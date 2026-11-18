Dora María Téllez afirmó que Rosario Murillo ordenó una purga en el hospital Carlos Roberto Huembes por supuestas filtraciones sobre la salud presidencial. (Imagen de Cortesía)

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La historiadora y excomandante sandinista Dora María Téllez afirmó que Rosario Murillo ordenó una purga en el hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía Nacional por presuntas filtraciones sobre la salud de ella y de Daniel Ortega. Según sostuvo, en un video publicado por La Prensa, la inestabilidad del personal médico y el traspaso del centro al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dejan sin certezas de atención a policías de línea, suboficiales y oficiales.

La excomandante señaló que el director del hospital y su esposa fueron apartados de sus cargos y permanecen bajo arresto domiciliario. También aseguró que la directora de Enfermería y su esposo habrían sido trasladados a El Chipote, mientras que médicos internistas, cardiólogos y traumatólogos figurarían entre los afectados.

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Téllez dijo que el temor impediría que empleados del hospital denuncien públicamente las detenciones o remociones. “La gente hace ninguna denuncia porque tiene miedo, pues, y tiene razón”, expresó.

Las dudas sobre la atención para policías y suboficiales

La dirigente opositora consideró que el estado de salud de Ortega y Murillo no requeriría filtraciones para ser advertido. Afirmó que el mandatario apareció hace dos meses con dificultades para respirar durante un discurso y que, días atrás, asistió en condiciones “calamitosas” a la tumba de Carlos Fonseca.

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

También describió a Murillo como “extremadamente delgada” y demacrada. Cuestionó que Ortega fuera expuesto en público en esas condiciones, aunque planteó que pudo haber sido el propio presidente quien quiso realizar esa aparición.

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La preocupación principal, según Téllez, no está en la disponibilidad de médicos para Ortega y Murillo, sino en el efecto de las decisiones sobre quienes integran la fuerza policial. Sostuvo que la pareja presidencial cuenta con instalaciones médicas propias en El Carmen, equipamiento y recursos para contratar o exigir la atención de profesionales de otros centros sanitarios.

Los policías de línea, suboficiales y oficiales, en cambio, dependen del hospital Carlos Roberto Huembes cuando necesitan tratamiento por enfermedades. La excomandante advirtió que el personal de esa institución afronta incertidumbre y temor tras las supuestas remociones.

El hospital pasó a estar bajo la órbita del INSS, pero, de acuerdo con Téllez, el organismo no explicó en qué condiciones continuará la atención para los integrantes de la Policía Nacional. Tampoco precisó si el centro seguirá funcionando, si podría cerrar, si cambiará su modalidad de operación o si atenderá a otros sectores de la población.

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“Ellos, ahora con el hospital y antes con el Instituto de la Policía, quedan completamente al aire”, afirmó. La dirigente sostuvo que la falta de definiciones deja a los agentes sin otra alternativa de asistencia sanitaria.

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

El Instituto de la Policía y las mujeres desaparecidas

Téllez recordó que el Instituto de Seguridad Social de la Policía fue sancionado junto con la Policía Nacional. Según afirmó, esa entidad dispone de efectivo y lo habría utilizado para otorgar préstamos con intereses usureros a los propios policías, a partir de recursos provenientes de sus cotizaciones.

La excomandante cuestionó que los agentes no tengan garantías sobre su jubilación al terminar su carrera. También señaló que ni el Instituto de la Policía ni la fuerza policial rinden cuentas sobre esos fondos, mientras que el INSS tampoco informó sobre la recepción del hospital ni sobre la continuidad de los servicios.

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A su juicio, Ortega y Murillo disponen de dinero para adquirir medicamentos y pagar médicos privados, recursos que vinculó con una corrupción extendida. Los miembros de menor rango de la Policía Nacional, dijo, quedan expuestos a las consecuencias de la falta de información sobre el hospital que los atiende.

Téllez vinculó esa situación con la situación de 16 mujeres presas políticas en Nicaragua que, según denunció, permanecen en condición de desaparición forzada. Afirmó que sus familiares no han podido verlas, enviarles paquetes ni recibir información sobre su estado.

La excomandante describió el aislamiento como especialmente agresivo contra las mujeres y acusó a Murillo y Ortega de ejercer crueldad contra ellas. Pidió mantener las denuncias, demandas, peticiones y oraciones para exigir su libertad incondicional y la de todos los presos políticos del país.

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