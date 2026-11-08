Grecia Quiroz agradece el respaldo de Movimiento Ciudadano tras dichos de Alfredo Bedolla y pide no desviar la atención del caso Carlos Manzo. (RS)

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Grecia Quiroz reconoció el respaldo que Movimiento Ciudadano (MC) le ha brindado frente a los señalamientos del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre su vida privada.

La alcaldesa de Uruapan consideró que este tipo de declaraciones no contribuyen al esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo y advirtió que el debate público debe mantenerse centrado en la búsqueda de justicia.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, la presidenta municipal agradeció la solidaridad del partido naranja y reiteró que ninguna mujer debe ser violentada ni expuesta mediante comentarios sobre su intimidad.

Además, insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de su esposo para evitar que el caso sea utilizado con intereses políticos o electorales.

Grecia Quiroz agradece el respaldo de Movimiento Ciudadano

La presidenta municipal de Uruapan destacó que Movimiento Ciudadano ha sido solidario con ella desde que enfrentó las circunstancias personales y políticas derivadas del asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre. Señaló que el acompañamiento del partido no solamente representa un respaldo hacia su persona, sino también una postura frente a la violencia que enfrentan las mujeres.

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Quiroz recordó que anteriormente reconoció la intervención de Movimiento Ciudadano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el partido participó en la discusión relacionada con la reforma que, desde su perspectiva, podía representar obstáculos adicionales para las candidaturas independientes.

La alcaldesa de Uruapan confirmó la marcha para el domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana en Uruapan. (RS)

La alcaldesa consideró que los comentarios sobre su vida privada no tienen justificación y subrayó que ninguna persona tiene derecho a invadir la intimidad de otra. Su postura surgió después de las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedolla, quien hizo referencia al estado civil de Carlos Manzo al hablar sobre la relación que mantenía con Quiroz.

En ese contexto, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

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La acción fue respaldada por legisladoras del partido, quienes cuestionaron el uso de aspectos de la vida privada para desacreditar la participación política de la alcaldesa.

Esposa de Carlos Manzo pide no perder el rumbo en las investigaciones

Más allá de la controversia política, la alcaldesa de Uruapan insistió en que el objetivo principal debe ser esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan.

La presidenta municipal manifestó su preocupación porque, a su consideración, las discusiones sobre su vida personal terminan desviando la atención de lo verdaderamente importante: conocer quiénes participaron en el crimen y llegar hasta las últimas consecuencias.

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Por ello, reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República atraiga el expediente y conduzca las investigaciones. Consideró que esta sería la alternativa más conveniente para evitar que el caso continúe rodeado de intereses políticos y garantizar que el esclarecimiento del asesinato no pierda su objetivo.

La alcaldesa de Uruapan asegura que seguirá enfocada en trabajar por la gente

Ante las controversias que han surgido alrededor de su vida personal y su participación política, Grecia Quiroz aseguró que no pretende desgastarse en asuntos que, desde su perspectiva, no contribuyen a resolver el asesinato de su esposo.

La alcaldesa afirmó que continuará concentrando sus esfuerzos en las necesidades de la población de Uruapan y puso como ejemplo los arranques de obras en colonias que, según explicó, llevaban más de 28 años sin recibir atención.

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También dejó claro que su prioridad es cumplir con las responsabilidades que tiene actualmente como presidenta municipal y mantener el trabajo cercano con los habitantes. Señaló que dedicará su tiempo y energía a estas tareas hasta que llegue el momento de tomar una decisión sobre su futuro.