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León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla

Pese a que el equipo de Javier Gandolfi enfrentará al sublíder del torneo, se juegan una final para colarse en la fiesta grande

Rojiblancos y esmeraldas se juegan más que los tres puntos: uno quiere afianzarse en la cima, mientras que el otro busca un boleto para el reprechaje.
Rojiblancos y esmeraldas se juegan más que los tres puntos: uno quiere afianzarse en la cima, mientras que el otro busca un boleto para el reprechaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fase regular del Torneo Apertura 2026 entra en su recta definitiva y el margen de error ha desaparecido para los clubes que aspiran a la gloria en el fútbol mexicano. En el marco de la Jornada 16, la penúltima del calendario regular, el Club León y Chivas medirán fuerzas en un enfrentamiento crucial que definirá el destino de ambas escuadras en la tabla general.

Con las posiciones apretadas y la fiesta grande a la vuelta de la esquina, el Nou Camp de Guanajuato se vestirá de gala este fin de semana para albergar una auténtica final anticipada.

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El conjunto tapatío viaja a territorio guanajuatense situado en la parte alta de la clasificación con 29 unidades, consolidado en el segundo puesto general y con el objetivo primordial de no ceder terreno en la intensa pugna por la cima. Una victoria no solo garantizaría su pase directo a los cuartos de final de la Liguilla evitando la reclasificación, sino que le permitiría llegar a la última jornada con posibilidades intactas de adueñarse del liderato.

Chivas Atlante Apertura 2026 Jornada 15 Liga MX
Guadalajara buscará llegar al liderato general. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)

Cómo llega Chivas a este partido

El Rebaño Sagrado aterriza en el Bajío atravesando uno de sus momentos más dulces y consistentes del certamen. Los dirigidos por Gabriel Milito han construido una racha sumamente positiva en la segunda mitad del torneo, caracterizada por un equilibrio táctico notable entre solidez defensiva y contundencia al ataque.

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Durante el mes de octubre, el Guadalajara demostró jerarquía al sortear compromisos de alta exigencia, sumando puntos tanto ante rivales directos como en visitas complejas.

El funcionamiento colectivo ha encontrado puntos altos en la generación ofensiva gracias a la regularidad de figuras como Roberto “Piojo” Alvarado y el despliegue del mediocampo, apuntalado por la irrupción goleadora de elementos jóvenes.

La capacidad de Chivas para manejar los tiempos de los partidos y sacar resultados en canchas difíciles se reflejó claramente en su reciente triunfo a domicilio sobre los Rayados de Monterrey, así como en la exhibición goleadora brindada ante su gente frente al Atlante. Con la moral por las nubes y el boleto a la fase final prácticamente en el bolsillo, Guadalajara busca cerrar la fase regular con paso firme para consolidarse como serio candidato al campeonato de la Liga MX.

Últimos 5 partidos de Chivas en el Apertura 2026:

  • Jornada 11: Atlas 1-1 Chivas (Empate como visitante en el Estadio Jalisco)
  • Jornada 12: Chivas 1-1 Tigres UANL (Empate como local en el Estadio Akron)
  • Jornada 13: Chivas 1-0 Necaxa (Victoria como local en el Estadio Akron)
  • Jornada 14: Monterrey 0-1 Chivas (Victoria como visitante en el Estadio BBVA)
  • Jornada 15: Chivas 4-2 Atlante (Victoria como local en el Estadio Akron)
Un futbolista con uniforme blanco sonríe y forma un corazón con los dedos ante las gradas llenas de un estadio.
Alvarado nuevamente se consagró como una parte fundamental del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llega León a este partido

Por su parte, el Club León encara este compromiso con la urgencia y la presión al máximo. Si bien los Panzas Verdes han mostrado chispazos de fútbol vertical y agresivo a lo largo de la campaña, su rendimiento en las últimas semanas ha sido un sube y baja de emociones.

El equipo dirigido por Gandolfi es consciente de que un descuido en esta penúltima fecha podría dejarlos sin opciones de entrar entre los seis mejores del torneo, obligándolos a disputar la siempre peligrosa ronda de Play-In.

El balance reciente de los esmeraldas refleja tanto triunfos de enorme mérito como tropiezos dolorosos. Tras conseguir una resonante victoria como visitante en el Estadio Universitario frente a Tigres (0-2), León no pudo capitalizar el envión anímico: firmó una igualada 1-1 en casa ante Toluca y viene de sufrir un duro descalabro 2-1 en la capital del país ante Cruz Azul en el Estadio Banorte.

A pesar de haber descontado en los minutos finales con un penal cobrado por José Alfonso Alvarado, el equipo exhibió desconcentraciones defensivas que terminaron costándole puntos valiosos. Para la Fiera, hacer pesar la localía en el Nou Camp ante Chivas es una necesidad imperiosa si pretende enviar un mensaje de autoridad a toda la liga.

Últimos 5 partidos de León en el Apertura 2026:

  • Jornada 11: Puebla 1-1 León (Empate como visitante en el Estadio Cuauhtémoc)
  • Jornada 12: León 3-5 América (Derrota como local en el Estadio León)
  • Jornada 13: Tigres UANL 0-2 León (Victoria como visitante en el Estadio Universitario)
  • Jornada 14: León 1-1 Toluca (Empate como local en el Estadio León)
  • Jornada 15: Cruz Azul 2-1 León (Derrota como visitante en el Estadio Banorte)
Gandolfi no ha tenido un trabajo fácil con este equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Gandolfi no ha tenido un trabajo fácil con este equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El esperado enfrentamiento entre esmeraldas y rojiblancos será el encargado de bajar el telón de la cartelera dominical de la Jornada 16 del fútbol mexicano:

  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 20:10 horas (Tiempo del Centro de México / CST)
  • Sede: Estadio Nou Camp (León, Guanajuato)
  • Dónde ver en vivo: La transmisión oficial para el territorio mexicano estará disponible a través de la señal y plataforma de FOX One y FOX Sports Premium; para la audiencia en Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir por ViX Premium y las cadenas de habla hispana autorizadas.

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