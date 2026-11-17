El meteorólogo Max Henríquez anticipó un incremento de las temperaturas en Colombia a partir del miércoles 18 de noviembre. (suministrada a Infobae por Max Henríquez)

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Max Henríquez advirtió que subirán las temperaturas y disminuirán las probabilidades de lluvia en buena parte de Colombia a partir de este miércoles 18 de noviembre, con excepciones en la región Pacífica y el trapecio amazónico.

El especialista señaló en su cuenta de X que durante la jornada comenzarán a percibirse los primeros efectos de un cambio en las condiciones atmosféricas que podría extenderse durante los próximos días en varias zonas del país.

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“Este miércoles tendremos ya las primeras manifestaciones de lo que se supone que se viene en materia de lluvias y temperaturas en la mayor parte del país, salvo el Pacífico y el trapecio amazónico”, escribió Henríquez.

El pronóstico apunta a jornadas con mayores registros térmicos y una reducción en la posibilidad de precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional. El meteorólogo resumió su advertencia con un mensaje dirigido a la población: “Suben las temperaturas y bajan las probabilidades de lluvia. ¡A prepararse!”.

Las probabilidades de lluvia disminuirán en gran parte del territorio tras jornadas continuas de precipitaciones, según indicó Max Henríquez. (@HenriquezMax/X)

De acuerdo con la proyección de Max Henríquez, el comportamiento no sería uniforme en todo el país. La región Pacífica y el trapecio amazónico mantendrían condiciones diferentes frente al aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias que prevé para el resto de Colombia.

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La variación climática llega después de días marcados por precipitaciones en varias zonas del país. Henríquez planteó que a partir del miércoles se permitirá observar el comienzo de una transición hacia un escenario con menor presencia de lluvias en amplios sectores del territorio.

El Ideam anunció hasta cuando podría extenderse el fenómeno de El Niño en Colombia

El Ideam advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mediados de mayo de 2027. (@HenriquezMax/X)

El Ideam advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mediados de mayo de 2027, con menos lluvias, temperaturas más altas y riesgo de sequía para las fuentes hídricas y las reservas de agua de Colombia.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) calculó una probabilidad de 61% de que el evento climático se mantenga hasta ese mes. La persistencia de las condiciones secas preocupa especialmente en el Caribe colombiano, donde ya se registran temperaturas superiores a las habituales en algunos puntos.

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Diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses más críticos, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. La reducción de las precipitaciones puede afectar el caudal de los ríos y las reservas que abastecen a distintas regiones, cuya recuperación podría demandar varios meses.

El Gobierno nacional anticipó que el fenómeno comenzaría a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, aunque sus efectos podrían continuar hasta el segundo semestre. El retorno a condiciones normales de lluvias sería gradual.

Las precipitaciones no desaparecerán por completo durante El Niño. Noviembre forma parte de la segunda temporada de lluvias, pero su comportamiento no tendría la intensidad habitual por la incidencia del fenómeno.

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La entidad prevé déficit de lluvias en Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia. En Cauca, Nariño y el sur de Chocó, en cambio, se esperan acumulados superiores a los normales.

Embalses bajo la meta y ahorro de energía nocturno

El pronóstico del tiempo prevé lluvias con actividad eléctrica en sectores de las regiones Pacífica y Andina. (@HenriquezMax/X)

Los embalses del sistema eléctrico se encontraban en 78,74% de su volumen útil, por debajo de la meta de superar el 80% antes del 30 de noviembre, según XM. El llamado oficial es a reducir el consumo de electricidad entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. y mantener el ahorro durante toda la temporada seca.

El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas con riesgo alto o muy alto de sufrir afectaciones en el abastecimiento de agua. El Gobierno mantendrá las medidas del Plan Energía YA para proteger el suministro de acueducto y energía.

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El Ministerio de Agricultura anunció incentivos para pequeños productores que inviertan en pozos profundos con paneles solares y sistemas de riego. También prevé apoyo alimentario para pequeños ganaderos.

La presión sobre el agua ya había sido advertida en el Atlántico. En septiembre, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Atlántico alertó sobre muerte de ganado, pérdida de cultivos, desaparición de pozos y fuentes hídricas, además de dificultades para sostener a las familias rurales de las zonas agrícolas.

Atlántico y Bolívar habían adoptado medidas de abastecimiento para municipios que comenzaron a reportar niveles bajos en sus embalses. Una prolongación de las condiciones secas agravaría la situación de esas comunidades.

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