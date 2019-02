"Su esposo, luego de año y medio de parálisis, me busco por recomendación del neurólogo argentino Pablo Celnik. En principio le dije que no, pues no existía en el mundo un protocolo que se hubiera probado en una paciente con lesión en el tallo cerebral", contó Castillo. Finalmente comenzó un tratamiento en el que, durante siete meses, la paciente estuvo sometida a ondas electromagnéticas.