Rodrigo Paz se reunió en Turquía con Recep Tayyip Erdogan y anunció reformas legislativas para atraer a inversiones a Bolivia

Recep Tayyip Erdogan definió a Bolivia como un socio importante para Turquía en América Latina (X de Presidencia de Bolivia)

Guardar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este sábado en Estambul con el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y anunció que su Gobierno reformará este año las leyes de inversión, minería e hidrocarburos para ofrecer garantías jurídicas a los inversores internacionales.

Paz realizó el anuncio durante la Mesa Redonda Turquía-Bolivia, organizada por el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía, ante empresarios y representantes del sector privado, y presentó las modificaciones normativas como parte de la agenda boliviana para atraer capitales extranjeros hacia actividades consideradas prioritarias.

PUBLICIDAD

“Este año completaremos todas las reformas necesarias de nuestras leyes de inversión, minería e hidrocarburos, ofreciendo garantías jurídicas a los inversores internacionales”, afirmó el mandatario boliviano durante el encuentro.

La agenda en Estambul incluyó una reunión bilateral con Erdogan en la que ambos presidentes trataron la relación entre sus países y asuntos regionales. El jefe de Estado turco definió a Bolivia como un socio importante de Turquía en América Latina y expresó su interés en ampliar la cooperación en distintos sectores.

La Presidencia turca informó que la minería y la industria de defensa ocuparon un lugar central en la conversación. Erdogan señaló que los acuerdos en consideración deberán reforzar los vínculos entre ambos países bajo un criterio de “beneficio mutuo”, con especial énfasis en las actividades mineras y la cooperación en defensa.

PUBLICIDAD

El mandatario de Bolivia visitó Estambul tras asistir a la cumbre sobre cambio climático COP31 en la ciudad de Antalya (Agencias de gobierno)

En paralelo a la reunión con Erdogan, Paz sostuvo un encuentro con empresarios turcos para exponer las oportunidades que Bolivia prevé abrir con las reformas legales. El presidente planteó la posibilidad de establecer acuerdos de transferencia tecnológica, programas de formación para profesionales bolivianos y alianzas destinadas a incorporar valor agregado a la producción nacional.

La propuesta boliviana incluyó la búsqueda de inversiones que combinen financiamiento, tecnología y capacitación. Paz planteó ante los asistentes que los futuros acuerdos deberán contribuir a fortalecer las capacidades productivas del país.

La visita del mandatario se desarrolló tras su participación en la COP31, la cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Antalya, en el sur de Turquía. Paz viajó al país a principios de semana para asistir a esa cita internacional y luego trasladó su agenda a Estambul.

PUBLICIDAD

Durante esa visita, el Gobierno boliviano buscó afianzar relaciones internacionales y abrir espacios comerciales para la producción nacional. Paz ya había señalado que una asociación con Turquía puede ampliar las posibilidades de acceso de productos bolivianos a mercados de Europa y Asia, dado que el país turco ocupa una posición entre ambos continentes.

Las reformas anunciadas abarcan tres áreas de la normativa económica boliviana. En materia de inversión, el objetivo expresado por el presidente es ofrecer certezas jurídicas a compañías internacionales. En minería e hidrocarburos, el Gobierno prevé completar los cambios legislativos durante este año.

(Con información de EFE y El Deber)