas -señala Daszak, que colabora con investigadores del instituto de Wuhan-. La única evidencia que la gente tiene de una fuga de laboratorio es que hay un laboratorio allí”.

Un grupo de científicos cuestiona públicamente estas conclusiones y ha redactado una carta que enviaron a los medios diciendo que no confiarían en el resultado de la investigación porque fue supervisada de cerca por el gobierno de China.

Pero otros dicen que las conclusiones del equipo de la OMS parecen sólidas. “Estoy seguro de que la gente dirá que los investigadores chinos están mintiendo, pero me parece honesto”, argumenta Holmes. Matthew Kavanagh, investigador de salud global de la Universidad de Georgetown en Washington, DC, dice que no ha escuchado ninguna evidencia que apunte a una fuga de laboratorio. “Pero los escépticos querrán una investigación más profunda de la que permitió el gobierno chino”, especula.

El experto agrega que es un desafío para la OMS realizar tales estudios. “La entidad se encuentra en una posición completamente imposible porque están siendo criticados por no responsabilizar a China, pero casi no se les dan herramientas para obligar a ningún país a cooperar”. China mantiene la información de cerca, y “en ese contexto, el equipo de la OMS ha examinado detenidamente una gran cantidad de datos, pero solo puede llegar hasta cierto punto”.

Algunos estudios han sugerido que COVID-19 se estaba propagando entre las personas antes de diciembre de 2019 (REUTERS)

Algunos estudios han sugerido que COVID-19 se estaba propagando entre las personas antes de diciembre de 2019. Para explorar esa posibilidad, los autores del informe analizaron los análisis de las secuencias del SARS-CoV-2 recopiladas de personas en enero de 2020 y estimaron que evolucionaron a partir de un ancestro común. Entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 2019. Esa estimación corrobora aproximadamente los hallazgos de un informe publicado en la prestigiosa revista Science.

Los investigadores también analizaron los certificados de defunción en China y encontraron un fuerte aumento en el número de muertes semanales en la semana que comenzó el 15 de enero de 2020. Encontraron que la tasa de mortalidad alcanzó su punto máximo primero en Wuhan y luego, dos semanas después, en la más amplia. provincia de Hubei, lo que sugiere que el brote comenzó en Wuhan. El informe también publica datos sobre personas que buscan atención por infecciones respiratorias, lo que sugiere de manera similar que COVID-19 no comenzó a desplegarse hasta enero.

En cuanto a los informes de SARS-CoV-2 que circularon en Italia y Brasil en octubre y noviembre de 2019, el informe considera que estos estudios no son concluyentes porque se basaron en secuencias parciales de SARS-CoV-2 y, por lo tanto, podrían ser un caso de identidad viral errónea. Pero inconcluso no significa imposible. Y Tedros indica que habrá más trabajo por venir. “Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final”, sentencia.

