América Latina

Así es el papamóvil de León XIV que construyeron 35 trabajadores para que recorra Uruguay

El vehículo, adaptado para que el Pontífice pueda desplazarse de pie, recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida antes de quedar en manos de la Iglesia local al término de la visita

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Un equipo de 35 personas ensamblaron el vehículo a partir de una camioneta Fiat Titano, adaptada especialmente para que el Papa León XIV pudiera desplazarse de pie durante su visita al país. El acto de presentación del papamóvil reunió al nuncio apostólico y al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

El papamóvil recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida

La unidad fue diseñada para trasladar al Sumo Pontífice por las principales paradas de su itinerario: la capital, Paysandú —donde estará el 7 de noviembre— y Florida, el 8 del mismo mes. Un comunicado emitido durante la presentación calificó el proyecto como «un acontecimiento extraordinario para la industria automotriz nacional».

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El escudo de armas del papa León aparece en la carrocería de la camioneta mediana Fiat Titano modificada que el papa León utilizará como papamóvil durante su visita a Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
El escudo de armas del papa León aparece en la carrocería de la camioneta mediana Fiat Titano modificada que el papa León utilizará como papamóvil durante su visita a Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Una bandera con los colores de la bandera del Vaticano se exhibe junto al capó del papamóvil (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Una bandera con los colores de la bandera del Vaticano se exhibe junto al capó del papamóvil (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Tras la visita, el vehículo quedará a disposición de la Iglesia local

Una vez concluida la visita papal, el papamóvil será donado a la nunciatura apostólica, que lo pondrá a disposición de la Iglesia local. En ese marco, el nuncio mencionó a la Fundación Sofía —red de centros educativos católicos sin fines de lucro, fundada en 2014 por iniciativa del cardenal Sturla— como una de las organizaciones eclesiales que requieren apoyo financiero. La fundación tiene por misión garantizar la sostenibilidad y la renovación pedagógica de colegios ubicados, en su mayoría, en zonas vulnerables.

Una camioneta Fiat Titano de tamaño mediano modificada que el Papa León XIV utilizará como papamóvil durante su visita a Uruguay se presentó en la planta automotriz Nordex en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una camioneta Fiat Titano de tamaño mediano modificada que el Papa León XIV utilizará como papamóvil durante su visita a Uruguay se presentó en la planta automotriz Nordex en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El cardenal Daniel Sturla se toma una fotografía con el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone, y el embajador italiano, Fabrizio Petri, junto a una camioneta Fiat Titano modificada que el Papa León XIV utilizará como papamóvil durante su visita al país, en la planta automotriz Nordex en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El cardenal Daniel Sturla se toma una fotografía con el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone, y el embajador italiano, Fabrizio Petri, junto a una camioneta Fiat Titano modificada que el Papa León XIV utilizará como papamóvil durante su visita al país, en la planta automotriz Nordex en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Sturla: Uruguay se acerca a la fe por convicción, no por costumbre

El cardenal Sturla subrayó en el acto la singularidad del catolicismo uruguayo frente al resto de América Latina: «Este es un país donde la adhesión religiosa al catolicismo no es resultado de la costumbre, sino de la condición». La separación formal entre Iglesia y Estado, planteó el purpurado, puede paradójicamente traducirse en una fe más consciente entre quienes deciden practicarla.

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Los católicos representan entre el 32 y el 33 % de la población uruguaya, una proporción baja para los estándares regionales. Sin embargo, el nuncio apostólico describió a la Iglesia local como una institución «llena de entusiasmo y vitalidad», y destacó la presencia de jóvenes que se acercan al bautismo en la adultez, en muchos casos sin padres creyentes. «Esta es una nueva realidad sorprendente», señaló el diplomático.

El país tiene una tasa de suicidios preocupante, y el nuncio espera que el Papa lleve esperanza a los jóvenes

El nuncio vinculó la visita de León XIV con una problemática social urgente: Uruguay enfrenta índices elevados de suicidio, especialmente entre los jóvenes. «La presencia del Papa debe dar, sobre todo a los jóvenes, a quienes se sienten abandonados, la certeza de que no están solos», afirmó el diplomático. «El Papa está con ellos, está cerca de ellos, y les trae el deseo de un futuro mejor, más sereno, más pacífico».

La visita llega a un país con escasas vocaciones religiosas

El representante vaticano admitió que las últimas semanas trajeron un crecimiento visible del entusiasmo en la sociedad uruguaya. Con todo, puso el foco en una carencia estructural de la Iglesia local: «Esta es una tierra donde las vocaciones a la vida consagrada son muy escasas», señaló. Varios institutos religiosos fundados en el país a finales del siglo XIX y principios del XX atraviesan un proceso de cierre, ante el envejecimiento de sus miembros y la falta de relevo generacional.

La elección de Paysandú y Florida como destinos del itinerario papal respondió, en parte, a las múltiples solicitudes recibidas desde distintos departamentos del interior del país para recibir al Pontífice en sus territorios.

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