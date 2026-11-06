México

Choque contra tianguistas en Martín Carrera dejó tres lesionados y un detenido en CDMX

El accidente se vivió después de las 13 horas de este viernes en un conocido y transitable lugar donde acuden cientos de peatones

Un auto perdió el control y arrolló a personas que se ubicaban un en tianguis cerca del metro de la Cioudad de México Martín Carrera Foto: Captura de pantalla video
Un auto perdió el control y arrolló a personas que se ubicaban un en tianguis cerca del metro de la Cioudad de México Martín Carrera Foto: Captura de pantalla video
Guardar

En un accidente vial la tarde de este viernes una camioneta dejó tres personas lesionadas tras perder el control e impactar contra varios puestos de tianguis en la avenida General López de Santa Anna, en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el accidente, rapidamente policías del sector acordaonaron la zona y detuvieron al conductor.

PUBLICIDAD

Se reportaron al menos tres lesionados.

La camioneta se impactó en un lugar comercial, en una accesoria de una casa donde elemntos de protección civil y de urgencias atendieron a los lesionados.

En una toma aérea de la televisora Nmás se aorecia cómo la camiomneta blanca quedó custodiada por policías tras impactar con un auto azul provocando que ambas unidades quedaran incrustados en locales comerciales de la paknta baja de una casa
En una toma aérea de la televisora Nmás se aorecia cómo la camiomneta blanca quedó custodiada por policías tras impactar con un auto azul provocando que ambas unidades quedaran incrustados en locales comerciales de la paknta baja de una casa

Se reportó que una camioneta blanca perdió el control presuntamente por ir a exceso de velocidad e impactó a un auto azul ocasionando que ambas unidades se incrustaran en locales comerciales de la planta baja de una casa.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y datos de la capital al primer semestre de 2026, las estadísticas de siniestros y accidentes viales son las siguientes:

PUBLICIDAD

Cifras Generales (Enero - Junio 2026)

• Incidentes viales: Se han registrado más de 18,319 incidentes viales reportados al C5 en lo que va del año (con más de 18,000 acumulados desde el primer trimestre).

• Personas lesionadas: El acumulado semestral (enero a junio de 2026) suma 14,843 personas lesionadas en hechos de tránsito.

Persiste el caos vial tras el accidnete resgistrado que dejó trtes lesionados no de gravedad en la colonia Martín Carrera Foto: Captura de pantalla Nmás
Persiste el caos vial tras el accidnete resgistrado que dejó trtes lesionados no de gravedad en la colonia Martín Carrera Foto: Captura de pantalla Nmás

• Fallecimientos: Se reportan 106 a 111 muertes por siniestros viales en la primera mitad del año.

Víctimas por Tipo de Usuario (Primer Semestre / Primer Trimestre 2026)

• Motociclistas: Encabezan las estadísticas con 7,209 lesionados en el primer semestre (desglosados en 4,074 por choque, 2,988 por derrape, 146 por atropellamiento y 1 por volcadura), y concentran la mayor parte de las víctimas mortales (aproximadamente el 45.9%).

• Pasajeros: Registran 2,734 lesionados en el acumulado semestral.

• Peatones y ciclistas: También representan un porcentaje considerable de los lesionados y fallecidos en cruces y avenidas principales.

• Perfil de víctimas: Cerca del 49% de las víctimas mortales son hombres de entre 30 y 45 años.

Vialidades y Puntos más Peligrosos

Los mayores incidentes, atropellamientos y choques mortales se concentran en ejes viales y vías de acceso controlado, destacando:

• Circuito Interior (en cruces como con Calzada México-Tacuba y Canal de Tezontle)

• Eje 8 Sur

• Periférico

• Calzada Vallejo y Avenida Cuitláhuac

• Alcaldías con mayor incidencia en choques (por ejemplo, en temporada de lluvias): Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Temas Relacionados

mexico-noticiastianguisMartin carreraCiudad de Méxicoaccidenteatropello

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza llega a Nayarit: decomisan 565 armas en la frontera con Sinaloa

Reportes del Gabinete de Seguridad documentaron el aseguramiento de 565 armas de fuego entre octubre de 2024 y octubre de 2026 en municipios de Sinaloa y Nayarit; durante 2026 el promedio mensual de decomisos aumentó a 36

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza llega a Nayarit: decomisan 565 armas en la frontera con Sinaloa

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Trabajadores del Poder Judicial bloquean avenida Revolución y otras vialidades de CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Trabajadores del Poder Judicial bloquean avenida Revolución y otras vialidades de CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 6 de noviembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 6 de noviembre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Hasta 5 líneas del MB afectadas por tráfico

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Hasta 5 líneas del MB afectadas por tráfico

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 llegará a la Magdalena Contreras en CDMX: fechas, horarios y cómo llegar

La 22ª edición en La Magdalena Contreras ofrecerá pulque natural y curado, barbacoa, mermeladas y artesanías del 13 al 15 de noviembre

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 llegará a la Magdalena Contreras en CDMX: fechas, horarios y cómo llegar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza llega a Nayarit: decomisan 565 armas en la frontera con Sinaloa

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza llega a Nayarit: decomisan 565 armas en la frontera con Sinaloa

Difunden video del cateo contra “El Chino”: así sometieron al presunto socio de La Unión Tepito

Cae mujer que mató a palazos y golpes a hombre en Chihuahua

Quién era Jonathan Prieto, integrante asesinado del grupo Dezzendente en Guanajuato

Jesús quería llevar 20 kilos de coca y meta a Corea del Sur pero fue detenido en el aeropuerto de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Los Caligaris y Los Estrambóticos tendrán conciertos en la Feria de la Piñata 2026 en Edomex: cuando y dónde será

Los Caligaris y Los Estrambóticos tendrán conciertos en la Feria de la Piñata 2026 en Edomex: cuando y dónde será

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 llegará a la Magdalena Contreras en CDMX: fechas, horarios y cómo llegar

“La Bruja de las Ánimas”: así es la película mexicana de terror creada con Inteligencia Artificial

Nodal compone ‘A quién voy a culpar’, canción del nuevo álbum de Leonardo Aguilar: esta es la letra completa

Quién era Jonathan Prieto, integrante asesinado del grupo Dezzendente en Guanajuato

DEPORTES

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla

Fue campeón con Chivas, en México no lo llaman y en Costa Rica ya sueñan con ver a Ronaldo Cisneros en ‘La Sele’

Claudio Suárez lanza advertencia a Rafa Márquez rumbo a los partidos contra Jamaica: “La Selección Mexicana no es para formar jugadores”