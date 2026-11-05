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Felipe Calderón recuerda a Juan Camilo Mouriño a 18 años del avionazo en Lomas de Chapultepec

El expresidente publicó un mensaje en X para conmemorar a quien fue su principal operador político

Juan Camilo Mouriño
El expresidente Felipe Calderón recordó la muerte de Juan Camilo Mouriño a 17 años de su accidente aéreo. CUARTOSCURO
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El expresidente Felipe Calderón publicó este 4 de noviembre un mensaje en su cuenta de X para recordar a Juan Camilo Mouriño, quien fue su secretario de Gobernación y murió hace 18 años cuando el Learjet 45 en que regresaba de una gira de trabajo se desplomó sobre las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, dejando un saldo de al menos 16 muertos.

El exmandatario usó la red social para compartir un breve pero emotivo mensaje en el que describió a Mouriño con palabras propias y dirigió un saludo a su familia y amigos.

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“Este 4 de noviembre se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación en mi gobierno, al momento de su fallecimiento. Un joven inteligente, carismático, honesto, que había sido coordinador de mi campaña y jefe de la oficina presidencial. Saludo con afecto a sus hijos, a sus padres y hermanos y a sus incontables amigos”, se lee.

Felipe Calderón sobre la muerte de su secretario de Gobernación. (Captura de pantalla)
Felipe Calderón sobre la muerte de su secretario de Gobernación. (Captura de pantalla)

La publicación llegó en el aniversario número 18 de uno de los golpes más duros que enfrentó la administración calderonista: la muerte, en pleno vuelo, del hombre considerado su principal operador político y brazo derecho. Fue el primero de dos accidentes aéreos fatales que Calderón enfrentaría como presidente: tres años después, en noviembre de 2011, su siguiente secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, moriría en un helicóptero que se desplomó en Chalco, Estado de México.

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El avión cayó a 3.8 millas náuticas de un Boeing 767

El 4 de noviembre de 2008, a las 18:46 horas, el Learjet 45 con matrícula XC-VMC despegó del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí a las 17:05 horas rumbo a la Ciudad de México. A bordo viajaban nueve personas, entre ellas Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos —exzar antidrogas del país y asesor en materia de seguridad— y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

El desplome ocurrió cuando la aeronave se aproximaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). Según determinó la investigación oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el piloto Martín de Jesús Oliva no redujo la velocidad del Learjet a 180 nudos antes de cruzar el VOR Mateo, tal como lo había indicado el controlador aéreo. La aeronave se mantuvo por encima de los 250 nudos.

Juan Camilo Mouriño
MÉXICO, D.F., 04NOVIEMBRE2008.- Una avioneta cayo sobre la avenida Paseo de la Reforma al cruce con Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Lomas de Reforma, en su interior viajaba Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación y José Luis Santiago Vasconcelos, funcionario de la PGR, esta noticia esta confirmada por el gobierno federal, aun no se confirman las causas del desastre. FOTO: IVÁN MENDEZ/CUARTOSCURO.COM

La alta velocidad hizo que el Learjet se acercara a 3.8 millas náuticas del Boeing 767-300 de Mexicana de Aviación que venía de Buenos Aires, cuando el reglamento exigía una distancia mínima de cinco millas. La turbulencia de estela generada por el avión comercial desestabilizó la pequeña aeronave y los pilotos perdieron el control. El copiloto, Álvaro Sánchez Jiménez, intentó retomar el mando, pero el avión cayó sobre la intersección de Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Lomas de Chapultepec.

La investigación reveló que ambos pilotos, aunque contaban con licencia vigente, habían falsificado sus horas de vuelo y sus conocimientos técnicos para operar el Learjet. Así lo señaló Luis Téllez, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, quien explicó que la empresa contratada mediante licitación para operar la aeronave terminó sustituyendo a su plantilla original de pilotos capacitados por personal sin la experiencia suficiente.

El informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil descartó falla mecánica o acto provocado. La caja negra de audio mostró, además, “falta de familiaridad del capitán Oliva con los instrumentos en cabina, al fallar repetidamente en la introducción de datos en los sistemas electrónicos”, según declaró Téllez en rueda de prensa.

Los nueve ocupantes del avión murieron. En tierra, siete transeúntes también perdieron la vida y más de 40 personas resultaron heridas.

“Un golpe que desestabilizó mucho a mi gobierno y a mi persona”

El accidente de Juan Camilo Mouriño en plena avenida Reforma en Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)
El accidente de Juan Camilo Mouriño en plena avenida Reforma en Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

El propio Calderón habló sobre el impacto de la tragedia en una entrevista con el conductor Yordi Rosado, en la que recordó los momentos más difíciles de su sexenio.

Calderón describió la pérdida de Mouriño como devastadora tanto en lo personal como en lo político. “Juan Camilo era mi mano derecha”, afirmó el exmandatario en la entrevista. Confesó que su duelo real comenzó cuando los hermanos del secretario lo visitaron en Los Pinos: “Me abrazaron y entonces sí, ahí fue la primera vez que pude llorar la situación”.

Mouriño tenía 37 años al momento de su muerte. Nacido en Madrid el 1 de agosto de 1971, había sido diputado federal, subsecretario de Electricidad, coordinador de la campaña presidencial de Calderón y jefe de la Oficina de la Presidencia antes de asumir la Secretaría de Gobernación el 16 de enero de 2008, apenas diez meses antes del accidente.

El expresidente siempre fue tajante sobre el origen del siniestro. “En el primero, por una tontería del piloto”, dijo en el mismo podcast, rechazando las versiones que apuntaban a un atentado. Las investigaciones con peritos de Estados Unidos, Francia y Canadá, según Calderón, confirmaron que se trató de un accidente.

“Estoy absolutamente seguro en ambos casos que había sido un accidente”, afirmó, en referencia también a la muerte de su segundo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.

En el lugar del accidente, sobre Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, hoy existe el Parque de la Luz, construido en memoria de las víctimas del 4 de noviembre de 2008.

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