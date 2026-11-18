Los restos se encontraban en una casa ubicada en el tradicional barrio Yungay capitalino.

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Restos óseos correspondientes a tres personas fueron hallados enterrados en el interior de una vivienda del barrio Yungay, en pleno centro de Santiago, durante una investigación contra una organización criminal de origen peruano, vinculada a secuestros extorsivos y tráfico de drogas. Los antecedentes apuntan a que el inmueble habría sido utilizado por la banda como una casa de torturas.

Las primeras excavaciones comenzaron el lunes, cuando equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron restos humanos ocultos bajo el piso flotante de una de las habitaciones. Sin embargo, el operativo continuó durante este martes y permitió localizar un tercer cadáver, a mayor profundidad.

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Según el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros, la casa tiene “relación con mucha información residual que ha sido analizada de las distintas investigaciones desarrolladas en contexto de crimen organizado transnacional junto al equipo ECOH del Ministerio Público”, según consignó La Tercera.

Tras dos jornadas de trabajo, el detective confirmó que “el resultado de estas diligencias realizadas entre el día de ayer (lunes) y el día de hoy (martes), nos da el resultado del hallazgo de tres cuerpos humanos que ya fueron trasladados por el Servicio Médico Legal para seguir realizando los distintos peritajes para establecer identidad, data y otros antecedentes que aporten a la investigación”.

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La vivienda funcionaba como punto de venta de droga de una organización peruana.

Cuerpos enterrados en distintas fechas

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es la data de muerte que presentarían las víctimas, pues de acuerdo a los primeros análisis realizados, el tercer cuerpo encontrado tendría una antigüedad considerablemente mayor que los otros dos.

El fiscal Marcelo Vargas explicó que las estimaciones preliminares sitúan su muerte en un periodo de entre 6 y 18 meses, pues “los otros dos cuerpos anteriores tienen un data de muerte mucho menor, por la lógica que se encontraban mucho más arriba en la excavación que ha realizado el equipo policial”, agregó el persecutor.

La diferencia también quedó reflejada en la profundidad a la que fueron encontrados los restos. Los dos primeros cadáveres estaban aproximadamente a medio metro bajo el piso flotante de una habitación, mientras que para llegar al tercero los equipos debieron excavar hasta cerca de un metro y medio bajo el nivel de la vivienda.

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“Esta casa era un punto de venta de droga que tenía la organización que estamos investigando. Luego fue recuperada de manera judicial, sus dueños entregaron la propiedad a una familia que se quedó en una condición de cuidadores del domicilio, pero ellos, en una entrevista muy rápida, indicaron que no tenían conocimiento y nunca tuvieron alerta de esto”, detalló el persecutor.

La investigación de la PDI busca establecer si hay más víctimas de esta organización.

Modus operandi

El prefecto Barrientos complementó, en tanto, que las diligencias no se limitarán a esta vivienda y que existen otros domicilios que podrían aportar antecedentes sobre el funcionamiento de la banda y sus actividades anteriores.

“Se trata de un modus operandi bastante particular que hemos visto estos últimos años asociado a organizaciones criminales que en este caso inhuman de manera ilegal cuerpos de víctimas, ya sea de secuestro o derechamente de homicidio en contexto sicariato”, relató el prefecto Barrientos.

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Ahora, la investigación busca establecer la identidad de las tres personas fallecidas, precisar las circunstancias de sus muertes y determinar si existen denuncias por presunta desgracia que permitan relacionarlas con los restos encontrados, mientras la PDI mantiene abiertas otras líneas investigativas para identificar eventuales nuevos lugares utilizados por la organización criminal y establecer si existen más víctimas.