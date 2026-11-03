América Latina

Chile: el ministro de Justicia fue imputado en una causa tras la rebaja de condenas a 56 pederastas

En tanto, la oposición alista el juicio político en contra de Fernando Rabat

Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes
El gobierno ha insistido en blindar al ministro Fernando Rabat mientras crece la presión desde la oposición para sacarlo del gabinete.
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La crisis por la rebaja de condenas a 56 reos condenados por delitos sexuales contra menores sumó un nuevo capítulo este lunes, luego que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está en calidad de imputado tras una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa, a saber, cuando un empleado público que no pertenece al orden judicial (autoridades o funcionarios de la administración del Estado) emite una resolución manifiestamente injusta.

La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) y desde el Congreso, Valencia explicó los alcances jurídicos de esta condición.

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“Cuando se presenta una denuncia en contra de una persona, esa denuncia va nominativa, es decir, se dirige en contra de un individuo, de un ciudadano al que se le atribuye la comisión de hechos que supuestamente tendrían la calidad de delito y existe una investigación en su contra por parte de la Fiscalía, esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación”, explicó el máximo persecutor.

Por su parte, Rabat puso paños fríos y aseguró que enfrentará el procedimiento conforme a las reglas establecidas.

“Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá la tramitación que corresponda de conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno, al respecto de la cual se hace una denuncia (...) Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva”, señaló el secretario de Estado.

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Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vázquez.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó que la calidad de imputado existe "tenga o no tenga mérito la imputación”.

Oposición cierra filas y alista juicio político

La controversia, sin embargo parece lejos de terminar, pues parlamentarios de oposición en bloque llegaron hasta La Moneda para exigir directamente la salida de Rabat del gabinete y aseguraron que la Acusación Constitucional (juicio político), avanza lento pero seguro.

“Nosotros en este momento estamos trabajando no sólo en la Acusación Constitucional, sino que también en otras medidas”, aseguró la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

La ofensiva incluyó una advertencia que amenaza con complicar la agenda legislativa del Gobierno: los parlamentarios opositores anunciaron que dejaron de considerar al ministro como un interlocutor válido para avanzar en acuerdos y negociaciones parlamentarias.

El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, explicó que la decisión tendrá consecuencias concretas en las futuras tramitaciones.

“A partir de hoy día no consideramos al ministro Fernando Rabat como un interlocutor válido para tramitaciones legislativas como la ley de Presupuesto o los distintos proyectos que, por ejemplo, se van a ver en estas materias”, advirtió.

En una carta dirigida dirigida al presidente José Antonio Kast, los dirigentes opositores también exigieron conocer cada uno de los 56 decretos firmados y solicitaron al Ejecutivo elaborar un plan para revisar su legalidad e iniciar los procedimientos de invalidación que correspondan.

La secretaria general del Partido Socialista, Karina Delfino, apuntó directamente a la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad frente a quienes han resultado afectados por la crisis.

“Creo que es urgente pedirles disculpas a las víctimas y no solamente pedirles disculpas, sino que también existe un proceso de reparación hacia ellas, hacia sus familias, que lo han pasado muy mal durante todas estas ya casi dos semanas que ha durado esta crisis”, afirmó.

Kast se reunió esta jornada en Madrid con el rey Felipe VI. REUTERS/Juan Barbosa
Kast se reunió esta jornada en Madrid con el rey Felipe VI. REUTERS/Juan Barbosa

Las críticas a la gira de Kast por Europa

Los cuestionamientos opositores también apuntaron hacia el presidente Kast, cuya decisión de mantener su gira oficial por Europa en medio de la controversia abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo.

Desde la Democracia Cristiana, su presidente, Álvaro Ortiz, reconoció que el viaje presidencial estaba programado con anterioridad, pero advirtió que esa circunstancia no libera al mandatario de su responsabilidad política frente a una crisis que golpea directamente a su administración.

“Pareciera ser que ya da lo mismo si el presidente se encuentra acá o viajando a Europa, porque cuando uno asume un liderazgo, lo asume desde el minuto uno y eso es lo que no hemos visto acá desde el 11 de marzo del 2026”, remató.

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