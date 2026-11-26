Una camioneta abandonada tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", durante una operación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, en Guasave, estado de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Stringer

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, podría desatar un repunte de violencia en Sinaloa si la facción de Los Chapitos aprovechan el debilitamiento de sus rivales, Los Mayos, para recuperar el control de territorios, advirtió Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública.

El Cártel de Guasave, que dirigía “El Chapo Isidro”, era una de las principales organizaciones criminales que apoyaba a Los Mayos en la disputa que mantienen con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde septiembre de 2024, por lo que su caída no solo afecta al grupo que lideraba, sino también a su principal socio, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

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Al respecto, Sánchez Valdés explicó en entrevista con Infobae México que la captura de Meza Flores abre la posibilidad de que la violencia tenga un incremento con estos intentos por arrebatar municipios al bloque rival; sin embargo, también cuestionó el éxito de los mismos.

“Lo más seguro es que Los Chapitos intenten recuperar terreno, arrebatar otros municipios, quién sabe qué tanto éxito tengan”, dijo.

Foto: Fotografía de "Mayito Flaco" y Fausto Isidro Meza Flores. DEA/ Departamento de Justicia

La disputa, concentrada hasta ahora en Mazatlán y municipios del sur del estado, podría trasladarse al norte debido a que esa era la región en la que operaba “El Chapo Isidro”, y que había presentado una menor cantidad de hechos violentos durante el conflicto. Ese desplazamiento sería una de las consecuencias más directas del golpe al cártel aliado de Los Mayos.

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Un informe de International Crisis Group publicado en 2026, ya documentaba que Los Mayos habían arrebatado territorios a Los Chapitos en Culiacán y el centro-sur de Sinaloa. La caída del principal aliado del bloque del “Mayito Flaco” podría revertir esos avances de la facción criminal.

El cártel de Guasave continuará operando pese a la captura de su líder, solo se reconfigurará

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Pese a la detención de Fausto Isidro Meza, el Cártel de Guasave no detendrá sus operaciones. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló luego del operativo que no se puede declarar a la organización criminal como desarticulada.

“Hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que esté desarticulado”, explicó en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Sánchez Valdés, la organización criminal mantiene capacidad operativa a través de Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, y de los hermanos Mario Germán y Amberto Beltrán Araujo, sus principales operadores.

'El Músico' es el principal líder de los Beltrán Leyva. (OFAC)

“El Músico”, de 52 años, enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas en tres distritos judiciales de Estados Unidos y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, en diciembre de 2023.

La alianza entre el cártel de Guasave y Los Mayos se mantiene, aseguró Sánchez

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El cártel de Guasave, heredero de los Beltrán Leyva, estableció su alianza con Los Mayos en septiembre de 2024, cuando Meza Flores y José Gil Caro Quintero, líder del Cártel de Caborca, se reunieron con Ismael Zambada Sicairos en un rancho de Badiraguato para acordar un frente común contra Los Chapitos, según reportó el periodista Ioan Grillo.

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La alianza permitió al Cártel de Guasave expandirse desde sus territorios históricos —Guasave, Los Mochis y Sinaloa de Leyva— hacia municipios como Mocorito y Navolato. Sánchez Valdés descartó que ambas organizaciones tengan una ruptura con la detención de “El Chapo Isidro”.

“No se ve algún resquicio de que se pueda romper la alianza.” Perder a un aliado estratégico, agregó, “genera un impacto negativo en la operatividad” del bloque completo.

Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Para Sánchez Valdés, la captura del líder criminal tendría un impacto negativo en la seguridad en Sinaloa, que ya enfrenta jornadas violentas con homicidios, hallazgos de restos humanos, desapariciones, feminicidios y enfrentamientos.

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“Obviamente es un logro, pero que esto se traduzca en pacificar Sinaloa, al menos en el corto plazo, no lo creo”, sostuvo.

Fausto Isidro Meza Flores fue arrestado en un domicilio de Guasave, Sinaloa, el pasado viernes 20 de noviembre. El operativo de su detención provocó narcobloqueos en los municipios de Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, así como diversos enfrentamientos.

El saldo del despliegue fue de 16 agresores abatidos, 10 militares heridos y cuatro elementos fallecidos, así como 16 detenidos, entre los que se encontraban dos primos de “El Chapo Isidro” y su cuñado.

"El Chapo Isidro" no puso resistencia durante su captura. Foto: Captura de pantalla / Defensa

Meza Flores, de 44 años, ingresó el 23 de noviembre al penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura y mantiene una acusación federal con seis cargos en su contra, entre ellos narcoterrorismo.

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Además, “El Chapo Isidro” era uno de los 10 criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Las autoridades identifican al cártel que lideraba como una de las principales que trafica fentanilo a EEUU.