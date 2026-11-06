América Latina

El papa León XIV llegó a Uruguay para iniciar una gira sudamericana de 12 días

El vuelo procedente de Roma aterrizó en Carrasco tras casi 14 horas, semanas después de la intervención pulmonar del pontífice, cuya agenda incluye escalas posteriores en Argentina y Perú también

Un hombre con vestimenta blanca, muceta roja y cruz pectoral saluda con la mano derecha en la puerta abierta de un avión
El papa León XIV saluda desde la puerta del avión tras su llegada a Uruguay para cumplir una visita oficial.
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El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para dar inicio a una gira de 12 días por Sudamérica, que continuará en Argentina y Perú, apenas semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón. El avión papal, procedente de Roma, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco tras casi 14 horas de viaje.

Se trata de la primera visita de un pontífice a la región en ocho años y de la primera a Uruguay en casi cuatro décadas: el último papa en pisar suelo uruguayo fue Juan Pablo II, en 1988.

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A bordo del avión papal, el pontífice, de 71 años, se dirigió a los periodistas antes de aterrizar en Montevideo y reconoció las dudas que generaba el viaje tras la cirugía. “Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo”, dijo.

El propio pontífice confirmó al llegar a Montevideo que se encuentra “bastante en forma” y que los médicos autorizaron el viaje sin restricciones de tratamiento.

León XIV agregó: “Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien”.

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Un clérigo con muceta roja y un hombre con traje bajan de un avión y avanzan entre militares que sostienen trompetas sobre la pista
El presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al papa León XIV.

Consultado sobre qué consejo daría a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer, respondió: “Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos”. También fue preguntado si había retomado el tenis, su deporte favorito, y contestó: “Todavía no, pero lo haré”.

Recepción oficial en Montevideo

El vuelo de la aerolínea Ita Airways aterrizó a las 16.30, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Minutos después de su arribo, el sumo pontífice bajó del avión y fue recibido en la pista por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Un clérigo vestido con sotana blanca y capa roja mira a dos niños con ramos de flores junto a un grupo de personas en un aeropuerto
El papa León XIV recibe flores de dos niños en la ceremonia de honores protocolarios a su llegada a Uruguay.

Tras recibir honores militares y flores de manos de dos niños, también lo saludaron el canciller Mario Lubetkin; el intendente del departamento de Canelones, Francisco Legnani; el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla; el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, y otras autoridades, según informó la Iglesia Católica de Uruguay.

Desde la pista, el papa se trasladó a una sala de la Base Aérea número 1, donde saludó al resto de los obispos del país. Luego abordó un automóvil para recorrer la rambla de Montevideo hacia la Ciudad Vieja, donde se realizará una ceremonia de bienvenida acompañada por miles de personas.

En el centro de Montevideo se reunirá con integrantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático y autoridades, entre las que estuvieron los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. De la ceremonia también participarorán organizaciones sociales y comunitarias, además de 65 integrantes del Coro Nacional, 40 del Coro Nacional Juvenil, 40 del Coro Nacional de Niños y un centenar de músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.

León XIV en su vuelo a Uruguay
El tramo final de la gira papal se desarrollará en Perú, nación donde León XIV posee ciudadanía y residió dos décadas. (extrayendo crédito…)

Agenda con el gobierno uruguayo

Posteriormente, León XIV se reunirá en el Edificio José Artigas con Orsi, quien le obsequiará una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo, pieza de talabartería representativa de las tradiciones rurales del país.

Más tarde, el papa recibirá en el Cabildo de Montevideo las llaves de la ciudad y se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará este sábado con una misa por la mañana en la ciudad de Paysandú, a unos 370 kilómetros de la capital. Por la tarde, el pontífice visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay, y por la noche encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario, a las 19.00, hora local, donde se esperan unas 60.000 personas.

El domingo, según lo previsto, León XIV ofrecerá una misa en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros de Montevideo, antes de dejar Uruguay rumbo a Argentina.

Uruguay, el país más secular de la región

La visita llega a un país que separó la Iglesia del Estado hace más de un siglo. El gobierno uruguayo sigue denominando oficialmente a la Navidad como “Día de la Familia” y a la Semana Santa como “Semana del Turismo”.

A pesar de las objeciones de la Iglesia, Uruguay fue uno de los primeros países de la región en legalizar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, una trayectoria que lo distingue como el país más secular de América Latina.

Próximas escalas: Argentina y Perú

Tras su paso por Uruguay, León XIV viajará a Argentina, país natal del fallecido papa Francisco, quien nunca lo visitó durante sus 12 años de papado. La última parada de la gira será Perú, donde el actual pontífice tiene ciudadanía y pasó dos décadas como misionero y obispo.

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