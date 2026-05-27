Un hallazgo arqueológico adelanta 1.000 años la domesticación de las palomas

El hallazgo arqueológico en Chipre adelanta en 1.000 años la domesticación de palomas en la historia humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente hallazgo arqueológico en Chipre adelanta 1.000 años la domesticación de palomas y sugiere que estas aves pudieron ser unas de las primeras en convivir estrechamente con los seres humanos.

Una investigación difundida por National Geographic, revista estadounidense de divulgación científica, revela que la paloma bravía compartía recursos y espacios con los habitantes de Hala Sultan Tekke hacia el 1400 a. C., en la Edad del Bronce.

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La importancia del hallazgo radica en que demuestra, a partir de análisis de dieta y restos óseos, que humanos y palomas convivían y compartían alimentación en la ciudad portuaria de Hala Sultan Tekke desde el 1400 a. C. Esto adelanta en casi 1.000 años la fecha aceptada para la domesticación de esta ave, que se situaba anteriormente en la Grecia helenística (323-265 a. C.).

La investigación publicada por National Geographic revela que la paloma bravía convivía con humanos en la Edad del Bronce (Cambridge)

La investigación, liderada por Anderson Carter (la Universidad de Groningen, institución neerlandesa) y el profesor asociado Canan Çakırlar, utilizó técnicas de zooarqueología y análisis isotópico para identificar restos de Columba livia.

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El equipo comprobó que la dieta de estas palomas era prácticamente idéntica a la de los humanos del asentamiento chipriota, lo que indica una convivencia prolongada y el posible inicio de un proceso de domesticación mucho antes de lo considerado hasta ahora.

El hallazgo en Hala Sultan Tekke y las pruebas científicas

Carter y Çakırlar detallaron a National Geographic que los huesos analizados corresponden a aves que probablemente recibían comida directa de los habitantes o bien compartían los mismos recursos esenciales. “En cualquier caso, probablemente significa que estaban domesticadas o en camino de ser domesticadas”, explica Çakırlar, según recogió el medio.

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Antes de este estudio, la prueba más antigua de domesticación procedía de yacimientos de la Grecia helenística, datados entre el 323 y el 265 a. C. El descubrimiento en Chipre, documentado en National Geographic, sitúa el comienzo de la relación entre humanos y palomas en un momento mucho más temprano.

El estudio de Anderson Carter y Canan Çakırlar identifica la Columba livia como especie clave en la convivencia ancestral (Cambridge)

Las técnicas científicas aplicadas permitieron a los arqueólogos establecer que la alimentación era compartida y que la Columba livia ya formaba parte de la vida cotidiana y ceremonial en la Edad del Bronce.

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Palomas: aliadas y símbolos en la antigüedad

El estudio también reveló que muchas de las palomas halladas formaban parte de rituales y banquetes ceremoniales. Gran cantidad de huesos aparecieron quemados y asociados a restos animales en espacios destinados a ceremonias, algo característico de la cultura chipriota de la época, informó National Geographic.

Más allá de su valor alimenticio, la paloma bravía fue relevante como fuente de fertilizante y animal de compañía. Su presencia está documentada en la iconografía religiosa y simbólica de la región, donde estas aves se asocian a diversas prácticas espirituales.

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El descubrimiento arqueológico cuestiona la visión moderna de la paloma, al posicionarla como protagonista en la historia del Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Carter y Çakırlar, la investigación permite comprender la amplitud de funciones que la paloma común desempeñó en la vida y ritualidad de la Edad del Bronce, cuestionando así la imagen moderna de la especie como simple habitante urbano.

Revalorizando la historia de las palomas

El descubrimiento en Chipre, recogido por National Geographic, plantea revisar la percepción social sobre las palomas y su protagonismo en la historia humana. Carter destacó: “La gente que antes ignoraba a las palomas en la calle de repente se da cuenta de que este pájaro tiene en realidad una historia muy interesante”.

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Este avance científico refuerza el vínculo entre humanos y palomas desde tiempos antiguos y subraya el papel de la especie en las primeras sociedades del Mediterráneo. Los autores esperan que la nueva perspectiva motive una mayor valoración de las aves urbanas y su historia compartida con la humanidad.

El hallazgo impulsa a la comunidad científica y al público general a reconsiderar el papel de las especies consideradas comunes, destacando su impacto en el desarrollo de culturas y economías ancestrales. Esta nueva visión invita a investigar otras interacciones tempranas entre seres humanos y animales que pudieron haber sido subestimadas hasta ahora.

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