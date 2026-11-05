“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

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Luego de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciara ser víctima de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por parte del Estado, estas agresiones se han intensificado tras el anuncio de su “Gira por la Vida, capítulo México”, una iniciativa que busca escuchar y acompañar a familias de personas desaparecidas, así como a colectivos buscadores.

Ante esto, la comunidad artística de todo el mundo, así como personas solidarias con el encuentro, han viralizado en redes sociales el hashtag #AbrazosNoRepresión para exigir un alto inmediato a los ataques.

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Documentan amenazas en Chiapas contra comunidades zapatistas

En Chiapas, el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) han reportado agresiones contra comunidades zapatistas. En el ejido Culebra, municipio de Ocosingo, habitantes habrían sido amenazados con cárcel por comprar en una cooperativa zapatista, además de posibles multas y represalias si acuden a una clínica comunitaria. Mientras que el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque, de acuerdo con la comunidad, está provocando daños en terrenos comunitarios; además, denuncian que elementos de seguridad fueron los responsables de destruir bienes en dicho proyecto, así como del robo de ganado comunitario.

Un letrero del EZLN en Chiapas manifiesta el rechazo a la construcción de la autopista entre Palenque y San Cristóbal de Las Casas en tierras comunitarias. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba))

El EZLN solicitó el 1 de noviembre a los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— detener las agresiones, y afirmó que el conflicto podría evitarse si las autoridades atienden las exigencias de las familias de personas desaparecidas.

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Actualmente, para México esta situación representa una crisis en la que más de 133 mil personas no han sido localizadas y colectivos buscadores han denunciado la falta de atención y apoyo del gobierno, tanto en el avance de las investigaciones como en el campo, durante las jornadas de búsqueda en terrenos, situaciones que terminan atendiendo las víctimas indirectas.

Asimismo, los zapatistas advirtieron al Estado mexicano que, en caso de que continúen las provocaciones, ellos responderán.

Artistas, periodistas, activistas y figuras públicas ‘abrazan’ al EZLN y a madres buscadoras

La comunidad artística y cultural en México ha conformado una red de solidaridad para recibir al EZLN y a las familias buscadoras durante su encuentro en la Ciudad de México.

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Fernando Bonilla, Ilse Salas, Dolores Heredia, entre otras personas, forman parte de un listado de personas que apoyo para ofrecer cobijo a los colectivos de búsqueda y al contingente zapatista que viajará este mes de noviembre a la capital.

Para apoyar la estancia, figuras del teatro crearon una “cartelera solidaria” que ofrecerá funciones gratuitas a la delegación zapatista y a las familias. En paralelo, se están coordinando circuitos de lectura en voz alta y ventas de ropa de segunda mano para recaudar fondos.

Los artistas y la sociedad han expresado su respaldo en redes sociales bajo la consigna #AbrazosNoRepresión, en donde comparten fotografías con la frase y una consigna:

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Varias publicaciones de redes sociales presentan mensajes y carteles en respaldo a las familias buscadoras y a las comunidades zapatistas en México. (#abrazosnorepresión)

“El próximo diciembre, 1,530 delegad@s del EZLN viajarán a la Ciudad de México para encontrarse con las familias que buscan a sus desaparecid@s.

Sin embargo, a medida que se acerca este encuentro, se han intensificado los ataques contra las comunidades zapatistas.

Exigimos un alto inmediato a estos ataques.

El encuentro entre el EZLN y las familias buscadoras es una iniciativa civil y pacífica, un gesto de solidaridad y acompañamiento frente a la violencia y las desapariciones.

¡Todas las miradas en Chiapas y en el abrazo!"

El hashtag retoma la frase “Abrazos, no balazos” que el expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizaba para describir su estrategia de seguridad, basada en la atención a las causas de la violencia en lugar de la confrontación directa, postura que también sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum.

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