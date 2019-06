También encontraron que la microbiota neandertal contenía menos bacterias gram negativas potencialmente patógenas, que son más frecuentes en los humanos modernos. Sí detectaron especies potencialmente patógenos como Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphteriae o Bordetella parapertussis, aunque no es posible asegurar si estas secuencias son en realidad de cepas similares no patógenas. Así que no podemos afirmar con seguridad que padecieran gonorrea, difteria y tos ferina, pero sí que tenían caries y diarrea, y producían metano.