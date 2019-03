La cascada de propuestas se produce a raíz del escándalo por el anuncio del nacimiento de las primeras bebas por edición genética en noviembre pasado en la China. El científico He Jiankui pasó por alto las normas habituales para llevar a cabo un ensayo clínico, alteró embriones y produjo las primeras bebas por edición genética, de acuerdo con sus propios anuncios por YouTube. En ese momento, He Jiankui argumentó que hizo la experimentación para que las bebas nacieran con una modificación que les impidiera desarrollar la infección por virus del sida que tiene uno de sus padres. Pero encendió las alertas mundiales: el riesgo de usar la edición genética en embriones es hoy mucho mayor que su potencial beneficio, porque la tecnología podría conducir a secuelas inesperadas en los descendientes. Por el uso de la edición genética en embriones, por su falta de transparencia y por no informar adecuadamente a los padres de las bebas sobre la experimentación, He Jiankui fue duramente cuestionado por la comunidad científica mundial. En febrero pasado, fue despedido de la universidad donde investigaba. El Ministerio de Salud de China publicó directivas para frenar el uso no aprobado de tecnologías biomédicas en la clínica.