La cantante y escritora Sasha Sokol posa en dos retratos vinculados con la difusión de su libro Un jardín al fondo de la noche. (Sasha Sokol/Ximena Santaolalla)

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Sasha Sokol utilizó su cuenta de X para expresar respaldo público a la escritora Ximena Santaolalla, luego de que esta relatara el abuso sexual que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro. El mensaje, publicado el 26 de noviembre, llegó un día después de que Santaolalla hiciera pública su historia en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La cantante, que desde 2022 libra su propio proceso legal contra el productor Luis de Llano, vinculó ambos casos bajo una misma idea: el silencio frente al abuso solo beneficia a quien lo comete.

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Sasha Sokol publica un mensaje de respaldo dirigido a Ximena Santaolalla en su cuenta de la red social X. (Sasha Soko/X)

El mensaje de Sasha Sokol a Ximena Santaolalla

En su publicación, Sokol escribió: “La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”. Añadió que aplaude que Santaolalla priorice cuidarse y expresó el deseo de que “tu voz te cobije y te libere” y que “tu historia te pertenezca”.

El mensaje retoma además una frase de la propia Santaolalla: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. Sokol cerró su publicación con las etiquetas #XimenaSantaolalla y #25N, en alusión directa a la fecha en que se conoció el testimonio.

La cantante publicó un mensaje de apoyo en X el 26 de noviembre, un día después de que Santaolalla relatara el abuso sexual sufrido de niña a manos de su padrastro. Sokol celebró su valentía al hablar y pidió que “la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”, en referencia directa a la frase de la propia escritora.

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La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

El testimonio de Ximena Santaolalla

La escritora mexicana denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, quien presidió durante 27 años el Grupo Radio Centro. Según su relato, las agresiones ocurrieron entre los cinco y los 14 años de edad.

La autora señaló que los abusos terminaron en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York, cuando Aguirre habría reconocido por primera vez lo ocurrido (Instagram)

El testimonio fue publicado el 25 de noviembre por el diario El País. Santaolalla estimó que los abusos se repitieron de manera constante durante nueve años, en alrededor de 2 mil 500 ocasiones.

La autora señaló que los abusos terminaron en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York, cuando Aguirre habría reconocido por primera vez lo ocurrido. Antes de la publicación de la entrevista, Santaolalla compartió en redes una fotografía de una niña sonriente y escribió que esa imagen le recuerda “que esta niña triunfó”.

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Entre los antecedentes del caso figura una denuncia que la escritora presentó en Francia en abril de 2019, debido a que parte de los hechos habría ocurrido en París y los delitos ya habían prescrito en México bajo la legislación vigente entonces. La justicia francesa desestimó el caso porque ambas partes eran mexicanas y residían en el país.

Santaolalla indicó además que identificó a otras mujeres que también habrían sido víctimas de su padrastro y señaló que su madre tenía conocimiento de los hechos. Sobre la decisión de hablar, expresó: “Creo firmemente que debe ser él quien cargue con la vergüenza de lo que a mí me hizo, y no yo”.

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Grupo Radio Centro emitió un comunicado en el que informó haber tomado conocimiento de los señalamientos contra Aguirre. El testimonio, publicado justo el día del 25N, generó una ola de reacciones de apoyo entre periodistas y escritores, que expresaron su solidaridad con la autora y exigieron que el caso no quede impune.

Ximena Santaolalla también señaló que identificó a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro. (Instagram: Ximena Sanataolalla)

El litigio de Sasha Sokol contra Luis de Llano

El respaldo de Sokol a Santaolalla se produce en medio de su propio proceso judicial contra el productor Luis de Llano, de 81 años. La cantante lo denunció en marzo de 2022 por haber mantenido una relación con ella cuando tenía 14 años, mientras él tenía 39, durante la época en que era productor del grupo Timbiriche.

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En aquellos tuits iniciales, Sokol escribió: “Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad”. También señaló que durante toda la relación ella fue menor de edad, y que sus padres se opusieron cuando se enteraron, aunque ella mintió para sostenerla por miedo a que su carrera se viera afectada.

Como el delito de abuso sexual de menores ya había prescrito en la vía penal, Sokol optó por una demanda civil por daño moral. En mayo de 2023, un tribunal de Ciudad de México condenó a De Llano por haber dañado la dignidad, el honor y la integridad física, psicológica y moral de la cantante.

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La sentencia ordenó al productor disculparse públicamente bajo parámetros específicos avalados por la jueza, pagar una indemnización, publicar la síntesis del fallo y abstenerse de volver a hablar sobre los hechos. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la resolución y rechazó el amparo promovido por De Llano, con lo que la sentencia quedó firme.

El máximo tribunal estableció además un precedente para este tipo de casos: las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida durante la infancia y la adolescencia son imprescriptibles, al reconocer que las víctimas suelen denunciar años después de procesar la experiencia.

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Incumplimientos judiciales y paso a la vía penal

Pese al fallo firme, De Llano ha evitado cumplir con los términos exactos de la disculpa pública ordenada por la justicia. En septiembre de 2026 fue detenido temporalmente en Ciudad de México por incumplir dos medidas derivadas de la sentencia.

En noviembre, el productor difundió un video en el que reconoció su “responsabilidad civil por daño moral” y pidió perdón público a “Sasha Sokol Cuillery”. Sin embargo, la cantante rechazó esa disculpa por no ajustarse a los parámetros judiciales.

El periodista Ricardo Raphael y el abogado José Mario de la Garza Marroquín firmaron un posicionamiento conjunto en el que acusan a la defensa de Luis de Llano de revictimizar a la cantante y evadir el cumplimiento de la sentencia firme dictada por la Suprema Corte. (@SashaSokol)

Sokol explicó: “La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”.

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La sentencia exigía que la disculpa fuera “un perdón público videograbado”, difundido en los mismos formatos y plataformas donde De Llano había hecho sus declaraciones originales, y aprobado previamente por la jueza para evitar la revictimización de Sokol. Según la cantante, el productor también tiene prohibido mencionarla públicamente fuera de esos términos.

Ante los reiterados incumplimientos, Sokol anunció que, tras casi cinco años de litigio por la vía civil, incorporó al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont para avanzar en materia penal contra De Llano. El equipo legal de la cantante advirtió que cada nuevo desacato acerca al productor a enfrentar consecuencias penales adicionales, luego de que ya pasara día y medio en prisión por no cumplir con lo ordenado.

El cruce entre ambos casos

El mensaje de Sokol a Santaolalla se produjo en ese contexto de litigio activo contra De Llano, el mismo día en que el testimonio de la escritora generaba repercusión pública. Ambas denuncian abusos sexuales sufridos en la infancia o adolescencia, y ambas enfrentaron o enfrentan procesos legales marcados por la resistencia de sus agresores a asumir responsabilidad.

Sokol cerró su publicación retomando textualmente la frase de Santaolalla: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. La etiqueta #25N, presente en el mensaje de ambas, remite al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que se conoció el testimonio de la escritora.