Rosa Icela Rodríguez durante la mañanera del pueblo (Presidencia )

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez llamó a los productores de maíz blanco del Bajío a mantener un diálogo con el Gobierno de México antes de realizar las movilizaciones anunciadas para este 17 de noviembre en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Durante la mañanera del pueblo de este martes en Palacio Nacional, reconoció que existen gestiones pendientes relacionadas con las necesidades del sector agrícola, aunque sostuvo que la mayoría de los productores ya recibió atención y apoyos correspondientes a las temporadas de este año, asegurando que se mantienen abiertos los canales de comunicación para atender sus demandas.

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“Sí estamos pendientes, decirles que ha habido pláticas con ellos, pero lo más importante, más que la propia mesa de trabajo, lo que ha habido es atención para los productores de aquellas zonas”, comentó la titular de la SEGOB.

SEGOB asegura que mantiene diálogo con productores de cuatro estados

Rodríguez detalló que el Gobierno federal ha sostenido conversaciones con los agricultores del Bajío mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como con funcionarios de Gobernación. Entre los encargados de atender estos asuntos mencionó al subsecretario César Yáñez y al jefe de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.

Afirmó que la respuesta de la mayoría de los representantes ha sido favorable debido a que las autoridades agrícolas han dado seguimiento a sus solicitudes y a la entrega de los recursos correspondientes a este año.

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A pesar de esto, reconoció que pueden existir excepciones y asuntos que todavía requieren atención, por lo que, recordó que las mesas de trabajo permanecerán disponibles para revisar los casos particulares y las demandas que continúen sin resolverse.

“Entonces, no tendrían por qué hacer estas movilizaciones, puesto que estamos en toda la disposición siempre de atenderlos”, expresó la funcionaria.

Gobierno federal destina 26 mil millones de pesos a apoyos para el campo

La secretaria también explicó que los recursos destinados al sector agrícola se entregan directamente a los beneficiarios y no a las organizaciones o agrupaciones que los representan. Señaló que esta modalidad forma parte del esquema de atención que mantiene la administración federal para evitar intermediarios en la distribución de los apoyos.

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Al respecto, informó que el monto destinado a respaldar directamente a los productores del campo asciende a 26 mil millones de pesos, cifra que presentó como parte del esfuerzo gubernamental para atender las necesidades del sector.

“Los apoyos van directamente a los productores, como se está haciendo. Fíjense cómo es la cifra de apoyos al campo directos a los productores son de veintiséis mil millones de pesos. O sea, es una cifra extraordinaria este gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México. Entonces, lo que decimos es: todos los productores están siendo atendidos sin intermediarios”, dijo.

SEGOB reconoce demandas pendientes y pide evitar bloqueos

La funcionaria aseguró que existe coordinación con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, quienes permanecen atentos a las movilizaciones anunciadas en sus entidades. Añadió que algunas de las exigencias corresponden a asuntos que todavía deben atender los gobiernos estatales.

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Ante este panorama, reiteró que las autoridades federales están dispuestas a recibir a los productores y a sus dirigentes para revisar sus planteamientos, también reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse, aunque subrayó que estas acciones no deben afectar a otras personas.

Rodríguez pidió evitar bloqueos y otras medidas que perjudiquen a quienes transitan por las zonas donde se prevén las protestas e insistió en que las puertas de Gobernación y Agricultura permanecen abiertas para construir acuerdos mediante conversaciones pacíficas y respetuosas.

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