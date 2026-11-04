“Jamás me atrevería a hablar mal de ella”: José Eduardo Derbez aclara cómo quedó su relación con Paola Dalay tras su separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

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José Eduardo Derbez se sinceró sobre uno de los momentos más comentados de su vida personal durante su participación en el podcast Diablitohigh, conducido por El Diablito. En medio de la polémica que ha rodeado su separación de Paola Dalay y las recientes revelaciones sobre la vida sentimental de la influencer, el actor habló de cómo ha vivido esta nueva etapa y dejó clara su postura respecto a su expareja.

Aunque reconoció que los últimos meses han sido complicados por sus compromisos laborales, la ruptura y las responsabilidades que implica la paternidad, José Eduardo aseguró que intenta llevar la situación con tranquilidad. Incluso bromeó sobre el tema al contar que trabaja prácticamente de lunes a domingo y que, entre tantas cosas, ha tenido que aprender a sobrellevar los cambios en su vida familiar. “Con todo esto de la separación y, este, más la hija, más, este, pues sí ha sido como un caos, pero bien”, comentó entre risas.

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Sin embargo, detrás de su aparente tranquilidad existe una realidad distinta. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confesó que suele utilizar la comedia y el humor negro para ocultar sus preocupaciones, por lo que muchas personas pueden pensar que no le afectan los problemas. “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no”, reconoció, antes de explicar que esta forma de reaccionar es una especie de protección emocional.

“Esta relación terminó muy bien”: José Eduardo habla de su ruptura con Paola

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

Al ser cuestionado por El Diablito sobre la atención que ha recibido su separación, José Eduardo consideró que las personas suelen exagerar lo que ocurre cuando una pareja decide terminar. “Todos nos hemos separado. Todos nos hemos cortado”, expresó, al señalar que las relaciones pueden comenzar y terminar sin que necesariamente exista un conflicto entre quienes las integraron.

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El actor fue especialmente claro al describir cómo quedó su vínculo con Paola Dalay. Aseguró que todavía existe cariño entre ambos y que no considera que el final de su noviazgo signifique que deban distanciarse por completo. “Esta relación terminó muy bien. Los dos nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y pues entre todo va a estar en mi vida para siempre”, afirmó durante la charla.

Además, recordó que Paola es la madre de Tessa, por lo que seguirá siendo parte de su vida. Sus palabras contrastan con la percepción de algunos seguidores, quienes han interpretado distintas publicaciones e indirectas en redes sociales como señales de posibles desacuerdos entre la expareja. No obstante, el actor insistió en que no busca alimentar las especulaciones ni convertir su separación en un enfrentamiento público.

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“En la vida voy a hablar mal de ella”: el compromiso de José Eduardo por Tessa

José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen en una composición fotográfica que reúne dos retratos individuales en interiores. (@jose_eduardo92 @paodalay_2203)

Uno de los momentos más contundentes del podcast llegó cuando José Eduardo explicó por qué no piensa hablar mal de Paola, incluso si en algún momento surgieran diferencias entre ellos. “Así ella me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella”, aseguró, dejando claro que su postura está relacionada con el respeto que le tiene como madre de su hija.

El actor también recordó los años que compartieron y el significado que tuvo esa relación para él. “Para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hija. Me dio siete años maravillosos, muy bonitos”, expresó. Además, reconoció que su propia historia familiar influye en la manera en que quiere afrontar esta separación, pues creció viendo conflictos entre sus padres y no desea que Tessa atraviese una situación similar.

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“Jamás me atrevería ni a hablar mal de ella ni a hacerle daño a la mamá de mi hija en ningún sentido. Y menos a mi hija, hablarle mal de ella”, agregó. Con estas palabras, dejó claro que no quiere involucrar a la pequeña en los problemas que puedan surgir entre adultos y que su prioridad es preservar el vínculo familiar.

Paola Dalay confirma que sale con César Romo y José Eduardo pide frenar los ataques

José Eduardo Derbez, Paola Dalay, César Romo. (Instagram)

Las declaraciones del actor llegan después de que Paola Dalay hiciera pública su separación el 1 de noviembre, aunque la ruptura se había decidido meses antes. En medio de las especulaciones sobre su vida sentimental, José Eduardo confirmó que ya sabía que su expareja estaba conociendo a César Romo, futbolista y defensa de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. El actor rechazó que hubiera existido una infidelidad y explicó que el final de su relación fue una decisión que ambos hablaron con anticipación.

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Por su parte, Paola confirmó el 2 de noviembre que estaba saliendo con Romo, aunque aclaró que todavía no mantienen una relación formal. También negó que su separación de José Eduardo hubiera sido consecuencia de una traición por parte de alguno de los dos. Ante la polémica y los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales, el actor pidió detener los ataques contra la influencer, pues considera que estas versiones terminan afectando a ambas familias y, especialmente, a su hija Tessa.

Respecto a la crianza de Tessa, José Eduardo aseguró que ambos mantienen las mismas responsabilidades y que buscan organizarse para que la separación no afecte la convivencia con su hija. Por ahora, la pequeña permanece con el actor mientras Paola termina de acondicionar el cuarto que tendrá en su nuevo departamento.

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