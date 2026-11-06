La mayor estatal chilena cifró en 42 mil toneladas la producción inflada por ejecutivos para cobrar bonos

Bernardo Fontaine, presidente del directorio, aseguró que se abocarán a "ordenar la casa".

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La crisis por las anomalías en las cifras de producción de Codelco sumó nuevos antecedentes. Este jueves, durante una junta extraordinaria de accionistas, la cuprífera estatal cifró una sobreestimación de más de 42 mil toneladas de cobre durante los años 2024 y 2025, según los resultados de las auditorías internas y las investigaciones encargadas a las consultoras KPMG y EY.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, la producción correspondiente a 2024 habría sido abultada en “24 mil toneladas de falsa producción”. Para 2025, en tanto, la diferencia alcanzaría las 18.100 toneladas, según detalló el presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

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Las 42.100 toneladas finales, incorporadas artificialmente a los registros de producción de la compañía, representa una cifra considerablemente superior a los primeros antecedentes que habían salido a la luz a comienzos de año, cuando una auditoría interna detectó 26.875 toneladas adicionales.

El problema, sin embargo, no se limita a las estadísticas productivas, pues Fontaine confirmó que las irregularidades permitieron otorgar jugosos bonos a un “subconjunto de sus empleados”, asunto que está siendo “rigurosamente calculado” a fin de recuperar dichos dineros, según consignó BioBíoChile.

Cabe señalar que en mayo pasado, desde Codelco cifraron en unos 6.322 los trabajadores y ejecutivos que recibieron estos bonos, los que en total sumarían unos USD 14,3 millones, a saber, casi $2 millones de pesos (USD 2 mil) por cabeza.

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La sobreproducción informada permitió que más de 6 mil trabajadores cobraran jugosos bonos.

USD 140 millones de pérdida en los estados financieros

Pero hay más: de acuerdo a Fontaine, esta sobrestimación incrementó “falsamente el inventario” en unas 15.200 toneladas, volumen que representa un impacto estimado de entre USD 120 millones y USD 140 millones, recursos que la compañía tendría que reconocer como pérdida en sus estados financieros.

El titular del directorio también apuntó a las grandes inversiones con que la minera buscaba sostener su producción, las que “no han sido capaces ni siquiera de mantenerla” y cuyo valor actual es “inferior a lo que se invirtió”.

Tocante a responsabilidades, recordó que el pasado 29 de octubre se desvinculó a ocho altos cargos, aunque advirtió los reportes emitidos por las auditorías arrojaron que también “tendrían responsabilidad otras personas que ya no forman parte de Codelco”.

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Fontaine admitió que las irregularidades detectadas han golpeado directamente la imagen de la principal empresa estatal del país. Frente a ese escenario, planteó que la prioridad de la actual administración debe estar puesta en recomponer la credibilidad institucional a fin de “proteger y fortalecer la empresa, recuperando confianzas”.

Al cierre, afirmó que la compañía tiene “problemas culturales, que es esta excesiva preocupación por producir, y también eso lleva a un excesivo optimismo”, por lo que ahora se abocarán a modificar las prácticas internas y reforzar los principios que deben orientar el funcionamiento de la corporación, a fin de que “ninguna presión por cumplir una meta o mejorar un cierre anual pueda estar por encima de la seguridad, de la ética y las normas de la compañía”.

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