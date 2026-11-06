Marina identifica rutas de contrabando internacional de cigarros pirata, algunas del CJNG: incautan 481 millones de unidades

La Secretaría de Marina y otras instituciones mexicanas aparecen junto a un buque, rutas marítimas hacia México y cajetillas sin marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, aseguró 678 toneladas de cigarros de procedencia ilícita entre 2024 y 2026, equivalentes a 481 millones de unidades, como parte de las operaciones para identificar y combatir las rutas internacionales de contrabando que operan en México.

De acuerdo con información de la dependencia, los decomisos representan una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos mecanismos de financiamiento y cadenas de suministro se encuentran entre los objetivos de las acciones coordinadas.

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Las investigaciones permitieron identificar vínculos comerciales y logísticos con al menos diez países y territorios: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

El intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria ha sido una de las herramientas utilizadas por las instituciones para detectar movimientos irregulares de mercancías, posibles redes de intermediación y operaciones que podrían estar relacionadas con la introducción de productos ilegales al territorio nacional.

Vía marítima concentra la mayor parte de los decomisos

Del total de cigarros asegurados durante el periodo reportado, el 69.3% fue transportado por vía marítima, equivalente a 470 toneladas. La segunda modalidad con mayor volumen fue la aérea, con 198 toneladas, mientras que por vía terrestre se decomisaron otras 10 toneladas.

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678 toneladas de cigarros ilícitos aseguradas en México Operativos de la Semar entre 2024 y 2026 📈 Crecimiento anual 🚢 Vías de transporte 🌏 Países vinculados

Para identificar estos movimientos, la Secretaría de Marina articula sus capacidades mediante los denominados Grupos de Análisis de Riesgo, en los que participan la ANAM, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y la Unidad de Inteligencia Naval.

Este mecanismo permite coordinar la revisión de operaciones comerciales, la vigilancia de los recintos portuarios y el análisis de información de inteligencia para detectar posibles esquemas de evasión fiscal y otras actividades ilícitas.

Uno de los hallazgos relevantes de las investigaciones fue la identificación de posibles mecanismos de triangulación comercial y logística, mediante los cuales los cargamentos transitan por distintos países antes de llegar a su destino.

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En particular, las autoridades detectaron operaciones que involucran a Singapur, Corea del Sur y Japón, cuyos territorios presuntamente son utilizados para ocultar, modificar o dificultar la identificación del origen real de los cigarros.

Estos mecanismos complican el rastreo de las mercancías y permiten que las redes involucradas en su comercialización ilícita utilicen intermediarios y diferentes puntos de tránsito para dificultar la identificación de los responsables y de los lugares de procedencia.

El video muestra un buque portacontenedores, equipos de carga y personal que revisa contenedores en un recinto portuario. También se observa a un perro de inspección entre mercancías almacenadas y a elementos de Marina y Aduanas junto a bolsas colocadas sobre una tarima frente a un contenedor.

Aumentan los aseguramientos: en 2026 decomisaron 251 millones de cigarros

Los registros de la Secretaría de Marina también muestran un incremento significativo en el volumen de cigarros asegurados durante los últimos tres años.

En 2024, las autoridades decomisaron 15 millones de unidades, mientras que para 2025 la cifra aumentó hasta alcanzar 215 millones. Durante 2026, con corte al periodo reportado por la dependencia, los aseguramientos llegaron a 251 millones de cigarros.

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En conjunto, los decomisos suman 481 millones de unidades, equivalentes a 678 toneladas, cuyo valor económico estimado representa una pérdida de 2 mil 375 millones de pesos para las estructuras criminales involucradas.

La dependencia señaló que estos resultados son consecuencia del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, vigilancia e interdicción, así como de las operaciones coordinadas entre las instituciones participantes.

El objetivo de estas acciones es desarticular las cadenas de suministro de mercancías ilícitas, interrumpir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y debilitar sus estructuras económicas.

La Secretaría de Marina sostuvo que la coordinación con Aduanas, la UIF y el Grupo Aeroportuario Marina permite combatir las redes internacionales dedicadas al contrabando, fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos nacionales y proteger las operaciones del comercio legal.

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