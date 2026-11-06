Choque contra tianguistas en Martín Carrera dejó tres lesionados y un detenido en CDMX

Un auto perdió el control y arrolló a personas que se ubicaban un en tianguis cerca del metro de la Cioudad de México Martín Carrera Foto: Captura de pantalla video

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En un accidente vial la tarde de este viernes una camioneta dejó tres personas lesionadas tras perder el control e impactar contra varios puestos de tianguis en la avenida General López de Santa Anna, en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el accidente, rapidamente policías del sector acordaonaron la zona y detuvieron al conductor.

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Se reportaron al menos tres lesionados.

La camioneta se impactó en un lugar comercial, en una accesoria de una casa donde elemntos de protección civil y de urgencias atendieron a los lesionados.

En una toma aérea de la televisora Nmás se aorecia cómo la camiomneta blanca quedó custodiada por policías tras impactar con un auto azul provocando que ambas unidades quedaran incrustados en locales comerciales de la paknta baja de una casa

Se reportó que una camioneta blanca perdió el control presuntamente por ir a exceso de velocidad e impactó a un auto azul ocasionando que ambas unidades se incrustaran en locales comerciales de la planta baja de una casa.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y datos de la capital al primer semestre de 2026, las estadísticas de siniestros y accidentes viales son las siguientes:

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Cifras Generales (Enero - Junio 2026)

• Incidentes viales: Se han registrado más de 18,319 incidentes viales reportados al C5 en lo que va del año (con más de 18,000 acumulados desde el primer trimestre).

• Personas lesionadas: El acumulado semestral (enero a junio de 2026) suma 14,843 personas lesionadas en hechos de tránsito.

Persiste el caos vial tras el accidnete resgistrado que dejó trtes lesionados no de gravedad en la colonia Martín Carrera Foto: Captura de pantalla Nmás

• Fallecimientos: Se reportan 106 a 111 muertes por siniestros viales en la primera mitad del año.

Víctimas por Tipo de Usuario (Primer Semestre / Primer Trimestre 2026)

• Motociclistas: Encabezan las estadísticas con 7,209 lesionados en el primer semestre (desglosados en 4,074 por choque, 2,988 por derrape, 146 por atropellamiento y 1 por volcadura), y concentran la mayor parte de las víctimas mortales (aproximadamente el 45.9%).

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• Pasajeros: Registran 2,734 lesionados en el acumulado semestral.

• Peatones y ciclistas: También representan un porcentaje considerable de los lesionados y fallecidos en cruces y avenidas principales.

• Perfil de víctimas: Cerca del 49% de las víctimas mortales son hombres de entre 30 y 45 años.

Vialidades y Puntos más Peligrosos

Los mayores incidentes, atropellamientos y choques mortales se concentran en ejes viales y vías de acceso controlado, destacando:

• Circuito Interior (en cruces como con Calzada México-Tacuba y Canal de Tezontle)

• Eje 8 Sur

• Periférico

• Calzada Vallejo y Avenida Cuitláhuac

• Alcaldías con mayor incidencia en choques (por ejemplo, en temporada de lluvias): Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.