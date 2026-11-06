Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

Paulina Peña habló de la bioserie de Angélica Rivera. CUARTOSCURO

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Paulina Peña Pretelini se convirtió esta semana en la primera integrante de la familia expresidencial en pronunciarse sobre la bioserie de Angélica Rivera en Netflix. En un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la hija de Enrique Peña Nieto también confirmó que el expresidente ya tiene conocimiento del proyecto y aprovechó para desmentir otros rumores.

La joven fue abordada días después de que se difundieran las primeras imágenes oficiales de la producción, en las que aparece Sofía Castro caracterizada como su madre. La serie, anunciada el 12 de octubre por la plataforma, estará producida por El Estudio —la compañía de Pablo Cruz, responsable de Luis Miguel, la serie— y explorará el trayecto de Rivera desde las telenovelas hasta Los Pinos.

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Angélica Rivera le contó personalmente sobre el proyecto

Angélica Rivera. Credito: Cuartoscuro

Lo primero que Paulina dejó en claro es que Angélica Rivera no la tomó por sorpresa. La actriz le adelantó la noticia antes de que se hiciera pública. “Sí me contó y me da gusto. Espero que sea un buen proyecto y que le vaya muy bien”, dijo la joven a El Gordo y La Flaca de Univision.

La hija de Peña Nieto también dejó ver que no le inquieta que la producción aborde episodios del matrimonio entre Rivera y EPN. Se imaginó el resultado como algo cercano a otras bioseries de figuras del espectáculo mexicano. “Va a ser una serie, me estoy imaginando tipo Juan Gabriel, algo así bonito, y creo que va a ser una buena historia”, comentó.

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Cuando los reporteros le preguntaron si ella misma aparecerá como personaje dentro de la historia, Paulina no quiso adelantar nada. “Ah, no sé... No puedo decir nada”, respondió. Tampoco se pronunció sobre los detalles del guion ni sobre qué etapas de la vida de Rivera tendrán mayor peso en la serie.

La pregunta que más expectativa generaba era si el expresidente estaba enterado. Paulina la respondió sin rodeos: “Ya, ya sabe”. Pero ahí terminó la información que estuvo dispuesta a compartir.

Enrique Peña Nieto junto a su hija Paulina (Foto: Instagram/epn)

Cuando los periodistas fueron más lejos y quisieron saber si Peña Nieto había autorizado el uso de su nombre e imagen dentro de la producción, o si está de acuerdo con que su historia sea parte del relato, la joven cerró la conversación. “Sabrán ellos. Yo no entro en tantos detalles porque es completamente otra imagen independiente de mí”, respondió antes de despedirse de la prensa.

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La pregunta sobre los permisos no es menor. La serie abordará los años en que Rivera vivió en Los Pinos como primera dama, un periodo que inevitablemente cruza con la figura del expresidente. Entre los episodios que más expectativa generan entre el público está el caso conocido como la Casa Blanca, la controversia sobre una propiedad vinculada a la actriz que levantó preguntas sobre posibles conflictos de interés durante el gobierno de Peña Nieto. Ningún integrante del equipo de producción ha confirmado si ese capítulo formará parte de la historia.

Negó violencia y desmintió una supuesta fiesta fuera de control en Los Pinos

Sofía Castro y Paulina Peña durante su vida como la familia presidencial.

Dos versiones que circulan desde hace años sobre la vida dentro de la residencia presidencial llegaron a la conversación. La primera fue directa: si existió violencia entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto durante su matrimonio. Paulina la descartó sin dudar. “No. También acuérdense que todas las series vienen con algo de ficción, así como la de Luis Miguel, Juan Gabriel, y habrá que esperar para verla”, declaró.

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La segunda versión que salió a relucir fue la de una presunta fiesta en Los Pinos que habría terminado fuera de control. Paulina también la rechazó de forma tajante: “Es mentira, completamente mentira. Lo desmiento totalmente”.

Cuando le recordaron que tanto Sofía como Fernanda Castro —hijas de Rivera— han hablado públicamente sobre lo difícil que fue crecer bajo el escrutinio mediático durante los años de la presidencia, Paulina respondió con empatía pero sin entrar en detalles. “Como cualquier hijo de cualquier cargo público tiene su responsabilidad. Y sí creo que estábamos muy chicos”, dijo. En septiembre, Fernanda Castro había compartido que de niña recibía mensajes de acoso de hombres adultos a través de redes sociales. “Me llegaban unas cosas de verdad horribles, que ninguna niña menor debería ver”, había dicho la cantante.

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Qué se sabe de la bioserie hasta ahora

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La producción fue anunciada el 12 de octubre con un video en las redes sociales de Netflix que incluyó una declaración de la propia Rivera. “Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, dijo la actriz.

La dirección estará a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone. El guion fue desarrollado por Adriana Pelusi, Carolina Rivera, Larissa Andrade, Ana Sofía Clerici y José Miguel Núñez. La única actriz confirmada en el elenco es Sofía Castro, hija de Rivera y del productor José Alberto Castro, quien interpretará a su propia madre en pantalla.

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No se ha anunciado fecha exacta de estreno. La serie llegará a Netflix en 2027.