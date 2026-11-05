Karina García reveló por qué han tenido problemas para elegir el nombre de su bebé con Kris R: aseguró que será poco común

La creadora de contenido aseguró que enfrentó un dilema con el nombre de su hijo con Kris R por incompatibilidades con el cantante - crédito @alejandraperezest4/TikTok

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Karina García reveló que elegir el nombre de Baby K fue uno de los mayores desafíos de su embarazo, y que incluso llegó a contemplar cambiarle la inicial a su tercer hijo, el primero de su relación con el cantante Kris R.

La creadora de contenido, originaria de Medellín, lo confesó durante una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde tiene cerca de seis millones de seguidores. Una de sus seguidoras le preguntó: “Kari, ¿cuándo nos piensas decir el nombre de Baby K...? Por cierto, te amo”.

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“Bebés, no hemos hablado del nombre, pero es que fue de las decisiones más difíciles de este embarazo”, admitió García ante sus seguidores, antes de detallar una lista de criterios que, en conjunto, convirtieron la elección en un verdadero rompecabezas.

Karina García relató que los dos primeros embarazos de la empresaria concluyeron en la semana 40 de gestación, a diferencia del actual - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La pareja casi desistió de la inicial K

El primer requisito era que el nombre comenzara con la letra K, una referencia directa a las iniciales con las que tanto ella como Kris R son conocidos en redes sociales.

Pero a ese filtro se sumaron varios más: que el nombre evocara la personalidad del bebé, que combinara con sus apellidos, que no fuera frecuente entre los niños y que tuviera un significado de peso.

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“Yo quería un nombre con significado, no poner un nombre porque suene lindo y ya”, agregó la también empresaria, quien mencionó que además buscaba una opción que le transmitiera algo genuino. La acumulación de condiciones hizo que ninguna alternativa terminara de convencerla: “A mí no me gustaba ninguno”, reconoció.

La situación llegó a un punto en que la pareja sopesó abandonar el requisito de la K. “Incluso un momento contemplamos la posibilidad de cambiarle la inicial, pero bueno, no”, contó García, quien finalmente logró dar con una opción que describió como poco común y que, según adelantó, pronto sabrán sus seguidores.

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Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

De inmediato, los internautas dejaron sus opiniones respecto a la elección del nombre: “Creo que hay cosas más importantes y tediosas que el nombre”; “Quiero tener los problemas de Karina jajaja, quién se estresa con el nombre de su hijo”; “La amamos, pero tremenda pendejada eso del nombre”, entre otros.

Un embarazo marcado por complicaciones y fechas cambiantes

La incertidumbre sobre el nombre se suma a un proceso de gestación que estuvo lejos de ser sencillo. Baby K será el tercer hijo de Karina García —tras Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de seis— y el primero en común con Kris R.

A diferencia de sus embarazos anteriores, en los que ambos hijos llegaron en la semana 40, esta gestación acumuló al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto por distintas complicaciones: sangrados, amenaza de parto prematuro, náuseas persistentes, episodios de taquicardia y falta de aire, entre otros síntomas que García documentó en sus redes sociales.

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Baby K ya está en posición, pero su tamaño complica la decisión médica

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

A finales de octubre, la influencer informó que el bebé, que había permanecido sentado durante semanas, finalmente se acomodó en la posición adecuada para el nacimiento. Sin embargo, el equipo médico aún no ha definido la vía del parto.

“Hay un problemita: no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande”, explicó García, quien describió a Baby K como un “macrobebé”. La posibilidad de una cesárea, procedimiento al que nunca se ha sometido, continúa sobre la mesa mientras los especialistas evalúan la opción más segura para madre e hijo.

García fue enfática en que será ella quien anuncie el nacimiento: “Yo soy la única que les informará cuando mi bebé nazca”. Tras el parto, además, tiene previsto someterse a una ligadura de trompas de Falopio, una decisión que, según contó, tomó junto a Kris R y que confirma que Baby K será su último hijo.

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