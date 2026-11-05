Marte podría no estar muerto en su interior, solo dormido: un satélite europeo detecta indicios de actividad volcánica en el planeta rojo

Imagen de archivo del planeta Marte. (JPL-Caltech/NASA/Europa Press)

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Durante décadas se creyó que Marte era un planeta geológicamente muerto, que en su interior ya no existía la suficiente energía para impulsarse procesos como el vulcanismo. Sin embargo, recientemente un estudio internacional ha señalado que un satélite europeo ha recopilado indicios de que en las entrañas de nuestro vecino podría haber todavía actividad volcánica.

En 2021, el ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) —lanzado en 2016 de forma conjunta por la Agencia Espacial Europea (ESA) y Roscosmos para buscar indicios de vida o actividad geológica— detectó por primera vez cloruro de hidrógeno en la atmósfera de Marte. En la Tierra, este gas suele escapar de los conductos magmáticos, por lo que los investigadores comenzaron a preguntarse si algo similar estaría ocurriendo en el planeta rojo.

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Ahora, un equipo internacional dirigido por Alexander Trokhimovskiy, del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias, sugiere que su liberación, efectivamente, proviene del magma caliente situado bajo la superficie, lo que constituye un indicio de vulcanismo latente.

“Nuestros hallazgos sugieren que Marte ha conservado suficiente calor interno como para sustentar la actividad volcánica hasta hace poco, y es posible que aún lo haga”, afirma Daniel Mège, profesor del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y coautor principal del artículo, publicado en la revista Science Advances.

El volcán Monte Olimpo, en Marte, el más grande del Sistema Solar. (NASA/Seddon/Wikimedia Commons)

Marte tiene los volcanes más grandes del Sistema Solar

El cloruro de hidrógeno varía estacionalmente en Marte y alcanza su máximo en el invierno del hemisferio norte, mientras que en verano desaparecer casi por completo. Sin embargo, un equipo de investigadores detectó una excepción: en verano, sobre las fisuras volcánicas en las laderas del volcán Alba Mons, observaron picos de este gas.

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En Marte se ubican los volcanes más grandes del Sistema Solar, pero todavía se desconoce con certeza su grado de actividad actual. Parece, sin embargo, que en los últimos millones de años sí estuvieron activos, como se observa en imágenes orbitales y en los datos de los sismómetros, que han detectado marsquakes (terremotos de Marte). Por el momento, nunca se han observado nuevos flujos de lava ni erupciones.

El posible origen de la liberación de cloruro de hidrógeno

El hallazgo de la posibilidad de actividad volcánica en el planeta marciano ha sido posible mediante la combinación de datos atmosféricos y geológicos. En primer lugar, se detectó cloruro de hidrógeno fuertemente localizado en el espacio y en un momento justo después de que las heladas del invierno se sublimaran.

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Después un examen detallado de la región de Alba Mons reveló fisuras recientes y estrechas, en algunos casos de cientos de metros de longitud, asociadas a cambios de color en la superficie. La decoloración alrededor de las fisuras podría deberse a los depósitos que dejan los gases que se escapan del interior de Marte, al igual que ocurre alrededor de las fumarolas (conductos de gases volcánicos) en la Tierra.

“El Trace Gas Orbiter fue capaz de encontrar la prueba irrefutable. Era como buscar una aguja en un pajar. Es realmente asombroso que detectara un puñado de moléculas procedentes de una fuente quizá intermitente, mientras se desplazaba continuamente a lo largo de su órbita para monitorizar toda la atmósfera marciana”, explica Mège.

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Un trabajo liderado por el IAA, con sede en Granada, ha confirmado la naturaleza planetaria del sistema TOI-1752, situado a unos 337 años luz de la Tierra

Según los científicos, los gases magmáticos podrían estar ascendiendo a través de estas fisuras, al igual que ocurre con algunas fumarolas en la Tierra. Bloqueadas por el hielo durante las gélidas temperaturas del invierno, que alcanzan los -120 °C, las fisuras canalizarían la liberación de cloruro a medida que el hielo se sublima a principios de verano.

El equipo sugiere que las filtraciones están relacionadas con una cámara magmática inactiva, una especie de sistema de conductos volcánicos bajo la superficie marciana.

La posible creación de nichos para la vida

Los gases magmáticos como el cloruro de hidrógeno podrían haber sido más abundantes en el pasado, lo que habría contribuido a una atmósfera más densa y a un clima más cálido, permitiendo que el agua líquida cubriera gran parte de la superficie marciana. Si la lava que asciende a través de la corteza entrara en contacto con las aguas subterráneas, esto podría dar lugar a nichos cálidos y habitables, explican los autores.

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“Buscar vida marciana en las fisuras por las que se filtra agua en la región de Alba Mons tendría mucho sentido. Si los sistemas hidrotermales están activos, podrían contener los ingredientes y la energía necesarios para que se desarrollen microorganismos, además de protegerlos del entorno hostil y cambiante que hay sobre la superficie”, reflexiona Mège.