Juan Manuel Santos apoyó la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella: “Hay que hacer sacrificios”

El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos - crédito EFE/ Carlos Ortega

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El expresidente Juan Manuel Santos respaldó la necesidad de aplicar medidas para reducir el déficit fiscal y sostuvo que, para lograrlo, “hay que hacer sacrificios”, aunque señaló que el debate debe centrarse en los mecanismos elegidos por el Gobierno dentro de la denominada Ley de Rescate Fiscal o Económico.

La iniciativa, radicada ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre, busca enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas mediante recortes del gasto estatal y cambios tributarios. Entre las medidas que se discuten aparecen modificaciones al impuesto sobre las ventas (IVA), al impuesto de renta, a los aportes en salud de trabajadores con mayores ingresos y a la estructura administrativa del Estado.

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El Gobierno sostiene que el plan incluiría devoluciones de IVA para hogares de menores ingresos y que la mayor parte del ajuste recaería sobre la reducción del gasto público. Sindicatos y sectores de oposición cuestionan un posible encarecimiento de productos, una mayor carga sobre los trabajadores y eventuales consecuencias para el empleo público.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Captura de pantalla presidencia)

Consultado por Caracol Radio, Santos consideró correcto que el Ejecutivo busque corregir el déficit. “Si es para resolver el tema del déficit fiscal es lo correcto”, afirmó. No obstante, aclaró que no conoce en detalle el contenido de la reforma tributaria y evitó respaldar o cuestionar sus disposiciones específicas.

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El exmandatario recordó su paso por el Ministerio de Hacienda durante la recesión de comienzos de siglo, cuando promovió reformas que, según relató, afectaron su popularidad. “Los líderes tienen que estar dispuestos a gastar su capital político, porque para eso es”, sostuvo.

Santos agregó que pueden existir distintas alternativas para alcanzar el equilibrio fiscal. “Lo que puede ser controvertido es la forma como quiere hacerlo, porque hay diferentes caminos para resolver ese problema”, dijo. El proyecto deberá continuar su trámite legislativo en el Congreso de la República.

La directora del Icbf defendió la ley de rescate económico y causó controversia

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo, defendió la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La funcionaria aseguró que el proyecto busca reducir el desbalance de las cuentas públicas con recortes en el Estado, nuevos ingresos y apoyos para los hogares de menores recursos.

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La funcionaria volvió a defender abiertamente la gestión presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espriella (@carorestrepocan/X)

Restrepo publicó su postura el 2 de noviembre, cuando la iniciativa ya había comenzado su trámite en el Congreso. “Todos debemos contribuir según nuestra capacidad. Como Gobierno, tenemos que demostrar austeridad y responder por cada peso”, escribió.

La directora del Icbf explicó que el Estado recauda cerca de $29 billones mensuales, mientras sus gastos y obligaciones superan los $40 billones. En términos simples, afirmó que el país tiene compromisos mayores que los recursos que recibe cada mes, por lo que el Gobierno plantea reducir gastos y aumentar el recaudo.

También cuestionó decisiones de endeudamiento tomadas durante la administración de Gustavo Petro. Según Restrepo, una operación de noviembre de 2022 reemplazó una deuda en dólares con una tasa anual del 4% por otra con un cupón del 8%. A su juicio, aplazar los pagos no elimina la deuda y puede elevar sus costos.

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Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la devolución de una parte o de la totalidad del impuesto sobre las ventas, conocido como IVA, para millones de personas. La propuesta contempla devolver el 100% del IVA reconocido a cerca de 19 millones de beneficiarios y hasta el 50% a otros 16,5 millones.

El cálculo se haría con base en las facturas electrónicas vinculadas al número de cédula. El dinero llegaría a cuentas bancarias o mediante envío postal para quienes no tengan una.

La funcionaria lanzó pullas en contra de Gustavo Petro (@carorestrepocan/X)

Aunque el sistema completo está previsto para 2028, el Gobierno espera realizar un primer giro antes del 20 de diciembre de 2027. Los actuales beneficiarios de la compensación del IVA conservarían el apoyo durante el cambio.

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Restrepo afirmó que la mayor carga recaería sobre el 10% de hogares con más ingresos. El proyecto también plantea bajar gradualmente el impuesto de renta para empresas y cobrar IVA a compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico.

“El esfuerzo vale la pena. Estamos poniendo las cuentas en orden para proteger los empleos, las empresas y el futuro de las familias colombianas”, sostuvo.