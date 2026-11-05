España

Pedro Sánchez responde a Milei desde la Cumbre Iberoamericana: “El insulto no forma parte de mi forma de hacer política”

El pronunciamiento llega dos semanas después de que Milei, durante su última visita a España, calificara a Sánchez de “impresentable dictador” en un acto con empresarios

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su discurso en la Cumbre Iberoamericana.
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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves una forma de hacer política basada en el respeto, alejada del insulto, en un mensaje con destinatario implícito dirigido al presidente de Argentina, Javier Milei. “El insulto no es mi forma de entender la política”, afirmó el jefe del Ejecutivo durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

El pronunciamiento llega dos semanas después de que Milei, durante su última visita a España, calificara a Sánchez de “impresentable dictador” en un acto con empresarios. El encuentro de este jueves ha marcado el primer cara a cara entre ambos mandatarios tras esa polémica y ha estado marcado por un saludo protocolario frío y breve, en contraste con el gesto efusivo que el argentino dedicó al rey Felipe VI. Durante su discurso, Sánchez ha llamado a optar por “diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia”, y ha advertido contra la tentación de “refugiarse en las diferencias y resignarse a un mundo cada vez más dividido”.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, en la XXX Cumbre Iberoamericana. (Reuters./ Susana Vera)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, en la XXX Cumbre Iberoamericana. (Reuters./ Susana Vera)

“Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados, entre gobiernos, sino para unir”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo español, para quien “el respeto, aun teniendo ideas diferentes”, resulta “primordial” tanto hacia la verdad como en la forma de ejercer la política.

Sánchez ha señalado que ese espíritu de unidad fue, a su juicio, el que primó a lo largo de la cumbre, pese al tono empleado por Milei durante su intervención, en la que el argentino equiparó el socialismo con el fascismo sin citar de forma explícita a su anfitrión y ha defendido la propiedad privada y la cultura judeocristiana. El mandatario argentino se había ausentado previamente de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, aunque sí mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal.

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Sánchez se pronuncia sobre las ausencias de Sheinbaum y Lula

El presidente del Gobierno ha querido además restar importancia a las ausencias registradas en la cita, a la que no acudieron la mexicana Claudia Sheinbaum ni el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dos de sus principales aliados en la región. De los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, diez estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno, tres por sus vicepresidentes y el resto por sus cancilleres. “Agradezco a todos los jefes de Estado y de Gobierno su participación y su asistencia a la cumbre y, por supuesto, también al presidente de la República Argentina, faltaría más”, ha dicho Sánchez, quien ha apuntado que “es un esfuerzo el de venir a España y el de participar en la cumbre iberoamericana”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asiste a una rueda de prensa al término de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asiste a una rueda de prensa al término de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

Según el presidente, poner el foco en las ausencias “reduce la importancia y el esfuerzo” que hacen los líderes que sí acuden, motivo por el cual expresó su agradecimiento “de corazón” a quienes viajaron a Madrid. “Sé que todos tenemos agendas muy difíciles, muy intensas, que la política doméstica, al final, es la principal tarea que tiene todo Gobierno”, ha admitido, al tiempo que ha defendido que el compromiso de los ausentes con el sistema de cumbres “es firme, es total, es absoluto”.

Sánchez ha calificado la cumbre de “éxito” y ha asegurado que España ha estado “a la altura” del evento. Como principal logro, ha citado la adopción de “acuerdos y avances concretos en beneficio de la mayoría social de los países”, entre ellos la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial y la Red Iberoamericana de Reducción de Desastres y Protección Civil. El mandatario ha remarcado que, “por encima de las diferencias ideológicas” propias de una comunidad diversa, a los países iberoamericanos “les mueve la voluntad de construir un mundo mejor, en la paz, el respeto al Derecho Internacional como guía y como bandera”.

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