El mensaje de la barra brava de Santa Fe al exarquero y Leandro Castellanos, por video hablando sobre el homicidio de su hermano Miguel Castellanos en Cúcuta: “Aguante Leito”

El exarquero que brilló como capitán y ahora es un ídolo en Independiente Santa Fe, y que también miitó en el Cúcuta Deportivo, recordó a su hermano tras lo ocurido la noche del lunes 26 de octubre en Cúcuta, cuando se dirigía a su vivienda por el Anillo Vial Occidental, en la capital de Norte de Santander (@leandro22castellanos/IG)

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La Guardia Albi-Roja Sur, barra de Independiente Santa Fe, envió un mensaje de respaldo al exarquero del club y concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, luego del asesinato de su hermano, Miguel Armando Castellanos Serrano, ocurrido el lunes 26 de octubre en Cúcuta.

En una carta dirigida al exfutbolista, la organización recordó la relación de los hermanos, expresó su acompañamiento y lo invitó a preservar el propósito de servicio público que, según afirmó, dejó Miguel Castellanos.

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“Querido Capitán”, comienza el texto divulgado por la barra, que tuvo a Leandro Castellanos como una de las figuras del equipo bogotano durante su carrera deportiva.

La organización se refirió al dolor de la familia y evocó los mensajes cotidianos que el concejal intercambiaba con su hermano, conocido como Pinocho.

“Imaginamos que no encuentras consuelo en tu corazón, que tus mañanas no son iguales sin enviar ni recibir los mensajes de Pinocho”, expresó la Guardia Albi-Roja Sur.

Miguel Castellanos Serrano fue asesinado cuando se dirigía a su vivienda por el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Tenía 44 años, era mayor de la reserva activa de la Policía Nacional, fue secretario de Gobierno de esa ciudad y acumulaba 21 años de trayectoria en la institución.

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Además, se proyectaba una precandidatura a la Alcaldía de Cúcuta para las elecciones de 2027.

Castellanos Serrano tenía intenciones de lanzarse a las elecciones de la Alcaldía de Cúcuta en 2027 @(leandro22castellanos/IG-@miguelcastellanosserrano/IG)

La barra recordó su acompañamiento en la carrera de Leandro Castellanos

En la carta, la Guardia Albi-Roja Sur señaló que ha acompañado a Leandro Castellanos en distintas etapas de su vida pública: primero en las tribunas, mientras defendía el arco de Santa Fe, y después en su actividad política y social en Bogotá.

“Como amigos que somos te acompañamos de algún modo para que soportes esta prueba y este dolor”, afirmó la barra.

La misiva indicó que el grupo ha seguido el camino del exarquero desde que dejó el fútbol profesional para asumir responsabilidades públicas, una decisión que, de acuerdo con la misiva, estuvo influida por el ejemplo de su hermano.

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La organización también hizo referencia a los logros deportivos de Castellanos y a la identificación que parte de la hinchada mantiene con su figura.

“Como tu hinchada que fuimos desde las tribunas en tiempos de gloria deportiva y como la hinchada que somos hoy, que te acompañamos en las causas sociales, queremos alentarte más que nunca”, señaló la epístola.

El mensaje tomó elementos propios del lenguaje de las tribunas para aludir a la capacidad de resistencia del exarquero.

“Queremos alentarte para que ese aguante que te ha caracterizado y con el que nos hemos identificado nunca falte”, añadió la carta.

Para la barra, el asesinato de Miguel Castellanos no debe detener el proyecto público que, según su interpretación, ambos hermanos compartían. “Por su memoria hay que salir al frente y honrar esos valores Castellanos”, expresó el grupo.

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La carta se compartió el viernes 13 de noviembre de 2026, mismo día que Castellanos publicó el video (@lgars_oficial)

“Ahora tienes un consejero que puede verlo todo desde arriba”

El cierre de la carta se centró en la memoria de Miguel Castellanos y en el acompañamiento a su hermano.

La barra recalcó en sus palabras que el concejal puede encontrar una referencia permanente en el legado de Pinocho.

“Ahora tienes un consejero que puede verlo todo desde arriba, aguante Leito”, concluyó el mensaje firmado por la Guardia Albi-Roja Sur.

El video que compartió Leandro Castellanos

Las palabras de la hinchada se conocieron después de que Leandro Castellanos divulgara una intervención en la que habló del impacto del crimen en su familia, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y explicó que buscarán mantener vivo el legado de Miguel.

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“Nos quitaron la mitad de mi vida. Hemos vivido los días más difíciles de nuestra vida”, expresó el concejal y exarquero de Santa Fe.

Castellanos agradeció a las personas que acompañaron a su familia en el velorio y a quienes enviaron mensajes de solidaridad.

El ahora cabildante mencionó de manera especial a los habitantes de Norte de Santander, Cúcuta, Toledo y Ocaña, así como a los bogotanos y a su entorno en la capital.

En su mensaje, Castellano también incluyó agradecimientos a Independiente Santa Fe, a la institución, a la junta directiva, a su presidente y a los aficionados que se comunicaron con la familia.

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Castellano consolidó su carrera y se convirtió en un ídolo durante su paso por Independiente Santa Fe (Cortesía Dimayor/Colprensa)

Además, recordó al Cúcuta Deportivo y señaló que Miguel fue el primer integrante de los Castellanos que defendió los colores rojinegros.

El concejal informó sobre la recuperación de su hermano Jairo Alberto

Durante su intervención, Leandro Castellanos también habló de la situación de su hermano Jairo Alberto, por quien la familia había pedido oraciones tras una cirugía.

El concejal afirmó que las muestras de solidaridad recibidas han ayudado a sostener a la familia durante los días posteriores al homicidio de Miguel. “Esas oraciones son las que nos han sostenido de pie”, manifestó.

Luego indicó que Jairo Alberto ya fue dado de alta y se encuentra en su casa. “Hoy, después de esa cirugía, ya se encuentra en casa, recuperándose cada día y cada día se siente mejor”, señaló.

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El exarquero usó una imagen vinculada a su trayectoria deportiva para describir el momento que enfrenta su entorno familiar. “En el arco aprendí que por más doloroso que sea ese gol, ahí no termina el partido”, comentó el concejal.

Castellanos describió a Miguel como un padre, hijo, tío, hermano y amigo, y detalló que su muerte dejó un vacío en la familia, pero resaltó que en 44 años construyó una huella que trascendió los espacios donde se desempeñó.

“Con Pino guerreamos la vida hombro a hombro”, sostuvo el exarquero al recordar la cercanía que mantuvieron, y dijo: “No solamente se llevaron un ser humano, se llevaron un gran padre, un excelente hijo, un excelente tío, el mejor hermano del mundo, el mejor amigo, un gran compinche”.

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Tanto Leandro, como Miguel Castellanos, jugaron en el Cúcuta Deportivo (archivo Colprensa)

Leandro Castellanos habló del paso de su hermano por la Policía

El concejal relató que Miguel Castellanos tomó una decisión que en un principio no comprendió: dejar el fútbol para ingresar a la Policía Nacional.

Según contó, esa elección produjo una distancia temporal entre los hermanos, pues Leandro consideró que Miguel se alejaba de los proyectos que compartían.

Con el paso del tiempo, afirmó que entendió que esa decisión respondía al deseo de servir al país y a la sociedad.

“Hoy entiendo con más claridad que lo que perseguías era el sueño de servir, de servir a tu patria y después servir a una sociedad”, expresó el exarquero.