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Si tienes artrosis en los dedos, estos son los cuatro ejercicios que debes hacer para aliviar los síntomas

Entre sus síntomas más habituales se encuentran el dolor, la rigidez, la inflamación y la pérdida de movilidad

Un hombre sufriendo de artrosis en los dedos (Magnific)
Un hombre sufriendo de artrosis en los dedos (Magnific)
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La artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que se produce cuando el cartílago que las recubre se va deteriorando con el paso del tiempo. Aunque puede afectar a distintas partes del cuerpo, las manos y, especialmente, los dedos son una de las zonas en las que aparece con frecuencia. Su evolución suele ser progresiva y puede provocar molestias que dificultan actividades tan cotidianas como abrir un bote, abrocharse una camisa o sujetar determinados objetos.

Entre sus síntomas más habituales se encuentran el dolor, la rigidez, la inflamación y la pérdida de movilidad. En ocasiones, también pueden aparecer pequeños nódulos en las articulaciones de los dedos y una disminución de la fuerza de agarre. Estas molestias suelen hacerse más evidentes por las mañanas o después de periodos de inactividad. Aunque la artrosis no tiene una cura definitiva, existen diferentes estrategias para aliviar los síntomas y conservar la funcionalidad de las manos durante más tiempo.

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En este sentido, el movimiento desempeña un papel fundamental. Mantener los dedos activos mediante ejercicios suaves y controlados puede ayudar a mejorar su movilidad, reducir la rigidez y conservar la fuerza muscular. Precisamente, el fisioterapeuta David Ceballos (conocido en TikTok como @tufisio_encasa) ha compartido un vídeo en el que propone cinco ejercicios sencillos para las personas con artrosis en los dedos. Su recomendación es incorporarlos a la rutina diaria para mantener las manos en movimiento.

En su publicación, Ceballos recuerda que existe una medicina que puede resultar especialmente beneficiosa para las manos: el movimiento. Para ello, propone una pequeña tabla de cuatro ejercicios, con 15 repeticiones de cada uno, que se pueden realizar en casa y sin necesidad de utilizar material específico.

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Abrir y cerrar el puño

El primer ejercicio consiste en cerrar la mano lentamente hasta formar un puño y, a continuación, volver a abrirla por completo, extendiendo los dedos todo lo posible sin forzarlos. El fisioterapeuta recomienda repetir este movimiento 15 veces. Se trata de un ejercicio básico para movilizar las articulaciones de los dedos y trabajar tanto la flexión como la extensión.

Un hombre sentado en un sillón cierra el puño frente a una mesa baja con libros y un folleto explicativo abierto.
Un hombre realiza un ejercicio de flexión de dedos en su casa contra la artrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer el gesto de garra

El segundo movimiento consiste en doblar los dedos por sus articulaciones centrales y superiores, manteniendo los nudillos principales relativamente extendidos, hasta formar una especie de garra. Después, hay que volver a la posición inicial. Este ejercicio debe repetirse también 15 veces y permite trabajar la movilidad de las distintas articulaciones de los dedos.

Primer plano de las manos de un hombre con los dedos curvados hacia abajo sobre una mesa de madera en el interior de una sala.
Un hombre realiza un ejercicio de movilidad con los dedos en forma de garra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar rotaciones con el pulgar

El tercer ejercicio se centra en el pulgar, una parte fundamental de la mano para realizar movimientos de precisión y agarrar objetos. Consiste en efectuar rotaciones suaves con este dedo, dibujando pequeños círculos de forma controlada. Ceballos propone completar 15 repeticiones para favorecer la movilidad de la articulación del pulgar.

Una mujer de cabello cano sentada en un sillón sujeta una de sus manos mientras observa un folleto con instrucciones en su regazo.
Una mujer sentada en un sillón practica un ejercicio de rotación de pulgar con la ayuda de un folleto instructivo sobre su regazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar el gesto de la pinza

Para el cuarto ejercicio hay que juntar la punta del pulgar con la de los demás dedos, como si se quisiera coger un objeto pequeño. El movimiento debe realizarse de manera controlada, formando una pinza y volviendo después a la posición inicial. Se recomienda repetirlo 15 veces para trabajar la coordinación y la movilidad de los dedos.

Una mujer con suéter azul sentada en una sala junta las yemas del pulgar y el índice de su mano derecha.
Una mujer de cabello canoso realiza un ejercicio de pinza digital con los dedos de la mano para ejercitar la movilidad articular y la motricidad fina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como recuerda el fisioterapeuta, la clave está en la constancia: realizar estos ejercicios todos los días puede ayudar a mantener las manos activas y preservar su movilidad. Eso sí, conviene adaptarlos a las capacidades de cada persona, sin forzar las articulaciones ni insistir si aparece dolor intenso. Si las molestias aumentan o existe mucha inflamación, lo recomendable es consultar con un fisioterapeuta o profesional sanitario para adaptar los ejercicios a cada caso.

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