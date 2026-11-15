México

Liberan a Gabito Ballesteros tras ser detenido en Querétaro

El cantante pasó varias horas en resguardo por portación de armas de uso exclusivo del ejército

Gabito Ballesteros - Cdmx
Gabito Ballesteros pasó varias horas en la FGR tras su detención. Credito: Max Alonso- infobae
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Gabito Ballesteros recuperó la libertad. El cantante de corridos tumbados abandonó la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro a las 9:10 de la noche, a bordo de una camioneta tipo van que salió por la parte posterior del inmueble.

El intérprete, cuyo nombre legal es Gabriel Ballesteros Abril, permaneció bajo resguardo ministerial desde la madrugada del sábado 14 de noviembre. Su detención ocurrió horas después de que las autoridades suspendieran su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

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Un operativo que comenzó con la suspensión de su concierto

GABITO BALLESTEROS
ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

El origen del caso se remonta al Teatro del Pueblo, recinto de la feria, donde personal de Inspección Municipal de El Marqués interrumpió la presentación del artista. Según detalló Infobae México, el intérprete habría ejecutado canciones que no formaban parte del repertorio previamente autorizado por los organizadores.

El Comité Organizador exigía a los artistas entregar una lista de temas sin contenido que hiciera apología del delito. Ballesteros volvió al escenario tras una primera advertencia y cantó “AMG”, lo que derivó en la cancelación definitiva del espectáculo, de acuerdo con el registro de la publicación.

El cantante fue interceptado por la Policía Estatal cuando intentaba retirarse del recinto ferial en su camioneta. Se negó a descender del vehículo, por lo que los agentes solicitaron una grúa para remolcar la unidad, con él en su interior, hasta la sede de la FGR en la avenida Estadio.

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Durante el trayecto, el artista transmitió en vivo a través de sus redes sociales. Denunció que los policías bloquearon el paso de sus escoltas y utilizaron gas para obligarlo a bajar del vehículo.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó el arresto

El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros
El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros

La aprehensión quedó documentada alrededor de las 04:00 horas del sábado, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Infobae México había consultado ese padrón durante la madrugada sin hallar al principio constancia alguna, pero la ficha apareció horas más tarde con el nombre completo del artista.

El diario precisó que la dirección señalada en el documento correspondía a las inmediaciones de la delegación estatal de la FGR, en la colonia Colinas del Cimatario. El expediente no especificaba en ese momento el delito atribuido ni la existencia de una carpeta de investigación formal.

La FGR abrió una carpeta por portación de arma

Conciertos en la Ciudad de Mexico
Gabito Ballesteros, a sus 24 años, es uno de los artistas en ascenso de los corridos tumbados Crédito: Cuartoscuro

La situación se definió horas después, cuando la Fiscalía confirmó una investigación contra el cantante y otras cuatro personas. De acuerdo con Vanguardia, el Ministerio Público Federal inició diligencias por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares.

El medio detalló que cinco personas abordaron la camioneta en la que los elementos policiales localizaron el arma. Posteriormente fueron asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles.

Las otras cuatro personas señaladas en la carpeta fueron identificadas únicamente como Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”, según consignó la agencia Proceso. La Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro, a cargo del fiscal federal Javier Rodríguez Uribe, quedó encargada de la revisión del expediente.

El equipo del artista reconoció un error

El comunicado que lanzó la representación de Gabito Ballesteros.
El comunicado que lanzó la representación de Gabito Ballesteros.

Horas antes de conocerse la salida del cantante, sus representantes difundieron un comunicado en el que ofrecieron disculpas al público y a las autoridades de Querétaro. Según informó Vanguardia, el equipo de Ballesteros admitió que lo ocurrido durante el concierto fue un error.

La FGR había reiterado, en paralelo, la presunción de inocencia de todas las personas puestas a disposición del Ministerio Público mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Con la salida del cantante de las instalaciones de la delegación en Querétaro, su situación jurídica continúa sujeta al avance de la carpeta de investigación abierta por el caso.

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