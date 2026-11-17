Eduardo Verano respondió a un chiste de doble sentido y desató cuestionamientos (@horusperegrinus/X)

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El alcalde de Calima El Darién, Alejandro Cadavid, protagonizó junto al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, un video difundido el 15 de noviembre de 2026 que generó críticas por un chiste de doble sentido sobre los senos de las mujeres y Disney.

En la grabación, Cadavid le plantea una pregunta al gobernador: “A ver, Gober, le hago una pregunta: ¿En qué se parecen los senos de las mujeres a Disney? ¿En qué?”. Verano de la Rosa responde, tras una breve pausa: “Bueno, lo que tú me dices es que... está hecho para los niños, pero lo disfrutan los grandes”.

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El intercambio termina con risas de ambos funcionarios. Usuarios en redes sociales cuestionaron la comparación por considerar que reproduce una mirada denigrante sobre el cuerpo femenino.

Tras las críticas en las plataformas digitales, el mandatario departamental utilizó su cuenta de X para ofrecer disculpas por sus comentarios. Verano de la Rosa dijo que sus palabras ocurrieron por una reacción fortuita que se englobó en un contexto privado. Sin embargo, señaló que ese tipo de situaciones pueden ocurrir.

Eduardo Verano de la Rosa señaló que desde la Gobernación del Atlántico ha impulsado iniciativas con el fin de reforzar la participación de las ciudadanas en puestos de poder y alto valor - (@veranodelarosa/X)

“Mi respeto por las mujeres se mantiene firme! Como esposo, padre y abuelo, tengo una profunda admiración por ellas. En un evento coincidí con el alcalde de Calima El Darién, quien hizo un sorpresivo comentario ante el cual reaccioné de manera imprevista, en una conversación informal y privada, que terminó siendo publicada”, escribió.

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El gobernador del Atlántico señaló que tales comentarios son inadmisibles y señaló que está comprometido con el respeto y la igualdad de género en el país.

“Reconozco que este episodio no debió suceder y que, como servidores públicos, debemos cuidar nuestras palabras en cualquier circunstancia. Reafirmo mi respeto por todas las damas. Nuestro compromiso con sus derechos, protección y bienestar lo demostramos con hechos”.

En su defensa, Verano de la Rosa señaló que desde la Gobernación del Atlántico ha impulsado iniciativas con el fin de reforzar la participación de las ciudadanas en puestos de poder y alto valor.

Gobernador del Altántico ofreció disculpas por polémico comentario machista sobre los senos de una mujer - (Gobernación de Atlantico)

“Desde mi primera administración he defendido el papel fundamental de las ciudadanas en nuestra sociedad y promovido iniciativas que sentaron las bases de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Hoy, mi gabinete cuenta con mujeres inteligentes, talentosas y con una gran capacidad de liderazgo, que desde sus responsabilidades contribuyen a transformar vidas”, expuso.

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De hecho, señaló que “desde la @Gobatlantico, seguimos trabajando a través de @mujeratlantico con programas como Puntos Violeta Seguro, Ellas Transforman, Machos+ y la Casa de la Dignidad, fortaleciendo su protección, autonomía y oportunidades. Además, la Casa Refugio del Atlántico es referente nacional en atención y acompañamiento a quienes más lo necesitan”.

Más de 75 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026: Defensoría exige respuestas urgentes

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades del Atlántico fortalecer las medidas para prevenir las violencias contra las mujeres (Luisa González/Colprensa)

La Defensoría del Pueblo exigió medidas urgentes ante el asesinato de más de 75 mujeres en el Atlántico durante 2026, una situación que se agravó con homicidios de niñas y adolescentes y con 82 mujeres reportadas como desaparecidas hasta agosto. El llamado, dirigido al Gobierno nacional y a autoridades departamentales y municipales.

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Las instituciones deberán cumplir acciones inmediatas y verificables tras el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género realizado el 11 de noviembre. La solicitud alcanza a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, además de la Policía Nacional.

Los casos registrados durante noviembre incluyeron el homicidio de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, en Malambo. También fueron asesinadas Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14, en Soledad.

Entre los crímenes de ese mes figuran además los de Kelly Johana Villa Gómez, Shirley Patricia Payares Díaz y Estefany Paola Barraza de la Hoz. Los hechos reavivaron las alertas sobre las dificultades para prevenir la violencia y proteger a mujeres expuestas a situaciones de riesgo.

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