Desafío cognitivo: cómo adaptar la conducta y analizar la información desde diferentes perspectivas

Las funciones ejecutivas es un término genérico que refiere a una variedad de capacidades complejas que permiten planificar, organizar, guiar y monitorear nuestra conducta para alcanzar objetivos.

Algunas de las funciones que la componen son la planificación, la secuenciación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio.

Al igual que la atención, el funcionamiento ejecutivo también está presente en nuestro día a día. Desde que me levanto a la mañana, planifico a qué hora salir, estimo el tiempo que me llevará desayunar, vestirme y bañarme, preparo el desayuno, monitoreo cómo vengo de tiempo, elijo mi ropa de acuerdo al pronóstico del tiempo, organizo qué cosas necesito llevar en la mochila en base a las actividades que tengo, etc.

En todas estas actividades se pusieron en juego distintos aspectos del funcionamiento ejecutivo, como la planificación, la organización, la flexibilidad cognitiva y el automonitoreo, que nos permitieron nuestro objetivo de salir a horario de casa.

A continuación, dos ejercicios para ejercitar la Flexibilidad Cognitiva y Razonamiento.

A continuación las respuestas del primer ejercicio:

Las respuestas del ejercicios dos

Actriz

Película

Vestuario

Maquillaje

Escena

Guión

Cine

Personaje

Teatro

