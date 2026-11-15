Rafael Márquez explota por errores defensivos de México ante Jamaica: “no es la primera vez”

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Mexico coach Rafael Marquez REUTERS/Gilbert Bellamy

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La derrota de la Selección Mexicana por 3-2 ante Jamaica dejó algo más que un resultado adverso en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El conjunto dirigido por Rafael Márquez exhibió graves problemas defensivos que lo llevaron a estar abajo por tres goles y provocaron la molestia del entrenador, quien reconoció que su equipo volvió a cometer equivocaciones que ya le han costado resultados.

El encuentro disputado el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston tuvo un momento especialmente complicado para el Tricolor, cuando el marcador llegó a estar 3-0 a favor de los jamaiquinos. La ventaja local fue consecuencia de una serie de desatenciones individuales y falta de coordinación entre los integrantes de la última línea mexicana.

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Entre los errores más señalados estuvieron el de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien no reaccionó oportunamente y terminó regalando un tiro de esquina; el autogol de Jesús Gallardo y el penalti que también cometió el lateral izquierdo. A estas equivocaciones se sumó la falta de entendimiento entre Israel Reyes y César Montes para contener a Renaldo Cephas, quien aprovechó los espacios de la defensa.

La actuación encendió las alarmas de Rafael Márquez, especialmente porque varios de los futbolistas que participaron en Kingston integraron la línea defensiva que tuvo actividad en el Mundial 2026. Johan Vásquez y César Montes ocuparon las posiciones de centrales, mientras Gallardo e Israel Reyes aparecieron por los costados.

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¿Qué dijo Rafael Márquez sobre los errores defensivos de México?

Gilberto Mora anotó el primer gol para México hasta el minuto 70, acercando al seleccionado azteca (@miseleccionmx/X)

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega mexicano reconoció que quedó inconforme con el funcionamiento colectivo y puso especial atención en las equivocaciones que permitieron a Jamaica tomar una ventaja considerable.

“No estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido. La reacción del equipo es lo que hay que destacar”, expresó.

Márquez también reconoció que las desatenciones defensivas provocan inseguridad entre los jugadores y facilitan que los adversarios encuentren oportunidades para hacer daño.

“Esas desatenciones generan desconfianza. Esas desatenciones son las que tenemos que mejorar, hay que puntualizar en eso, porque nosotros mismos nos hacemos el daño”, señaló.

El entrenador fue todavía más directo al recordar que no es la primera ocasión en que el Tricolor presenta problemas de concentración durante sus compromisos. Además, hizo referencia al desempeño que tuvieron los defensores durante la pasada Copa del Mundo.

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“Tenemos que hacernos conscientes, porque no es la primera vez. Es casi la misma línea defensiva a la que participó en el Mundial, obviamente los contextos no son iguales, pero hay que exigirnos a no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”, agregó.

Rafael Márquez también cuestionó la falta de contundencia del Tricolor

Julián Quiñones anoto por la vía del penal l segundo gol para los mexicanos (@miseleccionmx/X)

La preocupación del director técnico no se limitó al comportamiento de la defensa. El entrenador también identificó problemas en la generación de juego y las oportunidades desperdiciadas frente a la portería de Jamaica.

De acuerdo con sus declaraciones, México tuvo dos oportunidades claras de gol que pudieron modificar el desarrollo del compromiso. Sin embargo, la falta de contundencia permitió que el conjunto caribeño conservara la ventaja.

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“Si metemos esas dos ocasiones que tuvimos mano a mano, quizás ahí sacábamos el partido y no le dábamos confianza al rival”, comentó.

También mencionó que las condiciones del terreno de juego no favorecieron el estilo que pretende implementar, aunque dejó claro que esto no justifica las equivocaciones de sus futbolistas.

Por otra parte, destacó la reacción del equipo durante el segundo tiempo y reconoció especialmente el desempeño de los jóvenes, entre ellos Gilberto Mora, quien contribuyó a mantener con vida al conjunto mexicano.

El entrenador consideró que los cambios ayudaron a mejorar el funcionamiento ofensivo y permitieron que México encontrara mejores oportunidades para acercarse en el marcador.

México buscará remontar ante Jamaica en Monterrey

Pese a la derrota, Rafael Márquez consideró que el resultado todavía permite pensar en la clasificación, pues México consiguió reducir la diferencia de tres goles a solamente uno.

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El Tricolor tendrá que aprovechar su condición de local en el encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en Monterrey, donde buscará revertir el marcador y conseguir su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League.

“Hay que aprovechar ahora la localía. Creo que Monterrey es una ciudad en la que nos puede ayudar el ambiente, nos puede ayudar con el apoyo y esperamos eso en el siguiente partido”, manifestó.

Finalmente, el técnico pidió asimilar rápidamente el tropiezo y concentrarse en corregir los aspectos que quedaron expuestos en Kingston.

“Los tragos amargos hay que tratar de digerirlos lo más rápido posible y ponernos otra vez el modo de trabajo”, concluyó.