México

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

La hija del expresidente habló con la prensa en el aeropuerto y negó que hubiera violencia en el matrimonio de su padre con la actriz

La hija del ex presidente de México también reveló si ya fue invitada a la próxima boda de Sofía Castro, su ex hermanastra, y qué regalo les mandará Paulina Peña Pretelini, Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto
Paulina Peña habló de la bioserie de Angélica Rivera. CUARTOSCURO
Guardar

Paulina Peña Pretelini se convirtió esta semana en la primera integrante de la familia expresidencial en pronunciarse sobre la bioserie de Angélica Rivera en Netflix. En un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la hija de Enrique Peña Nieto también confirmó que el expresidente ya tiene conocimiento del proyecto y aprovechó para desmentir otros rumores.

La joven fue abordada días después de que se difundieran las primeras imágenes oficiales de la producción, en las que aparece Sofía Castro caracterizada como su madre. La serie, anunciada el 12 de octubre por la plataforma, estará producida por El Estudio —la compañía de Pablo Cruz, responsable de Luis Miguel, la serie— y explorará el trayecto de Rivera desde las telenovelas hasta Los Pinos.

PUBLICIDAD

Angélica Rivera le contó personalmente sobre el proyecto

con esa misma mirada, angélica rivera, mexico-entretenimiento
Angélica Rivera. Credito: Cuartoscuro

Lo primero que Paulina dejó en claro es que Angélica Rivera no la tomó por sorpresa. La actriz le adelantó la noticia antes de que se hiciera pública. “Sí me contó y me da gusto. Espero que sea un buen proyecto y que le vaya muy bien”, dijo la joven a El Gordo y La Flaca de Univision.

La hija de Peña Nieto también dejó ver que no le inquieta que la producción aborde episodios del matrimonio entre Rivera y EPN. Se imaginó el resultado como algo cercano a otras bioseries de figuras del espectáculo mexicano. “Va a ser una serie, me estoy imaginando tipo Juan Gabriel, algo así bonito, y creo que va a ser una buena historia”, comentó.

PUBLICIDAD

Cuando los reporteros le preguntaron si ella misma aparecerá como personaje dentro de la historia, Paulina no quiso adelantar nada. “Ah, no sé... No puedo decir nada”, respondió. Tampoco se pronunció sobre los detalles del guion ni sobre qué etapas de la vida de Rivera tendrán mayor peso en la serie.

La pregunta que más expectativa generaba era si el expresidente estaba enterado. Paulina la respondió sin rodeos: “Ya, ya sabe”. Pero ahí terminó la información que estuvo dispuesta a compartir.

Enrique Peña Nieto junto a su hija Paulina (Foto: Instagram/epn)
Enrique Peña Nieto junto a su hija Paulina (Foto: Instagram/epn)

Cuando los periodistas fueron más lejos y quisieron saber si Peña Nieto había autorizado el uso de su nombre e imagen dentro de la producción, o si está de acuerdo con que su historia sea parte del relato, la joven cerró la conversación. “Sabrán ellos. Yo no entro en tantos detalles porque es completamente otra imagen independiente de mí”, respondió antes de despedirse de la prensa.

La pregunta sobre los permisos no es menor. La serie abordará los años en que Rivera vivió en Los Pinos como primera dama, un periodo que inevitablemente cruza con la figura del expresidente. Entre los episodios que más expectativa generan entre el público está el caso conocido como la Casa Blanca, la controversia sobre una propiedad vinculada a la actriz que levantó preguntas sobre posibles conflictos de interés durante el gobierno de Peña Nieto. Ningún integrante del equipo de producción ha confirmado si ese capítulo formará parte de la historia.

Negó violencia y desmintió una supuesta fiesta fuera de control en Los Pinos

Especial
Sofía Castro y Paulina Peña durante su vida como la familia presidencial.

Dos versiones que circulan desde hace años sobre la vida dentro de la residencia presidencial llegaron a la conversación. La primera fue directa: si existió violencia entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto durante su matrimonio. Paulina la descartó sin dudar. “No. También acuérdense que todas las series vienen con algo de ficción, así como la de Luis Miguel, Juan Gabriel, y habrá que esperar para verla”, declaró.

La segunda versión que salió a relucir fue la de una presunta fiesta en Los Pinos que habría terminado fuera de control. Paulina también la rechazó de forma tajante: “Es mentira, completamente mentira. Lo desmiento totalmente”.

Cuando le recordaron que tanto Sofía como Fernanda Castro —hijas de Rivera— han hablado públicamente sobre lo difícil que fue crecer bajo el escrutinio mediático durante los años de la presidencia, Paulina respondió con empatía pero sin entrar en detalles. “Como cualquier hijo de cualquier cargo público tiene su responsabilidad. Y sí creo que estábamos muy chicos”, dijo. En septiembre, Fernanda Castro había compartido que de niña recibía mensajes de acoso de hombres adultos a través de redes sociales. “Me llegaban unas cosas de verdad horribles, que ninguna niña menor debería ver”, había dicho la cantante.

Qué se sabe de la bioserie hasta ahora

Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera
Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera

La producción fue anunciada el 12 de octubre con un video en las redes sociales de Netflix que incluyó una declaración de la propia Rivera. “Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, dijo la actriz.

La dirección estará a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone. El guion fue desarrollado por Adriana Pelusi, Carolina Rivera, Larissa Andrade, Ana Sofía Clerici y José Miguel Núñez. La única actriz confirmada en el elenco es Sofía Castro, hija de Rivera y del productor José Alberto Castro, quien interpretará a su propia madre en pantalla.

No se ha anunciado fecha exacta de estreno. La serie llegará a Netflix en 2027.

Temas Relacionados

Angélica RiveraEnrique Peña NietoPaulina PeñaBioserieNetflixmexico-entretenimientomexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

El creador de contenido descartó haber hablado con Derbez tras el anuncio y aseguró que prefiere no involucrarse en el tema

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Se reanuda servicio en Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Se reanuda servicio en Línea 9

Metro CDMX reanuda servicio en Línea 9 tras rescate de una persona sin vida en estación Jamaica

La circulación de trenes estuvo suspendida por más de 15 minutos en la Línea 9 del Metro

Metro CDMX reanuda servicio en Línea 9 tras rescate de una persona sin vida en estación Jamaica

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?

Sasha Sokol objetó el video de disculpa que Luis de Llano publicó el 4 de noviembre al señalar que no corresponde al texto aprobado por la jueza

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 5 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 5 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Sujeto abatido junto con “El General” podría ser Edwin González, alias “El Ronco”, exdirector operativo de la Fiscalía del Edomex

Acepta SSP de Tamaulipas que su helicóptero “repelió agresiones” durante el operativo que dejo una menor de edad sin vida

Capturan en Puebla a "El Morgan" y a "El Chino", ligados a la extorsión y el narcomenudeo en la localidad de Copales

Con un arma y drogas, capturan a dos integrantes de la célula “Bebé Casasola” de La Anti Unión de Tepito

ENTRETENIMIENTO

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Hijo de María Alicia Delgado dedica conmovedoras palabras tras la muerte de la actriz

Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Luis de Llano por incumplir sentencia judicial en el caso Sasha Sokol?

La Orquesta Filarmónica de CDMX dará conciertos para niños desde 233 pesos: fechas y sede

A qué penal llegaría Inés Gómez Mont en México si Estados Unidos concreta su deportación

DEPORTES

Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

Óscar de la Hoya carga contra Canelo Álvarez al asegurar que es el peor boxeador mexicano en su historia

Previo a enfrentar al América, Coco Carrasquilla confiesa fracturas en Pumas tras la salida de Efraín Juárez

Aficionado que se disfrazó de “Costalito” cumple el sueño de conocer a los jugadores de Cruz Azul

Quién es Armando León, el delantero de NK Osijek que Rafa Márquez convocó ante Jamaica