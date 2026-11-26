La intervención policial permitió recuperar una cadena de oro y dos relojes que pertenecerían a un ciudadano de otro país alojado en Laureles (Policía Nacional)

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Una mujer de 21 años fue capturada tras presuntamente intentar apropiarse de las pertenencias de un ciudadano extranjero en un hotel ubicado en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los objetos están avaluados en cerca de $5 millones. Del mismo modo, se informó que la joven portaba una cédula que, según el reporte preliminar, pertenecía a otra persona.

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La joven quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las pertenencias recuperadas, mientras avanzan las actuaciones por los presuntos delitos de hurto y falsedad personal.

El huésped dijo no recordar lo sucedido en la habitación

El caso se conoció cuando la mujer se disponía a salir del hotel con varios artículos que, de acuerdo con la información oficial, pertenecían a un ciudadano extranjero hospedado en el lugar. El personal de seguridad advirtió la situación, la retuvo y se comunicó con la línea de emergencias 123.

Al llegar al establecimiento, los uniformados hablaron con el huésped, que les reveló que no tenía claridad sobre lo ocurrido dentro de la habitación. También indicó que notó la ausencia de algunos de sus bienes personales.

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Durante la verificación, la Policía encontró en poder de la mujer una cadena de oro y dos relojes que serían propiedad del extranjero.

La mujer quedó en manos de las autoridades después de que personal del lugar reportara una situación irregular con pertenencias de un visitante extranjero (Policía Nacional)

La mujer portaba una identificación falsa

Además del presunto hurto, las autoridades indagan si la joven se identificó inicialmente ante el hotel con una cédula que no le correspondía. Ese hecho derivó en el señalamiento por falsedad personal, una conducta contemplada en el artículo 296 del Código Penal colombiano.

Este delito se configura cuando una persona se atribuye una identidad distinta a la propia o utiliza la identificación de otra persona con el fin de presentarse como ella.

La investigación deberá precisar si el documento fue usado durante el registro en el establecimiento, cuál era su procedencia y qué finalidad tenía. Por ahora, la información disponible corresponde a los hechos que son materia de verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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La mujer habría presentado un documento de identificación que no era suyo (Colprensa)

Medellín registró 537 denuncias por víctimas intoxicadas entre enero y julio

Aunque en este caso en específico no se ha confirmado que el ciudadano extranjero hubiera sido drogado, su declaración de no recordar lo ocurrido recordó un contexto que preocupa a las autoridades de Medellín: los robos cometidos contra personas que quedan sin capacidad de reacción al recibir sustancias para adormecerlos y facilitar la comisión del delito.

Entre enero y julio de 2026 se reportaron 537 casos de personas intoxicadas para despojarlas de sus pertenencias, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional. En el mismo lapso de 2025 se registraron 289 denuncias, lo que representa un incremento de 85,8%.

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El 87% de las víctimas registradas eran hombres, mientras que 49 de los casos ocurrieron en hoteles y residencias. Los datos muestran que estos espacios también están incluidos entre los escenarios que requieren medidas de prevención, además de bares, discotecas y otros sitios de encuentro.

Se recomienda tener cuidado con las bebidas y no perderlas de vista para evitar que les puedan suministrar escopolamina (archivo Colprensa)

Dos capturas en Cartagena tuvieron elementos similares

En la última semana de noviembre también se informó de un procedimiento con características parecidas en Cartagena. Dos mujeres de 22 años, procedentes de Antioquia, fueron capturadas en hoteles de Bocagrande cuando, al parecer, intentaban llevarse objetos pertenecientes a turistas extranjeros.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, ambas habrían tratado de identificarse con documentos de terceros. Las capturas ocurrieron en distintos establecimientos y las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar si existen más hechos relacionados.

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Ante este tipo de situaciones, la recomendación para huéspedes y visitantes es no aceptar bebidas, alimentos o cigarrillos de desconocidos y no dejar los vasos sin supervisión. También se aconseja evitar que personas recién conocidas ingresen a habitaciones, hoteles o viviendas.

Las autoridades sugieren informar a familiares o personas de confianza sobre el lugar donde se permanece y con quién se está, guardar los objetos de valor y no exhibirlos en espacios de rumba. Ante cualquier circunstancia que genere sospecha, la instrucción es contactar de inmediato a la línea 123.