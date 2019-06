"Nada me sugiere que esto será utilizado masivamente para generar deepfakes en casa" dijo en un comunicado Tim Hwang, director de Ética y Gobernabilidad de la Iniciativa de Harvard-MIT. "No a corto, mediano o incluso a largo plazo ". Aduce qué las razones tienen que ver con los altos costos y el conocimiento técnico necesario para crear falsificaciones de calidad, barreras que no desaparecerán pronto.